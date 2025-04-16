Николаев (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Николаев
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Pharmascience
247,14
Экономия при брони: -29,74 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Pharmascience
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Pharmascience
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1027,31 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Pharmascience
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1259,50 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Pharmascience
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1367,88
Экономия при брони: -89,30 грн
1278,58 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1344,40
Экономия при брони: -65,80 грн
1278,60 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1387,89
Экономия при брони: -66,53 грн
1321,36 грн
Подорожник
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
6.7 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Pharmascience
274,50 грн
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1358,70 грн
Подорожник
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
7.6 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Pharmascience
274,50 грн
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1358,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Старова Архитектора, 2/2
9.4 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Pharmascience
274,50 грн
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1358,70 грн
Фармакопейка
Николаев, ул. Старова Архитектора, 6-Д
9.4 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Pharmascience
274,50 грн
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1358,70 грн
Аптека
Николаев, ул. 3-я Слободская, 49/1
4.2 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
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Закроется через 28 мин
Очаков, ул. Спасская, 18-А
48.8 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Pharmascience
274,50 грн
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1358,70 грн
Подорожник
Очаков, ул. Спасская, 8
48.8 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Pharmascience
274,50 грн
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1358,70 грн
Аптека низких цен
Херсон, просп. Святых Кирилла и Мефодия, 15/2
54.5 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Pharmascience
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1299,30
Экономия при брони: -79,49 грн
1219,81 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 28 мин
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 16
56.2 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Pharmascience
Фармакопейка
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Закроется через 28 мин
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 24-Г
56.4 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1311,54
Экономия при брони: -87,67 грн
1223,87 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Херсон, ул. Примаченко Владимира, 3
58.1 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1370,45
Экономия при брони: -101,79 грн
1268,66 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 28 мин
Херсон, ул. Кулика Илюши, 139/4
58.6 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Pharmascience
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1333,57
Экономия при брони: -74,28 грн
1259,29 грн