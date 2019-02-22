Гриппоцитрон (Gripocitron) (172534) - инструкция по применению ATC-классификация
Гриппоцитрон инструкция по применению
Фармакологические свойства
Жаропонижающий, обезболивающий, антигистаминный, сосудосуживающий комбинированный препарат, действие которого обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Ацетаминофен (парацетамол) оказывает жаропонижающее, обезболивающее и слабое противовоспалительное действие. Ацетаминофен преимущественно подавляет синтез простагландинов в ЦНС и в меньшей степени влияет на периферическую нервную систему, блокируя проведение болевых импульсов.
Фенирамина малеат — антигистаминное средство, блокатор гистаминовых H1-рецепторов на эффекторных клетках, уменьшает проницаемость сосудов, предупреждает развитие отека тканей, снижает выраженность местных экссудативных процессов, устраняет слезотечение, зуд на участке глаз и носа.
Фенилэфрина гидрохлорид — симпатомиметик, который в большей степени стимулирует α-адренорецепторы, оказывает сосудосуживающее действие, уменьшает отек слизистой оболочки носа и придаточных пазух.
Аскорбиновая кислота компенсирует повышенную потребность в витамине С при респираторных инфекциях, усиливает неспецифическую резистентность организма.
Ацетаминофен быстро и почти полностью всасывается в ЖКТ, проходит через плацентарный барьер, незначительная часть выделяется в грудное молоко. 95% ацетаминофена метаболизуется в печени путем сульфо- и глюкуроноконъюгации, а также окисления системой цитохром Р450. Т½ составляет 1–4 ч. Сmах — 3–4 ч. Выводится почками, в основном в виде метаболитов, 3% препарата выводится в неизмененном виде.
Фенирамина малеат хорошо абсорбируется после применения внутрь. Биотрансформация происходит в печени путем окисления системой цитохромов Р450, Т½ составляет 16–18 ч после применения внутрь. 70–83% выводятся почками в неизмененном состоянии и в виде метаболитов.
Действие фенилэфрина гидрохлорида наступает быстро после применения и продолжается приблизительно 20 мин. Биотрансформация происходит в печени или ЖКТ. Выводится почками.
Кислота аскорбиновая быстро абсорбируется в ЖКТ. Уровень связывания с белками плазмы низкий. Накапливается в плазме крови и клетках, наивысшая концентрация отмечается в железистых тканях. Биотрансформация происходит в печени. Выводится в виде метаболитов и в неизмененном виде почками.
Показания Гриппоцитрон
симптоматическое лечение инфекционно-воспалительных заболеваний (грипп, ОРВИ, простудные заболевания), сопровождающиеся повышенной температурой тела, ознобом, головной болью, насморком, отеком слизистой оболочки носа (ринитом), чиханием и болью в мышцах (ломота), а также аллергического ринита, ринофарингита, также применяют с целью повышения эффективности иммунной защиты организма.
Применение Гриппоцитрон
применять внутрь. Перед применением содержимое 1 пакета растворить в стакане кипяченой горячей воды (не в кипятке);
ГРИППОЦИТРОН ХОТ ЛИМОН; ГРИППОЦИТРОН ХОТ ОРАНЖ; ГРИППОЦИТРОН ФОРТЕ.
Внутрь взрослым и детям в возрасте 12 лет (Гриппоцитрон Хот лимон) и 14 лет (Гиппоцитрон Фроте) по 1 пакетику каждые 4–6 ч, но не больше 3 пакетов в сутки. Принимать теплым. Продолжительность лечения — до 5 дней.
ГРИППОЦИТРОН КИДС ЛИМОН; ГРИППОЦИТРОН КИДС ОРАНЖ.
Разовая доза для детей в возрасте 2–5 лет — содержимое 1 пакета, для детей в возрасте 6–12 лет — содержимое 2 пакетов. При необходимости повторяют прием каждые 4–6 ч, но не больше 4 пакетов в сутки. Общая продолжительность лечения не должна превышать 5 дней. Дальнейшее применение возможно лишь под наблюдением врача.
Противопоказания
Гиперчувствительность к компонентам препарата, тяжелая печеночная и/или почечная недостаточность, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, закрытоугольная глаукома, эпилепсия, заболевание крови, пилородуоденальная обструкция, обструкция шейки мочевого пузыря.
ГРИППОЦИТРОН ХОТ ЛИМОН; ГРИППОЦИТРОН ХОТ ОРАНЖ; ГРИППОЦИТРОН ФОРТЕ.
Тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, выраженная АГ, желудочковая тахикардия, аденома предстательной железы с затрудненным мочеиспусканием, стенозирующая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, заболевания легких (включая бронхиальную астму), склонность к ангиоспазмам. Период беременности и кормления грудью.
ГРИППОЦИТРОН КИДС ЛИМОН; ГРИППОЦИТРОН КИДС ОРАНЖ.
Препарат противопоказан в таких случаях:
- синдром Жильберта (перемежающаяся доброкачественная желтуха, которая возникает вследствие дефицита глюкуронилтрансферазы);
- тяжелые нарушения сердечной проводимости;
- некомпенсированная сердечная недостаточность;
- гипертиреоз;
- непереносимость фруктозы;
- синдром мальабсорбции глюкозы-галактозы;
- тромбоз;
- тромбофлебит;
- склонность к тромбозу;
- выраженная гипербилирубинемия;
- синдром Дубина — Джонсона;
- нарушение кровообразования;
- выраженная лейкопения;
- анемия;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения;
- возраст до 2 лет.
Не применять вместе с ингибиторами МАО и на протяжении 2 нед после прекращения применения ингибиторов МАО.
Побочные эффекты
ГРИППОЦИТРОН ХОТ ЛИМОН; ГРИППОЦИТРОН ХОТ ОРАНЖ; ГРИППОЦИТРОН ФОРТЕ.
Возможны: сонливость, головокружение, сухость во рту или горле, утомляемость, головная боль, бессонница, раздражительность или нервозность, тахикардия и ощущение сердцебиения, аллергические реакции (кожная сыпь, зуд, крапивница); редко (преимущественно у детей) — возбужденность и нарушение сна.
Со стороны ЖКТ: тошнота, рвота, запор, диарея или метеоризм.
Побочные реакции, связанные с действием парацетамола: аллергические реакции: редко — крапивница, зуд, кожная сыпь, сыпь на слизистых оболочках, ангионевротический отек, мультиформная экссудативная эритема (в том числе синдром Стивенса — Джонсона), токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла).
Со стороны ЦНС: психомоторное возбуждение и нарушение ориентации (обычно развивается при приеме в высоких дозах).
Со стороны ЖКТ: редко — боль в эпигастральной области, тошнота, повышение активности печеночных ферментов, как правило, без развития желтухи, гепатонекроз (дозозависимый эффект); при длительном применении, особенно в больших дозах, возможно гепатотоксическое действие.
Со стороны органов кроветворения: редко — тромбоцитопения, лейкопения, нейтропения; в единичных случаях — агранулоцитоз; при длительном применении, особенно в высоких дозах, возможна анемия (гемолитическая и апластическая), панцитопения, метгемоглобинемия, сульфгемоглобинемия.
Со стороны мочевыделительной системы: при длительном применении, особенно в высоких дозах, возможно нефротоксическое действие (в том числе почечная колика, интерстициальный нефрит, капиллярный некроз).
Другое: изредка — снижение уровня АД; у пациентов с непереносимостью ацетилсалициловой кислоты (при БА) иногда — реакции гиперчувствительности.
Побочные реакци, связанные с симпатомиметическим действием фенилэфрина: незначительное повышение АД (особенно у пациентов с АГ), рефлекторная брадикардия, мидриаз; задержка мочи и затруднение мочеотделения; возможно влияние на эндокринную и другие системы, которые принимают участие в метаболизме.
Побочные реакци, связанные с периферическим антихолинергическим влиянием фенирамина: сухость во рту, сухость слизистой оболочки глаз, задержка мочеиспускания, затруднение мочеотделения у мужчин.
Побочные реакци, связанные с центральным влиянием фенирамина: сонливость, в единичных случаях — кома, эпилептические приступы, дискинезия, изменение поведения. В случае возникновения каких-либо необычных реакций следует обязательно проконсультироваться с врачом относительно дальнейшего применения препарата.
ГРИППОЦИТРОН КИДС ЛИМОН; ГРИППОЦИТРОН КИДС ОРАНЖ
Отмечаются такие нежелательные эффекты после продолжительного применения в количествах, которые превышают рекомендованные суточные дозы:
со стороны крови и лимфатической системы — анемия, сульфгемоглобинемия и метгемоглобинемия (цианоз, диспноэ, боль в области сердца), гемолитическая анемия (в случае, если у пациента есть дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы), тромбоцитопения, тромбоцитоз, гиперпротромбинемия, эритроцитопения, нейтрофильный лейкоцитоз, бронхоспазм у пациентов, чувствительных к ацетилсалициловой кислоте и другим НПВП;
со стороны ЖКТ — тошнота, рвота, сухость во рту, дискомфорт и боль в эпигастральной области, гиперсаливация, снижение аппетита, изжога, диарея, нарушение функции печени, гипогликемия вплоть до гипогликемической комы, повреждение инсулярного аппарата поджелудочной железы (гипергликемия, глюкозурия) и нарушение синтеза гликогена вплоть до развития сахарного диабета;
со стороны гепатобилиарной системы — повышение активности печеночных ферментов, как правило, без развития желтухи, гепатонекроз (дозозависимый эффект);
со стороны иммунной системы — анафилаксия, реакции гиперчувствительности;
со стороны нервной системы — головная боль, головокружение, психомоторное возбуждение и нарушения ориентации, обеспокоенность, ощущение страха, нарушение сна, сонливость, бессонница, спутанность сознания, в отдельных случаях — кома, судороги, дискинезия, изменения поведения;
со стороны сердечно-сосудистой системы — тахикардия, рефлекторная брадикардия, одышка, боль в сердце, повышение АД, аритмия, дистрофия миокарда (дозозависимый эффект при продолжительном применении);
со стороны почек и мочевыводящих путей — почечная колика и интерстициальный нефрит, задержка мочи и затруднение мочеиспускания, асептическая пиурия, при продолжительном применении в высоких дозах: повреждение гломерулярного аппарата почек, кристалурия, образование уратных, цистиновых и/или оксалатных конкрементов в почках и мочевыводящих путях;
со стороны органа зрения — нарушение зрения и аккомодации, сухость глаз, мидриаз;
со стороны кожи и подкожных тканей — зуд, сыпь на коже и слизистых оболочках (эритема, крапивница), ангионевротический отек, мультиформная эритема (в том числе синдром Стивенса — Джонсона), токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла);
общие: нарушение обмена цинка, меди.
Особые указания
Дети: ГРИППОЦИТРОН ХОТ ЛИМОН, ГРИППОЦИТРОН ХОТ ОРАНЖ — не применяют у детей в возрасте до 12 лет. ГРИППОЦИТРОН ФОРТЕ — не применяют у детей в возрасте до 14 лет. ГРИППОЦИТРОН КИДС ЛИМОН; ГРИППОЦИТРОН КИДС ОРАНЖ — применяют у детей в возрасте от 2 до 12 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. При применении препарата не рекомендуется управлять транспортными средствами и работать со сложными механизмами, поскольку он способен вызывать сонливость. Следует ограждать детей от деятельности, требующей повышенной концентрации внимания, в течение 4 ч после применения препарата. ГРИППОЦИТРОН ХОТ ЛИМОН; ГРИППОЦИТРОН ХОТ ОРАНЖ; ГРИППОЦИТРОН ФОРТЕ.
Фенилэфрин может привести к ложноположительному результату при допинг-контроле у спортсменов.
Препарат содержит лактозу, поэтому пациенты с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не должны применять препарат.
Только врач решает вопрос относительно возможности приема препарата в таких случаях:
- при АГ, заболеваниях сердца и щитовидной железы, БА и других хронических заболеваниях легких, гипертрофии предстательной железы;
- при хронических заболеваниях печени и почек;
- при хроническом алкоголизме.
При сохранении симптомов заболевания после приема препарата более 5 дней следует прекратить лечение и обратиться за консультацией к врачу относительно целесообразности последующего применения препарата и дополнительного обследования.
Не следует превышать указанную в инструкции дозу, а также нельзя применять препарат, если повреждена упаковка пакета.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат противопоказан в период беременности. При необходимости применения препарата кормление грудью следует прекратить.
Нужно избегать одновременного применения с другими препаратами, предназначенными для симптоматического лечения простуды и гриппа, и препаратами, которые содержат парацетамол. Не рекомендуется применять одновременно с седативными или снотворными средствами.
Лекарственное средство должно назначаться врачом только после оценки соотношения риск/польза в таких случаях:
- АГ;
- эпилепсия;
- оксалатурия;
- расстройства мочеиспускания.
Если по рекомендации врача препарат применяют на протяжении длительного периода, необходимо осуществлять контроль функционального состояния печени и картины периферической крови.
Необходимо проконсультироваться с врачом относительно возможности применения у пациентов с нарушениями функции почек и печени. Одновременный прием препарата со щелочными напитками уменьшает всасывание аскорбиновой кислоты, поэтому не следует его запивать щелочной минеральной водой. Также всасывание аскорбиновой кислоты может нарушаться при кишечной дискинезии, энтерите и ахилии.
Взаимодействия
в случае применения любых других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом относительно возможности применения препарата. Лекарственное средство усиливает эффекты ингибиторов МАО, седапрепаратов, этанола. Не рекомендуется одновременный прием с МАО или раньше чем через 2 нед после прекращения их применения. Препарат снижает гипотензивное действие гуанетидина, который, в свою очередь, усиливает α-адреностимулирующую активность фенилэфрина. Риск гепатотоксического действия препарата усиливается при одновременном применении барбитуратов, трициклических антидепрессантов, рифампицина, изониазида, а также при употреблении алкоголя. Одновременное применение с кортикостероидами повышает риск развития глаукомы у генетически склонных больных, с НПВП — риск побочных реакций.
Антидепрессанты, противопаркинсонические и антипсихотические лекарственные средства, фенотиазиновые производные повышают риск развития задержки мочи, запора, сухости во рту. Длительный прием противосудорожных препаратов может снизить эффективность парацетамола. Парацетамол со стороны мочевыделительной системы снижает эффективность урикозурических лекарственных средств, повышает действие непрямых антикоагулянтов, продлевает Т½ хлорамфеникола. Парацетамол и пробенецин совместно влияют на метаболизм. Фенилэфрин может быть причиной нежелательных реакций взаимодействия с ингибиторами МАО, блокаторами α- и β-адренорецепторов, антигистаминными препаратами, производными фенотиазина (прометазин), бронходилататорными симпатомиметическими средствами, трициклическими антидепрессантами (имипрамин), гуанетидином или атропином, препаратами наперстянки, алкалоидами раувольфии, индометацином, метилдопой, другими средствами, стимулирующими ЦНС, и теофиллином. В единичных случаях отмечалось повышение сосудосуживающего эффекта при одновременном применении со стимуляторами родовой деятельности и аритмии — при применении с анестетиками. Возможно значительное повышение АД при одновременном в/в введении алкалоидов спорыньи. Фенирамин потенцирует действие лекарственных средств, угнетающих ЦНС (ингибиторы МАО, трициклические антидепрессанты, антипаркинсонические средства, барбитураты, транквилизаторы, наркотики), а также алкоголя. Фенирамин может подавлять действие антикоагулянтов и взаимодействовать с прогестероном, резерпином, тиазидными диуретиками. Одновременное применение пероральных контрацептивов может привести к снижению эффективности антигистаминного компонента. Этанол усиливает седативное действие фенирамина. Трициклические антидепрессанты усиливают симпатомиметическое действие препарата, одновременное назначение галотана повышает риск развития желудочковой аритмии.
Передозировка
при превышении рекомендованных доз может отмечаться передозировка, обусловленная, в основном, действием парацетамола и фенилэфрина.
Симптомы передозировки парацетамола: бледность кожных покровов, снижение аппетита, тошнота, рвота; гепатотоксический эффект, в тяжелых случаях развивается некроз печени (выраженность некроза в результате интоксикации напрямую зависит от степени передозировки). Первые симптомы гепатотоксического эффекта могут появиться на протяжении 24–48 ч или позже после передозировки и включают: тошноту, рвоту, боль в эпигастральной области. Развернутая клиническая картина поражения печени отмечается через 1–6 дней. Высокие дозы парацетамола (10–15 г) могут вызывать развитие печеночной недостаточности. Редко печеночная недостаточность развивается молниеносно и может усложняться почечной недостаточностью (тубулярный некроз).
Симптомы передозировки фенилэфрина: сонливость, после чего возможно возбуждение (особенно у детей), нарушение зрения, тошнота, рвота, головная боль, нарушение кровообращения, коматозное состояние, судороги, изменение поведения, повышение АД, брадикардия, атропиноподобный синдром.
Лечение. Отмена препарата, промывание желудка, прием активированного угля. В тяжелых случаях — пероральный прием или внутривенное введение N-ацетилцистеина как антидота к парацетамолу, мониторинг состояния дыхательной и кровеносной системы (нельзя применять эпинефрин). В случае появления судорог назначают диазепам.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.