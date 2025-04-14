Днепр (адрес не указан)
Доступно в 176 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
400,50
Экономия при брони: -25,22 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
400,80
Экономия при брони: -25,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
456,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
417,10
Экономия при брони: -42,90 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
399,97
Экономия при брони: -16,86 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
441,05
Экономия при брони: -26,92 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
456,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
402,89
Экономия при брони: -20,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
410,40
Экономия при брони: -27,78 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
427,52
Экономия при брони: -21,48 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
405,29
Экономия при брони: -16,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
411,92
Экономия при брони: -23,06 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
358,49
Экономия при брони: -14,83 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
456,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
411,76
Экономия при брони: -22,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
395,97
Экономия при брони: -26,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой №10
Amaxa
409,51
Экономия при брони: -36,21 грн