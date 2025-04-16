Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 125 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
454,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
454,30 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
384,00
Экономия при брони: -39,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
424,52
Экономия при брони: -22,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
454,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
440,30
Экономия при брони: -21,72 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
454,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
378,00
Экономия при брони: -37,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
454,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
454,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
454,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
442,45
Экономия при брони: -19,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
384,00
Экономия при брони: -39,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
454,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
383,73
Экономия при брони: -39,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa