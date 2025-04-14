Киев
Детоксил (Detoxil®)

Детоксил (Detoxil®)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 387 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
440,14 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
445,66 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
485,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
549,66
Экономия при брони: -66,03 грн
483,63 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
440,08 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
438,76 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
441,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
566,15
Экономия при брони: -80,88 грн
485,27 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Экономия при брони: -73,40 грн
479,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
441,96 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Экономия при брони: -73,40 грн
479,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
558,48 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
440,02 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
468,14 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
440,44 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Экономия при брони: -73,40 грн
479,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 29 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
456,44 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
442,36 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
489,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
564,88
Экономия при брони: -93,24 грн
471,64 грн
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