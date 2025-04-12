Линкомицин-Здоровье (Lincomycin-Zdorovye)
Линкомицин-Здоровье инструкция по применению
Состав
действующее вещество: lincomycin;
1 мл раствора содержит линкомицина гидрохлорида в пересчете на линкомицин 300 мг;
вспомогательные вещества: динатрия эдетат, натрия гидроксид, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: прозрачный бесцветный или слегка желтоватый раствор с легким специфическим запахом.
Фармакотерапевтическая группа
Антибактериальные средства для системного применения. Линкозамиды.
Код ATС J01F F02.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
В зависимости от чувствительности микроорганизмов и концентрации антибиотика линкомицин может оказывать как бактериостатическое, так и бактерицидное действие. Спектр активности in vitro включает ряд возбудителей:
- анаэробные грамположительные бактерии, не образующие споры, в т.ч. Propionibacterium spp., Eubacterim spp., а также Actinomyces spp.;
- анаэробные и микроаэрофильные грамположительные коки, в т.ч. Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp. и микроаэрофильные стрептококки;
- аэробные грамположительные микроорганизмы, в т. ч. стафилококки, стрептококки (за исключением S. faecalis) и пневмококки.
2. Микроорганизмы с умеренной чувствительностью (МПК составляет 2–4 мкг/мл):
- анаэробные грамотрицательные бактерии, не образующие споры, в т.ч. Bacteroides spp., Fusobacterium spp.;
- анаэробные грамположительные бактерии, образующие споры, в т.ч. Clostridium spp.
3. Резистентные микроорганизмы или микроорганизмы с низкой чувствительностью (МПК и 8 мкг/мл), в т.ч. Streptococcus faecalis, Neisseria, большинство штаммов Haemophilus influenzae, Pseudomonas и другие грамотрицательные микроорганизмы.
Хотя бактерии рода Shigella резистентны in vitro к линкомицину (МПК составляет примерно 200–400 мкг/мл). Линкомицин эффективен при этом заболевании в связи с тем, что в кишечнике достигается очень высокий уровень линкомицина (примерно 3000–7000 мкг/г стула).
Наблюдалась перекрестная резистентность диссоциированного типа in vitro между линкомицином и клиндамицином с одной стороны и макролидами (эритромицин, олеандомицин и спирамицин) с другой стороны. Абсолютная перекрестная резистентность существует между линкомицином и клиндамицином. Чаще всего резистентность у стафилококков и стрептококков возникает вследствие метилирования специфических нуклеозидов в РНК 23S субъединицы рибосомы 50S, которая может определять перекрестную резистентность к макролидам и стрептограминам В (фенотип MLSB). Резистентные к макролидам изоляты этих микроорганизмов следует проверять на индуцибельную резистентность к линкомицину/клиндамицину с помощью D-теста или другого подходящего метода. В экспериментах in vitro и in vivo не наблюдалось быстрого развития резистентности микроорганизмов к линкомицину. У стафилококков резистентность in vitro к линкомицину или клиндамицину развивается медленно, постепенно.
Фармакокинетика.
Всасывание
Внутримышечное введение однократной дозы 600 мг позволяет получить максимальный уровень в плазме крови, составляющий 11,6 мкг/мл, через 60 минут, при этом терапевтическая концентрация сохраняется в течение 17–20 часов для большинства чувствительных грамположительных штаммов. При внутривенной инфузии препарата по 600 мг длительностью 2 часа удается достичь максимальной концентрации в плазме крови 15,9 мкг/мл, которая остается терапевтической для большинства чувствительных грамположительных штаммов в течение 14 часов.
Распределение
На основании прямых и косвенных признаков установлено, что связывание с белками крови снижается при повышении концентрации в плазме крови (насыщенное связывание с белками плазмы крови).
В крови плода, в перитонеальной и плевральной жидкостях могут достигаться концентрации, составляющие 25–50% от уровня крови, в грудном молоке этот показатель составляет 50–100%, в костной ткани — около 40% и в окружающих мягких тканях — 75%.
Вместе с тем, линкомицин медленно проникает в спинномозговую жидкость (1–18% уровня в крови); при заболевании менингитом уровень в ликворе достигает 40% уровня в крови.
Выведение
Значительная часть метаболизма препарата происходит в печени. В норме период полувыведения из плазмы крови составляет 5,4+1 час. Однако этот период может удлиняться при нарушениях функции печени и\или почек. В этой связи следует учесть необходимость уменьшения частоты введения линкомицина больным с нарушениями функции печени и/или почек.
После внутримышечного введения 600 мг экскреция препарата в мочу составляет 1,8–24,8% (в среднем — 17,3%). После введения 600 мг в течение 2 часов экскреция лекарственного средства в мочу составляет 4,9–30,3% (в среднем — 13,8%). Остаток препарата выделяется в форме бактериологически неактивных метаболитов. Гемодиализ и перитонеальный диализ не влияют на экскрецию линкомицина из крови.
Показания
Лечение тяжелых инфекций, вызванных чувствительными к линкомицину штаммами стрептококков, пневмококков и стафилококков. Данный препарат следует применять пациентам с аллергией на пенициллин или другим пациентам, для лечения которых, по мнению врача, применение пенициллина нецелесообразно.
Противопоказания
Препарат противопоказан больным, у которых ранее отмечалась гиперчувствительность к линкомицину, клиндамицину или любому другому компоненту препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Линкомицин обладает свойством блокировать нервно-мышечную передачу, что может усилить действие других блокаторов нервно-мышечной передачи; Линкомицин следует назначать с осторожностью пациентам, получающим такие препараты.
Был обнаружен антагонизм между линкомицином и эритромицином in vitro. Поэтому эти два препарата не рекомендуется назначать вместе.
Особенности применения
Из-за риска развития псевдомембранозного колита перед принятием решения о применении линкомицина врач должен проанализировать природу инфекции и оценить целесообразность менее токсичных альтернативных препаратов (например, эритромицина).
При наличии показаний лекарственное средство можно применять одновременно с другими противомикробными средствами.
Применение линкомицина для лечения незначительных бактериальных инфекций и вирусных инфекций не показано.
Несмотря на то, что линкомицин проникает в цереброспинальную жидкость (ЦСЖ), уровень линкомицина в ЦСЖ может быть недостаточным для лечения менингитов, поэтому препарат не следует назначать в таких случаях.
Анализ накопленного в настоящее время опыта свидетельствует, что в подгруппе пациентов старшего возраста с тяжелыми заболеваниями склонность к диарее выше. Если линкомицин назначать пациентам этой группы, необходимо тщательно контролировать изменения частоты стула пациентов.
Препарат следует с осторожностью применять пациентам с гастроинтестинальными заболеваниями в анамнезе, в частности, колитом.
Линкомицин следует с осторожностью применять пациентам с анамнезом, отягощенным бронхиальной астмой или выраженными аллергиями.
Определенные инфекции могут потребовать проведения разреза и дренирования или других показанных хирургических процедур в дополнение к антибактериальной терапии.
Применение линкомицина может приводить к чрезмерному росту нечувствительных организмов, в частности, дрожжевых грибков. В случае возникновения суперинфекции следует принимать соответствующие меры, показанные в соответствии с клинической ситуацией. Если в лечении линкомицином нуждаются пациенты с уже существующими грибковыми инфекциями, необходимо одновременно проводить противогрибковую терапию.
У пациентов с тяжелыми нарушениями функций почек период полувыведения линкомицина из плазмы крови может быть продлен по сравнению с пациентами, у которых функция почек не нарушена. У пациентов с нарушениями функции печени период полувыведения из плазмы крови может быть увеличен вдвое по сравнению с пациентами с нормальной функцией печени.
Пациентам с тяжелыми нарушениями функции почек и/или нарушениями функции печени следует с осторожностью подбирать дозу и контролировать уровни линкомицина в плазме крови во время терапии высокими дозами препарата (см. раздел «Способ применения и дозы»).
При длительном лечении линкомицином необходимо периодически выполнять функциональные пробы печени и почек, а также проводить анализы крови.
Назначение линкомицина при отсутствии подтвержденной или подозреваемой с высокой вероятностью бактериальной инфекции вряд ли будет полезным для пациента и повышает риск возникновения бактерий с резистентностью к лекарственному средству.
Применение антибиотиков часто сопровождается развитием диареи, обычно заканчивающейся после прекращения антибиотикотерапии. Иногда после начала антибиотикотерапии у пациентов могут наблюдаться водянистые или кровянистые опорожнения, которые могут сопровождаться или не сопровождаться спазмами в животе и повышением температуры тела, и возникать даже через два или более месяцев после приема последней дозы антибиотика. В таком случае пациенту следует как можно скорее обратиться к врачу.
Сообщалось о серьезных реакциях гиперчувствительности, включая анафилаксию и мультиформную эритему при применении линкомицина. При появлении аллергических реакций на линкомицин лечение этим препаратом следует прекратить (см. раздел «Побочные реакции»).
Clostridium difficile-ассоциированная диарея (КДАД) была связана с приемом почти всех антибактериальных препаратов, включая линкомицин, и отличалась по степени тяжести от легкой формы диареи до летального колита. Лечение антибактериальными препаратами нарушает нормальную флору толстого кишечника, что приводит к чрезмерному росту Clostridium difficile.
Clostridium difficile продуцирует токсины А и В, способствующие развитию КДАД. Штаммы Clostridium difficile, продуцирующие гипертоксин, являются причиной повышения заболеваемости и летальности, поскольку эта инфекция может быть рефрактерной к антибактериальной терапии и требовать проведения коллектомии. У пациентов с диареей после приема антибиотиков должен быть рассмотрен диагноз КДАД. Также детальный сбор анамнеза необходим, поскольку случаи КДАД были зарегистрированы через 2 месяца после назначения антибактериальных препаратов.
При диагностировании или подозрении на КДАД может возникнуть необходимость прекращения текущей антибиотикотерапии, не направленной против C. difficile. При наличии клинических показаний следует проводить соответствующую коррекцию водно-электролитного баланса, введение белков, антибиотикотерапию, направленную против C. difficile, а также хирургическое обследование.
Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль (23 мг)/дозу натрия, то есть практически свободно от натрия.
Способ применения и дозы
Линкомицин не следует вводить внутривенно в виде болюса неразведенного препарата. Внутривенно препарат можно вводить исключительно путем капельной инфузии продолжительностью не менее 1 часа.
Если во время терапии развивается сильная диарея, применение этого антибактериального средства следует прекратить.
Взрослые.
А. Внутримышечное введение.
Обычная доза взрослым составляет:
1. Тяжелые инфекции: 600 мг внутримышечно каждые 24 часа.
2. Более тяжелые формы инфекций: по 600 мг внутримышечно каждые 12 часов (или чаще), что определяется тяжестью инфекции.
В. Внутривенное введение.
Обычная доза взрослым составляет:
1. Тяжелые инфекции: от 600 мг до 1 г каждые 8–12 часов.
2. При более тяжелых инфекциях эти дозы могут быть повышены.
3. При состояниях, угрожающих жизни, суточная доза для внутривенного введения может составлять до 8 г.
Дети в возрасте старше 1 месяца.
А. Внутримышечное введение
1. Тяжелые инфекции: 10 мг/кг в виде 1 внутримышечной инъекции каждые 24 часа.
2. Более тяжелые формы инфекций: 10 мг/кг каждые 12 часов или чаще.
В. Внутривенное введение
10 — 20 мг/кг/сут, в зависимости от тяжести инфекции, может быть введено несколькими дозами, согласно описанным правилам разведения и скорости инфузии.
Дозировка у пациентов с нарушениями функции печени или почек. У пациентов с нарушениями функции печени или почек увеличивается период полувыведения линкомицина из плазмы крови, что является основанием для снижения частоты введения линкомицина пациентам с нарушенной функцией печени или почек. Если терапия линкомицином необходима для пациентов со значительным нарушением функции почек, соответствующая доза должна составлять от 25 до 30% от дозы, рекомендованной пациентам с нормальной функцией почек.
Продолжительность лечения определяет врач индивидуально.
Инфекции, вызванные бета-гемолитическим стрептококком. Лечение должно длиться не менее 10 дней.
Разведение и скорость инфузии.
Доза для введения в форме инфузии рассчитывается следующим образом:
1 г линкомицина разводить не менее чем в 100 мл соответствующего раствора для разведения, при этом длительность инфузии должна быть не менее 1 часа.
|Доза
|Объем раствора для разведения
|Время
|600 мг
|100 мл
|1 час
|1 г
|100 мл
|1 час
|2 г
|200 мл
|2 часа
|3 г
|300 мл
|3 часа
|4 г
|400 мл
|4 часа
Указанные дозы можно вводить повторно, частоту введения определять при необходимости, при этом суточная доза не должна превышать максимальную рекомендуемую дозу линкомицина, составляющую 8 г.
Примечание. Могут возникать тяжелые реакции со стороны сердечно-сосудистой и легочной систем, если этот препарат вводить в более высоких, чем рекомендовано, концентрациях и с большей скоростью.
Дети
Не применять недоношенным детям и новорожденным.
Побочные реакции
Желудочно-кишечные расстройства: персистирующая диарея, тошнота, рвота, стоматит, глоссит, дискомфорт в животе, анальный зуд.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: кожная сыпь, крапивница, зуд, синдром Стивенса-Джонсона, мультиформная эритема (см. раздел «Особенности применения»), буллезный дерматит, эксфолиативный дерматит.
Инфекции и инвазии: вагинальные инфекции, псевдомембранозный колит, Clostridium difficile колит (см. «Особенности применения»).
Со стороны крови и лимфатической системы: панцитопения, агранулоцитоз, апластическая анемия, лейкопения, нейтропения, тромбоцитопеническая пурпура.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая анафилактические реакции (см. раздел «Особенности применения»), ангионевротический отек; сывороточная болезнь.
При возникновении острых тяжелых реакций гиперчувствительности может потребоваться (при наличии клинических показаний) применение адреналина и других мер неотложной медицинской помощи, включая проведение оксигенотерапии, внутривенное введение жидкостей, антигистаминных препаратов, кортикостероидов, прессорных аминов, а также восстановление проходимости дыхательных путей.
Со стороны гепатобилиарной системы: желтуха и изменения показателей функционального состояния печени, повышение уровня трансаминаз.
Со стороны почек и мочевыводящей системы: в отдельных случаях наблюдали нарушение функций почек, олигурию, протеинурию, азотемию.
Со стороны сердца: сообщалось о кардиореспираторной остановке. Тяжелые кардиопульмональные реакции были зарегистрированы после введения препарата с превышением рекомендуемых концентраций и скорости инфузии.
Со стороны сосудов: гипотензия (см. раздел «Способ применения и дозы»), тромбофлебит после проведения внутривенной инъекции. Риск можно минимизировать путем избегания использования постоянных внутривенных катетеров.
Со стороны органов слуха и равновесия: в редких случаях сообщали о возникновении звона в ушах и вертиго.
Общие нарушения и нарушения в месте введения: в месте внутримышечной инъекции отмечались местное раздражение, боль, индурация и формирование стерильных абсцессов.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 1 мл или 2 мл в ампулах №5х2, №10 в блистере в коробке; №10 в коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.