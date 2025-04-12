не наносить препарат на участки вокруг глаз. Если не нанесли препарат предыдущий раз, то не стоит удваивать дозу. Продолжайте лечение согласно предписаниям врача.

При нанесении на участки кожи вокруг глаз: регулярное попадание кортикоидов в конъюнктивальный мешок может привести к повышенному внутриглазному давлению.

При бактериальных и/или грибковых кожных инфекциях: местное лечение бактериальных и/или грибковых кожных инфекций Преднитопом возможно только с препаратами, оказывающими антибактериальное или противогрибковое действие. Следует учитывать возможную повышенную чувствительность к цетиловому и стеариловому спирту.

Применение в период беременности и кормления грудью. В период беременности применение препарата возможно лишь в случае, когда польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Не наносить препарат на большие участки кожи. Действующее вещество — предникарбат — проникает в грудное молоко, поэтому на период лечения следует воздерживаться от кормления грудью.

Дети. У детей грудного возраста Преднитоп можно применять только при условии, что польза превышает потенциальный риск. Применение Преднитопа у детей грудного возраста может вызвать развитие синдрома Кушинга вследствие повышенного метаболизма.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Нет данных.