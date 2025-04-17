Винница (адрес не указан)
Доступно в 108 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 8 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
556,90
Экономия при брони: -100,18 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Закрыто
Открывается через 8 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Экономия при брони: -87,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
565,99
Экономия при брони: -109,27 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Экономия при брони: -87,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 8 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 8 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 8 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
541,60
Экономия при брони: -75,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 8 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Экономия при брони: -87,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
562,17
Экономия при брони: -109,29 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 8 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
566,79
Экономия при брони: -123,68 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 8 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Экономия при брони: -87,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 8 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,12
Экономия при брони: -96,77 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
600,58
Экономия при брони: -143,86 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 8 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Экономия при брони: -87,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 8 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
567,64
Экономия при брони: -110,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
550,31
Экономия при брони: -93,59 грн