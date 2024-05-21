Детоксил обладает желчегонным, гепатопротекторным, гипотензивным, гиполипидемическим, гипогликемическим, гипохолестеринемическим, мочегонным и антиоксидантными свойствами.

Влияние Детоксила обусловлено активными веществами, входящими в его состав.

N-ацетилцистеин участвует в защите печени от воздействия токсических веществ. Способность ацетилцистеина обезвреживать химические вещества делает его активным детоксикантом.

L-метионин влияет на обмен жиров и фосфолипидов в печени и таким образом играет важную роль в профилактике и лечении атеросклероза. Является основным поставщиком серы, представляет собой натуральный хелатообразующий агент для тяжелых металлов (вещество, способное связывать токсины); отвечает за снижение уровня гистамина в крови, и именно поэтому он положительно влияет на уменьшение симптомов аллергии.

Фосфатидилхолин — универсальный строительный компонент клеточных мембран. Участвует в регенерации клеток печени, повышает детоксикационную способность печени и таким образом нормализует ее функцию.

Экстракт артишока обладает желчегонным, мочегонным, гепатопротекторным и гиполипидемическим свойствами. Способствует усилению желчевыделения и выведению из организма вредных веществ (мочевины, креатинина), токсинов, а также снижает содержание общего ХС в крови.

Экстракт грейпфрута содержит активное вещество инозитол, которое препятствует накоплению жиров и способствует выведению токсинов из печени. Также в его состав входит нарингин, который препятствует усвоению жиров, ускоряет обмен веществ, улучшает работу кишечника и стимулирует процесс пищеварения, в результате способствует похудению.

Экстракт одуванчика лекарственного стимулирует функциональную активность ЖКТ, обладает антиатеросклеротическим, гепатопротекторным, желчегонным, антианемическим, отхаркивающим, седативным и гипогликемическим свойствами.

Витамин А благотворно влияет на зрение в сумерках и на формирование восприятия цвета. Участвует в регуляции обменных процессов в коже, слизистой оболочке глаза, дыхательных, пищеварительных и мочевыводящих путях, повышает сопротивляемость организма к инфекциям.

Витамин С (аскорбиновая кислота) способствует усвоению организмом белков, железа, ряда витаминов, регулирует обмен ХС, принимает участие в синтезе коллагена, необходимого для формирования, роста и восстановления костой ткани, кожи, хрящевой ткани, мышц, регулирует свертываемость крови, проницаемость сосудов, повышает устойчивость организма к неблагоприятным факторам окружающей среды, стимулирует кроветворение. Выполняет функцию антиоксиданта — защищает клетки от вредного воздействия свободных радикалов, нарушающих обмен кислорода в организме.

Витамин Е (токоферол) положительно влияет на функцию половых и других эндокринных желез, деятельность мышц, способствует усвоению жиров, витаминов А, D, участвует в обмене белков и углеводов.

Цинк необходим для нормальной функции желез внутренней секреции (гипофиза, поджелудочной, предстательной и половых). Обладает липотропным и кроветворным свойствами, входит в состав инсулина и ряда ферментов, обеспечивающих процессы дыхания. У больных сахарным диабетом цинк способствует нормализации уровня ХС в плазме крови и глюкозы в крови.

Биотин (витамин Н) предотвращает возникновение сухости и шелушения кожи, помогает поддерживать здоровье волос, улучшает чувствительность вкусовых рецепторов языка, способствует предотвращению возникновения симптомов дерматита, а также поддерживает энергетический баланс и способствует нормализации аппетита.

Витамин В 12 (цианокобаламин) является противоанемическим витамином, участвует во всех обменах веществ (белковом, углеводном и жировом), тормозит дегенеративные изменения в нервных тканях и способствует их нормальному функционированию.

Рибофлавин (витамин В 2 ) необходим для нормальной работы печени, желудка, способствует нормализации зрения, влияет на рост и развитие плода, участвует в обмене веществ и синтезе гемоглобина. Предотвращает возможное возникновение слабости, ухудшения аппетита, депрессии и др., способствует бодрости и повышению общего тонуса организма.

Пиридоксин (витамин В 6 ) способствует улучшению обмена липидов и белков, стимулирует синтез ненасыщенных жирных кислот, необходим для нормального функционирования нервной системы.

Ниацин (витамин В 3 ) нужен для обеспечения процессов биологического окисления. Способствует устранению раздражительности, слабости, насыщает организм энергией, способствует хорошему самочувствию и нормализации сна.

