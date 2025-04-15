Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 146 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1358,86
Экономия при брони: -50,86 грн
1308,00 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Pharmascience
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1313,00
Экономия при брони: -5,00 грн
1308,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1313,00
Экономия при брони: -31,00 грн
1282,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1321,47
Экономия при брони: -58,91 грн
1262,56 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Pharmascience
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1371,05
Экономия при брони: -62,30 грн
1308,75 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1309,26
Экономия при брони: -1,26 грн
1308,00 грн
Народная аптека
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1313,00
Экономия при брони: -5,00 грн
1308,00 грн
Аптеки 24 часа
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1313,00
Экономия при брони: -48,00 грн
1265,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1389,62
Экономия при брони: -78,64 грн
1310,98 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1379,94
Экономия при брони: -81,97 грн
1297,97 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1313,00
Экономия при брони: -48,00 грн
1265,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1359,94
Экономия при брони: -62,16 грн
1297,78 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Pharmascience
285,86
Экономия при брони: -12,86 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1313,00
Экономия при брони: -48,00 грн
1265,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1373,54
Экономия при брони: -58,74 грн
1314,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1360,63
Экономия при брони: -40,91 грн
1319,72 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 17 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1313,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 51
3.9 км
Валцик таблетки, покрытые оболочкой 500 мг флакон №42
Pharmascience
1369,72
Экономия при брони: -86,13 грн
1283,59 грн