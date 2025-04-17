Киев
Детоксил (Detoxil®)

Детоксил (Detoxil®)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 88 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Экономия при брони: -99,50 грн
453,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
474,00 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
582,96
Экономия при брони: -17,49 грн
565,47 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Экономия при брони: -99,50 грн
453,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Экономия при брони: -99,50 грн
453,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
566,85
Экономия при брони: -93,82 грн
473,03 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Экономия при брони: -99,50 грн
453,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
436,86 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
561,79
Экономия при брони: -105,07 грн
456,72 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
433,74 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Экономия при брони: -99,50 грн
453,70 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
457,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
552,06
Экономия при брони: -79,03 грн
473,03 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Экономия при брони: -99,50 грн
453,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
433,54 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
554,45
Экономия при брони: -105,99 грн
448,46 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
456,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
566,21
Экономия при брони: -117,75 грн
448,46 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
474,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Экономия при брони: -99,50 грн
453,70 грн
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