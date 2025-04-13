Киев (адрес не указан)
Доступно в 314 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Pharmascience
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1334,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Pharmascience
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1334,50 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1272,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1358,70 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1420,39
Экономия при брони: -51,65 грн
1368,74 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
0.9 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1272,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1325,83
Экономия при брони: -63,31 грн
1262,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Pharmascience
289,39
Экономия при брони: -16,77 грн
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1358,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1358,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1358,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1399,44
Экономия при брони: -60,65 грн
1338,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1358,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1358,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1413,48
Экономия при брони: -65,77 грн
1347,71 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1358,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1358,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1358,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1358,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1358,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1358,70 грн