Фармакодинамика.

В зависимости от чувствительности микроорганизмов и концентрации антибиотика линкомицин может оказывать как бактериостатическое, так и бактерицидное действие. Спектр активности in vitro включает ряд возбудителей:

анаэробные грамположительные бактерии, не образующие споры, в т.ч. Propionibacterium spp., Eubacterim spp., а также Actinomyces spp.;

анаэробные и микроаэрофильные грамположительные коки, в т.ч. Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp. и микроаэрофильные стрептококки;

аэробные грамположительные микроорганизмы, в т. ч. стафилококки, стрептококки (за исключением S. faecalis) и пневмококки.

2. Микроорганизмы с умеренной чувствительностью (МПК составляет 2–4 мкг/мл):

анаэробные грамотрицательные бактерии, не образующие споры, в т.ч. Bacteroides spp., Fusobacterium spp.;

анаэробные грамположительные бактерии, образующие споры, в т.ч. Clostridium spp.

3. Резистентные микроорганизмы или микроорганизмы с низкой чувствительностью (МПК и 8 мкг/мл), в т.ч. Streptococcus faecalis, Neisseria, большинство штаммов Haemophilus influenzae, Pseudomonas и другие грамотрицательные микроорганизмы.

Хотя бактерии рода Shigella резистентны in vitro к линкомицину (МПК составляет примерно 200–400 мкг/мл). Линкомицин эффективен при этом заболевании в связи с тем, что в кишечнике достигается очень высокий уровень линкомицина (примерно 3000–7000 мкг/г стула).

Наблюдалась перекрестная резистентность диссоциированного типа in vitro между линкомицином и клиндамицином с одной стороны и макролидами (эритромицин, олеандомицин и спирамицин) с другой стороны. Абсолютная перекрестная резистентность существует между линкомицином и клиндамицином. Чаще всего резистентность у стафилококков и стрептококков возникает вследствие метилирования специфических нуклеозидов в РНК 23S субъединицы рибосомы 50S, которая может определять перекрестную резистентность к макролидам и стрептограминам В (фенотип MLSB). Резистентные к макролидам изоляты этих микроорганизмов следует проверять на индуцибельную резистентность к линкомицину/клиндамицину с помощью D-теста или другого подходящего метода. В экспериментах in vitro и in vivo не наблюдалось быстрого развития резистентности микроорганизмов к линкомицину. У стафилококков резистентность in vitro к линкомицину или клиндамицину развивается медленно, постепенно.

Фармакокинетика.

Всасывание

Внутримышечное введение однократной дозы 600 мг позволяет получить максимальный уровень в плазме крови, составляющий 11,6 мкг/мл, через 60 минут, при этом терапевтическая концентрация сохраняется в течение 17–20 часов для большинства чувствительных грамположительных штаммов. При внутривенной инфузии препарата по 600 мг длительностью 2 часа удается достичь максимальной концентрации в плазме крови 15,9 мкг/мл, которая остается терапевтической для большинства чувствительных грамположительных штаммов в течение 14 часов.

Распределение

На основании прямых и косвенных признаков установлено, что связывание с белками крови снижается при повышении концентрации в плазме крови (насыщенное связывание с белками плазмы крови).

В крови плода, в перитонеальной и плевральной жидкостях могут достигаться концентрации, составляющие 25–50% от уровня крови, в грудном молоке этот показатель составляет 50–100%, в костной ткани — около 40% и в окружающих мягких тканях — 75%.

Вместе с тем, линкомицин медленно проникает в спинномозговую жидкость (1–18% уровня в крови); при заболевании менингитом уровень в ликворе достигает 40% уровня в крови.

Выведение

Значительная часть метаболизма препарата происходит в печени. В норме период полувыведения из плазмы крови составляет 5,4+1 час. Однако этот период может удлиняться при нарушениях функции печени и\или почек. В этой связи следует учесть необходимость уменьшения частоты введения линкомицина больным с нарушениями функции печени и/или почек.

После внутримышечного введения 600 мг экскреция препарата в мочу составляет 1,8–24,8% (в среднем — 17,3%). После введения 600 мг в течение 2 часов экскреция лекарственного средства в мочу составляет 4,9–30,3% (в среднем — 13,8%). Остаток препарата выделяется в форме бактериологически неактивных метаболитов. Гемодиализ и перитонеальный диализ не влияют на экскрецию линкомицина из крови.