Гриппоцитрон (Gripocitron)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 47 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
202,00
Экономия при брони: -13,90 грн
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
233,20 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
233,20
Экономия при брони: -15,30 грн
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
233,20 грн
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,40 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
233,20 грн
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,40 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
233,20 грн
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,40 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
43,54
Экономия при брони: -5,92 грн
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
233,20 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
233,20 грн
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,40 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
233,20 грн
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,40 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
233,20 грн
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,40 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
233,20 грн
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,40 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
233,20 грн
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,40 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
233,20 грн
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,40 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
233,20 грн
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,40 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
233,20 грн
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,40 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
233,20 грн
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,40 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
202,00
Экономия при брони: -13,90 грн
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
229,20
Экономия при брони: -11,30 грн
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
233,20 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
233,20 грн
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,40 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
233,20 грн
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,40 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
233,20 грн
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,40 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
233,20 грн
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,40 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
233,20
Экономия при брони: -15,30 грн
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
233,20
Экономия при брони: -13,60 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,40 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн