Детоксил (Detoxil®) (173204) - инструкция по применению Диетические добавки
Детоксил инструкция по применению
Характеристика
Детоксил обладает желчегонным, гепатопротекторным, гипотензивным, гиполипидемическим, гипогликемическим, гипохолестеринемическим, мочегонным и антиоксидантными свойствами.
Влияние Детоксила обусловлено активными веществами, входящими в его состав.
N-ацетилцистеин участвует в защите печени от воздействия токсических веществ. Способность ацетилцистеина обезвреживать химические вещества делает его активным детоксикантом.
L-метионин влияет на обмен жиров и фосфолипидов в печени и таким образом играет важную роль в профилактике и лечении атеросклероза. Является основным поставщиком серы, представляет собой натуральный хелатообразующий агент для тяжелых металлов (вещество, способное связывать токсины); отвечает за снижение уровня гистамина в крови, и именно поэтому он положительно влияет на уменьшение симптомов аллергии.
Фосфатидилхолин — универсальный строительный компонент клеточных мембран. Участвует в регенерации клеток печени, повышает детоксикационную способность печени и таким образом нормализует ее функцию.
Экстракт артишока обладает желчегонным, мочегонным, гепатопротекторным и гиполипидемическим свойствами. Способствует усилению желчевыделения и выведению из организма вредных веществ (мочевины, креатинина), токсинов, а также снижает содержание общего ХС в крови.
Экстракт грейпфрута содержит активное вещество инозитол, которое препятствует накоплению жиров и способствует выведению токсинов из печени. Также в его состав входит нарингин, который препятствует усвоению жиров, ускоряет обмен веществ, улучшает работу кишечника и стимулирует процесс пищеварения, в результате способствует похудению.
Экстракт одуванчика лекарственного стимулирует функциональную активность ЖКТ, обладает антиатеросклеротическим, гепатопротекторным, желчегонным, антианемическим, отхаркивающим, седативным и гипогликемическим свойствами.
Витамин А благотворно влияет на зрение в сумерках и на формирование восприятия цвета. Участвует в регуляции обменных процессов в коже, слизистой оболочке глаза, дыхательных, пищеварительных и мочевыводящих путях, повышает сопротивляемость организма к инфекциям.
Витамин С (аскорбиновая кислота) способствует усвоению организмом белков, железа, ряда витаминов, регулирует обмен ХС, принимает участие в синтезе коллагена, необходимого для формирования, роста и восстановления костой ткани, кожи, хрящевой ткани, мышц, регулирует свертываемость крови, проницаемость сосудов, повышает устойчивость организма к неблагоприятным факторам окружающей среды, стимулирует кроветворение. Выполняет функцию антиоксиданта — защищает клетки от вредного воздействия свободных радикалов, нарушающих обмен кислорода в организме.
Витамин Е (токоферол) положительно влияет на функцию половых и других эндокринных желез, деятельность мышц, способствует усвоению жиров, витаминов А, D, участвует в обмене белков и углеводов.
Цинк необходим для нормальной функции желез внутренней секреции (гипофиза, поджелудочной, предстательной и половых). Обладает липотропным и кроветворным свойствами, входит в состав инсулина и ряда ферментов, обеспечивающих процессы дыхания. У больных сахарным диабетом цинк способствует нормализации уровня ХС в плазме крови и глюкозы в крови.
Биотин (витамин Н) предотвращает возникновение сухости и шелушения кожи, помогает поддерживать здоровье волос, улучшает чувствительность вкусовых рецепторов языка, способствует предотвращению возникновения симптомов дерматита, а также поддерживает энергетический баланс и способствует нормализации аппетита.
Витамин В12 (цианокобаламин) является противоанемическим витамином, участвует во всех обменах веществ (белковом, углеводном и жировом), тормозит дегенеративные изменения в нервных тканях и способствует их нормальному функционированию.
Рибофлавин (витамин В2) необходим для нормальной работы печени, желудка, способствует нормализации зрения, влияет на рост и развитие плода, участвует в обмене веществ и синтезе гемоглобина. Предотвращает возможное возникновение слабости, ухудшения аппетита, депрессии и др., способствует бодрости и повышению общего тонуса организма.
Пиридоксин (витамин В6) способствует улучшению обмена липидов и белков, стимулирует синтез ненасыщенных жирных кислот, необходим для нормального функционирования нервной системы.
Ниацин (витамин В3) нужен для обеспечения процессов биологического окисления. Способствует устранению раздражительности, слабости, насыщает организм энергией, способствует хорошему самочувствию и нормализации сна.
Рекомендации по употреблению
употреблять как диетическую добавку к рациону питания — дополнительный источник водо- и жирорастворимых витаминов (С, А, D3, Е, Н, натуральной смеси каротиноидов, пантотеновой кислоты, витаминов группы В), макро- и микроэлементов (железа, марганца, йода, селена), незаменимых серосодержащих аминокислот, фосфатидилхолина, горечи, терпенов, стеролов, инулина, флавоноидов (в частности нарингина) — с целью общего укрепления организма и создания оптимальных диетологических условий функционирования организма человека, в том числе при ограниченном режиме питания, диете.
Комплекс биологически активных веществ, входящих в состав Детоксила, способствует нормализации функционального состояния печени и гепатобилиарной системы, ЖКТ и почек при хронических заболеваниях и поражениях токсичными веществами различного происхождения; улучшению обмена веществ при заболеваниях кожи. Детоксил у беременных с экстрагенитальной патологией не вызывает аллергических реакций. Способствует существенному улучшению общего состояния организма, нормализации углеводного обмена при сахарном диабете (I типа) и АД в комплексе с гипотензивными препаратами при АГ (I и II стадии), существенному уменьшению возникновения таких осложнений во время беременности, как анемия, ранний и поздний гестоз, дистресс плода. Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания. Перед началом употребления рекомендуется консультация врача.
Употреблять взрослым по 1–2 таблетки в сутки во время или после еды, запивая стаканом воды. Таблетку рекомендуется не разжевывая. Курс потребления — 4 нед, в дальнейшем курс и срок потребления определяет врач индивидуально. Доза может быть повышена врачом. Не превышать рекомендуемое количество для ежедневного употребления.
Особые указания
возможна повышенная чувствительность к отдельным компонентам продукта. При одновременном применении любых лекарственных средств рекомендована консультация врача.
Детоксил разрешен к употреблению в период беременности и кормления грудью.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в сухом месте.