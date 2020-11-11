Валацикловир применяют внутрь независимо от приема пищи.

Лечение опоясывающего герпеса: 1000 мг (2 таблетки) 3 раза в сутки в течение 7 дней. Лечение следует начинать не позднее чем через 72 ч после появления сыпи.

Лечение инфекций, вызванных вирусом простого герпеса: 500 мг (1 таблетка) 2 раза в сутки при первичном течении, которое может быть тяжелым, 5 - 10 дней; лечение рецидивов - в течение 3- 5 дней.

Для рецидивирующих форм инфекции было бы идеальным применение препарата в продромальном периоде или сразу же после появления первых симптомов. Это может предупредить развитие поражений при рецидивах инфекции.

Лечение лабиального герпеса (губной лихорадки).

Альтернативной для лечения лабиального герпеса (губной лихорадки) эффективной дозой является 2000 мг (4 таблетки) 2 раза в день на протяжении 1 дня. Вторую дозу следует принять приблизительно через 12 ч (не ранее чем через 6 ч) после первой дозы. При таком режиме дозирования продолжительность лечения не должна превышать1 день, поскольку доказано, что более длительное применение не повышает клинической эффективности лечения. Лечение следует начинать при появлении первых симптомов лабиального герпеса (ощущение пощипывания, зуд или жжение в области губ).

Превентивное лечение (супрессия) рецидивов инфекций, вызванных вирусом простого герпеса:

больным с нормальным иммунным статусом назначают 500 мг (1 таблетка) 1 раз в сутки

больным с иммунодефицитом и ВИЧ заболеваниями (число CD4 клеток <100 клеток / мм 3) - 500 мг (1 таблетка) 2 раза в сутки.

Уменьшение передачи вируса генитального герпеса здоровому половому партнеру.

Взрослым гетеросексуалам с нормальным иммунитетом с генитальным герпесом, у которых отмечают 9 или менее обострений заболевания в течение года, назначают 500 мг 1 раз в сутки. Данных об уменьшении передачи вируса генитального герпеса в других группах пациентов нет.

Профилактика цитомегаловирусной инфекции и болезни.

Взрослые и подростки старше 12 лет препарат назначают в дозе 2000 мг (4 таблетки) 4 раза в сутки как можно раньше после трансплантации. Продолжительность лечения составляет обычно 90 дней, но может быть увеличена у пациентов с высокой степенью риска.

Дозирование при нарушении функции почек.

Необходимо с осторожностью назначать валацикловир больным с нарушением функции почек и обязательно следует поддерживать адекватный уровень гидратации организма. Режим дозирования зависит от клиренса креатинина и показаний.

На основании исследований и опыта применения ацикловира рекомендуется следующее регулирование дозирования (см. Таблицу 1).

Таблица 1.

Регулирование доз у больных с почечной недостаточностью при лечении опоясывающего

и простого герпеса

Терапевтическое показания КК (мл / мин) Доза (мг / раза) Herpes zoster 15 - 30

менее 15 1000 мг 2 раза в сутки

1000 мг 1 раз в сутки Herpes simplex (лечение) менее 15 500 мг 1 раз в сутки Herpes simplex (предотвращение) нормальный иммунитет иммунодефицит менее 15

менее 15 250 * мг 1 раз в 2 суток

500 мг 1 раз в сутки Уменьшение передачи вируса

Herpes genitalis менее 15 250 * мг 1 раз в 2 суток Herpes labialis (лечение) 31-49

15-30

менее 15 1000 мг 2 раза в сутки

500 мг 2 раза в сутки

500 мг 1 раз в сутки

* Валацикловир применяют в других лекарственных формах с возможностью такого дозирования (таблетки в дозе 250 мг).

Пациентам, находящимся на гемодиализе, рекомендуется применять те же дозы, что и пациентам с клиренсом креатинина менее 15 мл/мин. Дозы должны быть назначены после проведения гемодиализа.

Таблица 2.

Регулирование доз у больных с почечной недостаточностью для профилактики

цитомегаловирусной инфекции

КК (мл/мин) Доза (мг/раза) 75 и больше 2000 мг 4 раза в сутки От 50 до 75 1500 мг 4 раза в сутки От 25 до 50 1500 мг 3 раза в сутки От 10 до 25 1500 мг 2 раза в сутки Менее 10 или гемодиализ 1500 мг 1 раз в сутки

Пациентам, находящимся на гемодиализе, назначают терапию после проведения сеанса гемодиализа. КК должен постоянно контролироваться, особенно в периоды, когда функция почек может быстро изменяться, например сразу после трансплантации. Соответственно следует корректировать дозу препарата.

Дозирование при нарушении функции печени

Нет необходимости в коррекции дозы у больных с легкой или умеренной степенью цирроза печени (синтезирующая функция печени сохранена). Показатели фармакокинетики при поздних стадиях цирроза (с нарушением синтезирующей функции печени и наличием признаков портальной гипертензии) свидетельствуют об отсутствии необходимости коррекции дозирования, однако клинический опыт ограничен. О применении высоких доз (4000 мг) в день см. в разделе «Особенности применения».