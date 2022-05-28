Фармакодинамика.

Успокаивающие эффекты препаратов, содержащих корни валерианы и шишки хмеля, уже давно эмпирически признаны и подтверждены для препаратов, содержащих корни валерианы, в доклинических исследованиях и контролируемых клинических исследованиях. До настоящего времени никаких клинических исследований по экстрактам шишек хмеля в качестве активного лекарственного средства от бессонницы не проводилось, но не менее четырех рандомизированных, плацебо или сравнительно-контролируемых проспективных клинических исследований были проведены с фиксированными комбинациями сухих экстрактов, полученных из корней валерианы и шишек хмеля с метанолом 45% (м/м).

Пероральное применение фиксированных комбинаций данных экстрактов в рекомендованных дозах продемонстрировало улучшение латентного периода сна и его качество. Невозможно связать с высокой вероятностью данные эффекты с любыми известными компонентами. Было идентифицировано несколько механизмов действия различных компонентов корня валерианы (сесквитерпеноиды, лигнин, флавоноиды), имеющих возможный вклад в клинический эффект и включают взаимодействие с ГАМК-системой, агонизм на А-1 аденозиновый рецептор и связывания с 5-НТ1А рецептором. Также было идентифицировано несколько механизмов действия различных компонентов шишек хмеля (горькие кислоты, флавоноиды) и взаимодействие с ГАМК-системой, агонизм на мелатониновые рецепторы (ML1 и ML2) и связывания с подтипами рецепторов серотонина (5-HT4e, 5-HT6 и 5 -HT7).

Пока неизвестно, действует ли экстракт шишек хмеля отдельно как мягкое седативное средство, или как синергетик для экстракта корня валерианы.

Фармакокинетика.

Данные не предоставляются.