Гриппоцитрон (Gripocitron)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 96 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
202,00 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
202,00 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
202,00 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
202,00 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
202,00 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
206,17
Экономия при брони: -11,15 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
202,00 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
202,00 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
202,00
Экономия при брони: -17,60 грн
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
202,00 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
211,40
Экономия при брони: -27,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
202,00 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
202,00 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
202,00 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
202,00 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
202,00 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
202,00 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
202,00 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
202,00
Экономия при брони: -17,60 грн
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Европейская, 72
4.0 км
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
202,00 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн