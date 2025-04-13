Харьков (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
456,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
382,12
Экономия при брони: -34,09 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
375,62
Экономия при брони: -38,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
389,80
Экономия при брони: -22,87 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
456,60 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 40 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
382,66
Экономия при брони: -34,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
382,80
Экономия при брони: -35,04 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 40 мин
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
424,49
Экономия при брони: -27,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
372,37
Экономия при брони: -24,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
449,15
Экономия при брони: -29,27 грн