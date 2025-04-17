Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 63 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
453,10
Экономия при брони: -13,59 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
454,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
434,20
Экономия при брони: -60,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
395,45
Экономия при брони: -79,61 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
454,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
393,21
Экономия при брони: -20,99 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
454,30
Экономия при брони: -80,40 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
403,82
Экономия при брони: -32,02 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
394,50
Экономия при брони: -20,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
377,28
Экономия при брони: -17,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
413,10
Экономия при брони: -39,20 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
391,36
Экономия при брони: -31,64 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
454,30 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
454,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
391,05
Экономия при брони: -16,90 грн