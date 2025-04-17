Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 88 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Экономия при брони: -99,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
582,96
Экономия при брони: -17,49 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Экономия при брони: -99,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Экономия при брони: -99,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
566,85
Экономия при брони: -93,82 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Экономия при брони: -99,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
561,79
Экономия при брони: -105,07 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Экономия при брони: -99,50 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
552,06
Экономия при брони: -79,03 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Экономия при брони: -99,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
554,45
Экономия при брони: -105,99 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
566,21
Экономия при брони: -117,75 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Детоксил таблетки №30
Delta Medical Promotions AG
553,20
Экономия при брони: -99,50 грн