Дети: ГРИППОЦИТРОН ХОТ ЛИМОН, ГРИППОЦИТРОН ХОТ ОРАНЖ — не применяют у детей в возрасте до 12 лет. ГРИППОЦИТРОН ФОРТЕ — не применяют у детей в возрасте до 14 лет. ГРИППОЦИТРОН КИДС ЛИМОН; ГРИППОЦИТРОН КИДС ОРАНЖ — применяют у детей в возрасте от 2 до 12 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. При применении препарата не рекомендуется управлять транспортными средствами и работать со сложными механизмами, поскольку он способен вызывать сонливость. Следует ограждать детей от деятельности, требующей повышенной концентрации внимания, в течение 4 ч после применения препарата. ГРИППОЦИТРОН ХОТ ЛИМОН; ГРИППОЦИТРОН ХОТ ОРАНЖ; ГРИППОЦИТРОН ФОРТЕ.

Фенилэфрин может привести к ложноположительному результату при допинг-контроле у спортсменов.

Препарат содержит лактозу, поэтому пациенты с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не должны применять препарат.

Только врач решает вопрос относительно возможности приема препарата в таких случаях:

при АГ, заболеваниях сердца и щитовидной железы, БА и других хронических заболеваниях легких, гипертрофии предстательной железы;

при хронических заболеваниях печени и почек;

при хроническом алкоголизме.

При сохранении симптомов заболевания после приема препарата более 5 дней следует прекратить лечение и обратиться за консультацией к врачу относительно целесообразности последующего применения препарата и дополнительного обследования.

Не следует превышать указанную в инструкции дозу, а также нельзя применять препарат, если повреждена упаковка пакета.

Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат противопоказан в период беременности. При необходимости применения препарата кормление грудью следует прекратить.

Нужно избегать одновременного применения с другими препаратами, предназначенными для симптоматического лечения простуды и гриппа, и препаратами, которые содержат парацетамол. Не рекомендуется применять одновременно с седативными или снотворными средствами.

Лекарственное средство должно назначаться врачом только после оценки соотношения риск/польза в таких случаях:

АГ;

эпилепсия;

оксалатурия;

расстройства мочеиспускания.

Если по рекомендации врача препарат применяют на протяжении длительного периода, необходимо осуществлять контроль функционального состояния печени и картины периферической крови.

Необходимо проконсультироваться с врачом относительно возможности применения у пациентов с нарушениями функции почек и печени. Одновременный прием препарата со щелочными напитками уменьшает всасывание аскорбиновой кислоты, поэтому не следует его запивать щелочной минеральной водой. Также всасывание аскорбиновой кислоты может нарушаться при кишечной дискинезии, энтерите и ахилии.