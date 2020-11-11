Валцик (Valcik) (173382) - инструкция по применению ATC-классификация
Валцик инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Показания
- Противопоказания
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Применение в период беременности и кормления грудью
- Особенности применения
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Фармакологические свойства
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение
Состав
действующее вещество: валацикловир.
1 таблетка содержит валацикловира 500 мг в виде валацикловира гидрохлорида;
вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, кросповидон, магния стеарат, оболочка Опадри голубая;
состав оболочки: индигокармин (Е 132), титана диоксид (Е 171), макрогол, полисорбат, гидроксипропилметилцеллюлоза.
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые оболочкой.
Фармакотерапевтическая группа
Противовирусные препараты для системного применения. Нуклеозиды и нуклеотиды, за исключением ингибиторов обратной транскриптазы. Код АТС J05A B11.
Показания
- Лечение опоясывающего герпеса (herpes zoster).
- Лечение инфекций кожи и слизистых оболочек, вызванных вирусом простого герпеса, включая первичный и рецидивирующий генитальный герпес.
- Лечение лабиального герпеса (губной лихорадки).
- Превентивное лечение (супрессия) рецидивов инфекций кожи и слизистых оболочек, вызванных вирусом простого герпеса, включая генитальный герпес.
- Снижение риска передачи вируса генитального герпеса здоровому партнеру (супрессивная терапия) в сочетании с соблюдением правил безопасного секса.
- Профилактика цитомегаловирусной инфекции после трансплантации органов.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к валацикловиру, ацикловиру или к любому компоненту, входящему в состав препарата.
Способ применения и дозы
Валацикловир применяют внутрь независимо от приема пищи.
Лечение опоясывающего герпеса: 1000 мг (2 таблетки) 3 раза в сутки в течение 7 дней. Лечение следует начинать не позднее чем через 72 ч после появления сыпи.
Лечение инфекций, вызванных вирусом простого герпеса: 500 мг (1 таблетка) 2 раза в сутки при первичном течении, которое может быть тяжелым, 5 - 10 дней; лечение рецидивов - в течение 3- 5 дней.
Для рецидивирующих форм инфекции было бы идеальным применение препарата в продромальном периоде или сразу же после появления первых симптомов. Это может предупредить развитие поражений при рецидивах инфекции.
Лечение лабиального герпеса (губной лихорадки).
Альтернативной для лечения лабиального герпеса (губной лихорадки) эффективной дозой является 2000 мг (4 таблетки) 2 раза в день на протяжении 1 дня. Вторую дозу следует принять приблизительно через 12 ч (не ранее чем через 6 ч) после первой дозы. При таком режиме дозирования продолжительность лечения не должна превышать1 день, поскольку доказано, что более длительное применение не повышает клинической эффективности лечения. Лечение следует начинать при появлении первых симптомов лабиального герпеса (ощущение пощипывания, зуд или жжение в области губ).
Превентивное лечение (супрессия) рецидивов инфекций, вызванных вирусом простого герпеса:
- больным с нормальным иммунным статусом назначают 500 мг (1 таблетка) 1 раз в сутки
- больным с иммунодефицитом и ВИЧ заболеваниями (число CD4 клеток <100 клеток / мм 3) - 500 мг (1 таблетка) 2 раза в сутки.
Уменьшение передачи вируса генитального герпеса здоровому половому партнеру.
Взрослым гетеросексуалам с нормальным иммунитетом с генитальным герпесом, у которых отмечают 9 или менее обострений заболевания в течение года, назначают 500 мг 1 раз в сутки. Данных об уменьшении передачи вируса генитального герпеса в других группах пациентов нет.
Профилактика цитомегаловирусной инфекции и болезни.
Взрослые и подростки старше 12 лет препарат назначают в дозе 2000 мг (4 таблетки) 4 раза в сутки как можно раньше после трансплантации. Продолжительность лечения составляет обычно 90 дней, но может быть увеличена у пациентов с высокой степенью риска.
Дозирование при нарушении функции почек.
Необходимо с осторожностью назначать валацикловир больным с нарушением функции почек и обязательно следует поддерживать адекватный уровень гидратации организма. Режим дозирования зависит от клиренса креатинина и показаний.
На основании исследований и опыта применения ацикловира рекомендуется следующее регулирование дозирования (см. Таблицу 1).
Таблица 1.
Регулирование доз у больных с почечной недостаточностью при лечении опоясывающего
и простого герпеса
|Терапевтическое показания
|КК (мл / мин)
|Доза (мг / раза)
|Herpes zoster
|15 - 30
менее 15
|1000 мг 2 раза в сутки
1000 мг 1 раз в сутки
|Herpes simplex (лечение)
|менее 15
|500 мг 1 раз в сутки
|Herpes simplex (предотвращение) нормальный иммунитет иммунодефицит
|менее 15
менее 15
|250 * мг 1 раз в 2 суток
500 мг 1 раз в сутки
|Уменьшение передачи вируса
Herpes genitalis
|менее 15
|250 * мг 1 раз в 2 суток
|Herpes labialis (лечение)
|31-49
15-30
менее 15
|1000 мг 2 раза в сутки
500 мг 2 раза в сутки
500 мг 1 раз в сутки
* Валацикловир применяют в других лекарственных формах с возможностью такого дозирования (таблетки в дозе 250 мг).
Пациентам, находящимся на гемодиализе, рекомендуется применять те же дозы, что и пациентам с клиренсом креатинина менее 15 мл/мин. Дозы должны быть назначены после проведения гемодиализа.
Таблица 2.
Регулирование доз у больных с почечной недостаточностью для профилактики
цитомегаловирусной инфекции
|КК (мл/мин)
|Доза (мг/раза)
|75 и больше
|2000 мг 4 раза в сутки
|От 50 до 75
|1500 мг 4 раза в сутки
|От 25 до 50
|1500 мг 3 раза в сутки
|От 10 до 25
|1500 мг 2 раза в сутки
|Менее 10 или гемодиализ
|1500 мг 1 раз в сутки
Пациентам, находящимся на гемодиализе, назначают терапию после проведения сеанса гемодиализа. КК должен постоянно контролироваться, особенно в периоды, когда функция почек может быстро изменяться, например сразу после трансплантации. Соответственно следует корректировать дозу препарата.
Дозирование при нарушении функции печени
Нет необходимости в коррекции дозы у больных с легкой или умеренной степенью цирроза печени (синтезирующая функция печени сохранена). Показатели фармакокинетики при поздних стадиях цирроза (с нарушением синтезирующей функции печени и наличием признаков портальной гипертензии) свидетельствуют об отсутствии необходимости коррекции дозирования, однако клинический опыт ограничен. О применении высоких доз (4000 мг) в день см. в разделе «Особенности применения».
Дети
Данные по безопасности и эффективности препарата у детей отсутствуют.
Пациенты пожилого возраста
Пациентам пожилого возраста, до отсутствия изменений функции почек, коррекция дозы не требуется. Но, учитывая возможность почечной недостаточности, в пожилом возрасте дозу следует устанавливать по данным клиренса креатинина и поддерживать адекватный уровень гидратации организма.
Пропущенная доза.
В случае пропуска дозы, если есть возможность, ее следует принять сразу . Однако, если приближается время приема следующей дозы, необходимо перейти к регулярной схемы приема, не компенсируя пропущенную дозу.
Данные по безопасности и эффективности препарата у детей отсутствуют, поэтому препарат не применяют детям.
Побочные реакции
При приеме валацикловира частыми побочными реакциями являются головная боль и тошнота.
В редких случаях сообщалось о развитии неврологических нарушениях. Пациенты пожилого возраста и больные с почечной недостаточностью имеют повышенный риск развития неврологических побочных реакций.
Побочные реакции, сведения о которых приведены ниже, классифицируются по органам и системам и частоте возникновения. По частоте возникновения разделены на следующие категории: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100 до <1/10), нечасто (≥1/1000 до <1/100), редко (≥1/10000 до <1/1000), очень редко (<1/10 000).
По данным постлицензионного наблюдения
Со стороны ЖКТ: часто - тошнота, дискомфорт в животе; нечасто - рвота, диарея.
Со стороны крови и лимфатической системы: очень редко - лейкопения, тромбоцитопения. Лейкопению в основном выявляют у больных с иммунодефицитом.
Со стороны нервной системы: редко - головная боль, головокружение, спутанность сознания, галлюцинации, снижение когнитивных функций; очень редко - тремор, атаксия, дизартрия, судороги, энцефалопатия, кома, психотические симптомы.
Со стороны психики: редко - возбуждение, агрессивное поведение.
Вышеприведенные симптомы являются, в большинстве случаев, обратимыми и наблюдаются чаще всего у больных с почечной недостаточностью или другими факторами риска. У больных после трансплантации органов, получающих препарат для профилактики цитомегаловирусной инфекции в высоких дозах (8 г в день), неврологические реакции возникают чаще, чем у больных, получающих низкие дозы.
Со стороны иммунной системы: очень редко - острые аллергические реакции, включая анафилаксию, ангионевротический отек, крапивницу.
Со стороны дыхательной системы: нечасто - одышка.
Со стороны кожи: нечасто - сыпь, явления фотосенсибилизации; редко - зуд, крапивница, ангионевротический отек; очень редко - экссудативная мультиформная эритема.
Со стороны мочевыделительной системы: редко - нарушение функции почек, повышение креатинина; очень редко - острая почечная недостаточность, боль в области почек.
Со стороны гепатобилиарной системы: очень редко - обратимое повышение уровня функциональных печеночных тестов. Иногда это описывают как гепатит.
Прочие: имеются сообщения о почечной недостаточности, микроангиопатии, гемолитической анемии и тромбоцитопении (иногда в комбинации) у тяжелых больных с иммунодефицитом, особенно у пациентов на поздних стадиях ВИЧ-инфекции, получавших валацикловир в высоких дозах. Эти же явления были замечены у пациентов с такими же заболеваниями, но не лечились валацикловиром.
Показатели лабораторных исследований.
Влияние на показатели лабораторных исследований не установлено.
Применение в период беременности и кормления грудью
Беременность.
Данные о применении валацикловира при беременности ограничены. Валацикловир при лечении беременных должен применяться только тогда, когда ожидаемая польза терапии для матери превышает потенциальный риск для плода.
Период кормления грудью.
Ацикловир, главный метаболит валацикловира, выделяется в грудное молоко. Во время применения препарата кормление грудью следует прекратить.
Особенности применения
Гидратация.
Следует поддерживать адекватный уровень вводимой жидкости у пациентов с повышенным риском дегидратации, особенно у пациентов пожилого возраста.
Нарушение функции печени.
Нет необходимости в коррекции дозы больным с циррозом печени легкой или умеренной степени (синтезирующая функция печени сохранена). Фармакокинетические данные при поздних стадиях цирроза (с нарушением синтезирующей функции печени и наличием признаков портальной гипертензии) свидетельствуют об отсутствии необходимости изменять дозировку, однако клинический опыт ограничен.
Данных относительно применения более высоких доз препарата (4 мг и более в сутки) у пациентов с заболеваниями печени нет. Поэтому необходимо с осторожностью назначать препарат в более высокие дозах таким больным. Специальных исследований относительно применения валацикловира при трансплантации печени не проводили, однако установлено, что профилактика с помощью высоких доз ацикловира снижает частоту инфицирования и заболевания цитомегаловирусной инфекцией.
Нарушение функции почек.
Ацикловир, активный метаболит валацикловира, выводится почками, поэтому дозу валацикловира для пациентов с почечной недостаточностью следует снизить с учетом клиренса креатинина.
Пациенты с почечной недостаточностью находятся в повышенной группе риска развития неврологических осложнений и, с целью своевременного выявления, подлежат тщательному наблюдению. Как правило, эти осложнения обратимы и исчезают после отмены препарата. Следует проявлять осторожность при назначении валацикловира пациентам с почечной недостаточностью или пациентам, принимающим нефротоксические лекарственные средства, поскольку это может увеличить риск развития нарушений функции почек и/или риск обратимых побочных реакций со стороны нервной системы.
При лечении лабиального герпеса валацикловиром особое внимание следует уделять пациентам пожилого возраста и пациентам с почечной недостаточностью. Лечение не должно превышать 1 день (2 дозы по 2000 мг в течение 24 часов). Терапия более 1 дня не будет клинически эффективной.
Уменьшение передачи вируса.
Супрессивная терапия валацикловиром снижает риск передачи генитального герпеса. Она не излечивает герпетическую инфекцию, а также полностью не исключает риска передачи вируса. Дополнительно к терапии валацикловиром рекомендуется придерживаться правил безопасного секса.
Пациенты пожилого возраста.
Пациенты пожилого возраста, при отсутствии выраженных изменений функции почек, в коррекции дозы препарата не нуждаются. Но, учитывая возможность почечной недостаточности, в пожилом возрасте дозу следует устанавливать по данным клиренса креатинина и поддерживать адекватный уровень гидратации организма.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работать с другими механизмами.
При оценке способности пациента управлять транспортными средствами и другими механизмами следует учитывать его клиническое состояние и профиль побочных реакций препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Каких-либо клинически значимых форм лекарственного взаимодействия не выявлено.
Регулировать дозу валацикловира при назначении с дигоксином, антацидами, диуретиками группы тиазидов, циметидином или пробенецидом при нормальной функции почек не рекомендуется.
Ацикловир выводится преимущественно в неизмененном виде с мочой путем активной канальцевой секреции. Любые препараты, которые применяются одновременно с валацикловиром и влияют на этот механизм выведения, могут повышать концентрацию ацикловира в плазме крови. Циметидин и пробенецид блокируют канальцевую секрецию при приеме валацикловира в дозе 1 г, повышают площадь под кривой "концентрация/время" ацикловира путем снижения его почечного клиренса, но при этом необходимость в коррекции дозы отсутствует ввиду широкого терапевтического индекса ацикловира.
Следует соблюдать осторожность, в отношении больных, получающих более высокие дозы валацикловира (4 г и более в день), при одновременном назначении с препаратами, которые конкурируют с ацикловиром за пути выведения, поскольку это может привести к повышению уровня в плазме крови одного или обоих препаратов и их метаболитов. При одновременном применении с микофенолата мофетилом (иммуносупрессорный препарат, который применяется после трансплантации органов) в плазме крови повышается уровень ацикловира и неактивного метаболита микофенолата мофетила .
Следует также соблюдать осторожность при одновременном назначении высоких доз валацикловира (4 г и более) и других препаратов, влияющих на функцию почек (например циклоспорина, такролимуса).
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Валацикловир - противовирусный препарат, L-валиновий эфир ацикловира, является аналогом пуринового нуклеозида гуанина. В организме человека валацикловир быстро и почти полностью превращается в ацикловир и валин с помощью валацикловиргидролазы. Ацикловир является специфическим ингибитором вирусов герпеса с активностью in vitro против вирусов простого герпеса 1-го и 2-го типа, вируса Varicella zoster, цитомегаловируса, вируса Эпштейна-Барр и вируса герпеса человека 6-го типа. Ацикловир ингибирует синтез вирусной ДНК сразу после фосфорилирования и превращения в активную форму трифосфат ацикловира. На первой стадии фосфорилирования необходима активность вирусспецифического фермента.
Для вируса простого герпеса, вируса Varicella zoster и вируса Эпштейна-Барр это вирусная тимидинкиназа (ТК), которая присутствует только в клетках, инфицированных вирусом. Частичная селективность фосфорилирования сохраняется при цитомегаловирусной инфекции и опосредуется через продукт гена фосфатрансферазы UL 97. Активация ацикловира специфическим вирусным ферментом в значительной степени объясняет его селективность.
Процесс фосфорилирования ацикловира (преобразование из моно- в трифосфат) осуществляется клеточными киназами. Ацикловира трифосфат конкурентно ингибирует вирусную ДНК-полимеразу и инкорпорируется в вирусную ДНК, что приводит к облигатному (полному) разрыву цепи, прекращению синтеза ДНК и блокированию репликации вируса.
Резистентность к ацикловиру обусловлена дефицитом тимидинкиназы вируса, что приводит к чрезмерному распространению вируса в организме хозяина. Иногда снижение чувствительности обусловлено появлением штаммов вируса с нарушенной структурой вирусной ТК или ДНК-полимеразы. Вирулентность этих разновидностей вируса напоминает таковую у его дикого штамма.
Широкое мониторирование клинических изолятов вируса простого герпеса и вируса Varicella zoster у больных, лечившихся ацикловиром, дало возможность определить, что у пациентов с нормальным иммунитетом вирус со сниженной чувствительностью к ацикловиру выявляют исключительно редко и нечасто, определяют только у пациентов с тяжелым нарушением иммунитета, например после трансплантации органов или у реципиентов костного мозга, при проведении химиотерапии злокачественных новообразований и ВИЧ-инфицированных.
Валацикловир ускоряет прекращение боли при лечении опоясывающего герпеса, уменьшает продолжительность болевого синдрома, а также количество лиц с зостерассоциированной болью, в том числе с острой и постгерпетической невралгией.
Профилактика цитомегаловирусной инфекции с помощью валацикловира снижает риск острого отторжения трансплантата (больные после пересадки почек), частоту возникновения оппортунистических инфекций и других инфекций, вызванных вирусом герпеса (вирусом простого герпеса и вирусом Herpes zoster).
Фармакокинетика.
Абсорбция.
После перорального приема валацикловир хорошо абсорбируется, быстро и практически полностью превращается в ацикловир и валин. Эти превращения, вероятно, происходят под действием фермента валацикловиргидролазы, выделенного из печени человека. Биодоступность ацикловира при приеме 1 г валацикловира составляет 54% и не снижается при одновременном употреблении пищи. Максимальная концентрация ацикловира составляет 10 - 37 мкмоль (2,2 - 8,3 мкг / мл) после однократного према 250 - 2000 мг валацикловира здоровыми добровольцами с нормальной функцией почек, а медиана времени достижения этой концентрации 1 - 2ч. Максимальная концентрация валацикловира в плазме крови составляет всего 4% концентрации ацикловира и достигается в среднем через 30 - 100 мин после приема препарата и через 3ч снижается ниже определяемого количества. Фармакокинетика валацикловира и ацикловира при однократном и повторном введения подобны.
Распределение.
Связывание валацикловира с белками плазмы крови очень низкое - 15%.
Выведение.
Период полувыведения ацикловира после однократного и повторного введения валацикловира больным с нормальной функцией почек составляет около 3ч. Валацикловир выводится с мочой, главным образом в виде ацикловира (более 80% дозы) и его метаболита 9-карбоксиметоксиметилгуанина.
Особые группы пациентов.
Почечная недостаточность.
У больных с терминальной стадией почечной недостаточности период полувыведения ацикловира составляет около 14 ч.
Вирус опоясывающего герпеса и вирус простого герпеса существенно не изменяют фармакокинетику ацикловира и валацикловира после перорального применения.
Беременность.
В исследовании фармакокинетики валацикловира и ацикловира в III триместр беременности площадь под кривой «концентрация-время» ацикловира в фазе плато после применения валацикловира в дозе 1000 мг была приблизительно в 2 раза выше, чем после применения ацикловира перорально в дозе 1200 мг/сут.
ВИЧ-инфицированные.
У пациентов с ВИЧ-инфекцией фармакокинетические характеристики ацикловира после приема одно- или многократных доз 1000 мг или 2000 мг валацикловира не изменялись по сравнению с таковыми у здоровых лиц.
Трансплантация органов.
У реципиентов трансплантатов органов, получающих валацикловир в дозе 2000 мг 4 раза в сутки, максимальная концентрация ацикловира равнялась или превышала таковую у здоровых добровольцев, получавших такую же дозу препарата, а суточные показатели площади под кривой «концентрация-время» были значительно больше.
Срок годности
4 года.
Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 30 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистерах, 1 блистер в картонной коробке, по 42 таблетки во флаконе.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Фармасайнс Инк., Канада.
Местонахождение
6111, Роялмаунт Авеню, № 100, Монреаль, Квебек, Канада, Н4Р 2Т4.