Гриппоцитрон (Gripocitron)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 133 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 14 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,40 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 14 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,40 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 14 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 14 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,40 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 14 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
229,40
Экономия при брони: -26,70 грн
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,40 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 14 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,40 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 14 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,40 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 14 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,40 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,40 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 14 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,40 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,40 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 14 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 14 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,40 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 14 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,40 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 14 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,40 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,40 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 14 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
233,20
Экономия при брони: -24,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 14 мин
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Гриппоцитрон Хот лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Хот оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
190,40 грн
Гриппоцитрон Форте порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,40 грн
Гриппоцитрон Кидс оранж порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн
Гриппоцитрон Кидс лимон порошок для орального раствора пакет 4 г №10
Корпорация Здоровье
247,90 грн