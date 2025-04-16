Киев
Детоксил (Detoxil®)

Детоксил (Detoxil®)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 120 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
549,67
Экономия при брони: -67,64 грн
482,03 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
546,20
Экономия при брони: -88,50 грн
457,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
560,94
Экономия при брони: -104,22 грн
456,72 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
439,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
659,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
472,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
435,84 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
472,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Экономия при брони: -95,50 грн
457,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
561,31
Экономия при брони: -110,34 грн
450,97 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
567,64
Экономия при брони: -110,92 грн
456,72 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
542,70
Экономия при брони: -85,00 грн
457,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
399,52 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Экономия при брони: -95,50 грн
457,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
276,60
Экономия при брони: -47,75 грн
228,85 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
565,73
Экономия при брони: -117,88 грн
447,85 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
432,82 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
506,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
561,37
Экономия при брони: -106,04 грн
455,33 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
552,17
Экономия при брони: -95,45 грн
456,72 грн
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