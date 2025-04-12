Преднитоп (Prednitop)
Преднитоп инструкция по применению
Состав
Предникарбат - 0,25 %
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Предникарбат — действующее вещество для наружного применения, которое содержится в препарате, является усовершенствованным сильнодействующим глюкокортикоидом с явно выраженным противовоспалительным, противоаллергическим, противоэкссудативным, антипролиферативным и противозудным действием.
Фармакокинетика. При местном применении препарата системная абсорбция незначительна.
Показания Преднитоп
воспалительные заболевания кожных покровов, требующие применения местных кортикостероидов.
Применение Преднитоп
Преднитоп крем — лечение острых заболеваний кожных покровов (например гиперемия, изъязвления).
Преднитоп мазь — лечение мокнущих или сухих заболеваний кожных покровов.
Преднитоп жирная мазь — лечение хронических заболеваний кожи (например шелушение, огрубение кожных складок). Применять накожно.
Препарат наносят 1 раз в сутки тонким слоем на пораженные участки кожи. При необходимости частоту нанесения лекарственного средства можно повысить до 2 раз в сутки.
Курс лечения определяет врач, обычно он составляет не более 2 нед.
Указание. Туба имеет оригинальный колпачок. Перед первым применением необходимо проткнуть отверстие в алюминиевой мембране при помощи стержня оригинального колпачка.
Р-р накожный. Препарат предназначен для применения на коже головы.
Препарат наносят в небольшом количестве 1 раз в сутки на пораженные участки кожи, но не более 30% поверхности кожи, слегка втирая.
Препарат выпускают во флаконах с капельницей для нанесения непосредственно на пораженные участки кожи. Курс лечения определяет врач, обычно лечение длится до 3 нед.
Противопоказания
повышенная чувствительность к предникарбату или к какому-либо другому компоненту препарата; наличие реакции кожных покровов на прививки; бактериальные кожные симптомы (например туберкулез, сифилис), а также кожные симптомы вирусных заболеваний (например ветряная оспа или инфекционные проявления простого герпеса); периоральный дерматит, розацеа или розовые угри.
Побочные эффекты
в ходе лечения препаратом Преднитоп могут возникать нежелательные побочные действия — телеангиэктазия, покраснение кожи и стрии на коже, розацеаподобный дерматит с истончением кожи или без. Резкое прекращение терапии может спровоцировать ухудшение заживления ран. Вследствие иммуноугнетающего действия ГКС могут отмечаться скрытое или усиленное развитие существующих кожных инфекций, обесцвечивание кожи, гипертрихоз.
При длительном применении препарата или нанесении его на обширные участки кожи, особенно при накладывании герметических повязок, вследствие попадания действующего вещества в организм возможно нарушение гормонального баланса или развитие медикаментозного синдрома Кушинга.
Особые указания
не наносить препарат на участки вокруг глаз. Если не нанесли препарат предыдущий раз, то не стоит удваивать дозу. Продолжайте лечение согласно предписаниям врача.
При нанесении на участки кожи вокруг глаз: регулярное попадание кортикоидов в конъюнктивальный мешок может привести к повышенному внутриглазному давлению.
При бактериальных и/или грибковых кожных инфекциях: местное лечение бактериальных и/или грибковых кожных инфекций Преднитопом возможно только с препаратами, оказывающими антибактериальное или противогрибковое действие. Следует учитывать возможную повышенную чувствительность к цетиловому и стеариловому спирту.
Применение в период беременности и кормления грудью. В период беременности применение препарата возможно лишь в случае, когда польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Не наносить препарат на большие участки кожи. Действующее вещество — предникарбат — проникает в грудное молоко, поэтому на период лечения следует воздерживаться от кормления грудью.
Дети. У детей грудного возраста Преднитоп можно применять только при условии, что польза превышает потенциальный риск. Применение Преднитопа у детей грудного возраста может вызвать развитие синдрома Кушинга вследствие повышенного метаболизма.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Нет данных.
Взаимодействия
не описаны.
Передозировка
кратковременное применение повышенных доз препарата (слишком большое количество, слишком большая зона нанесения или же слишком частое применение) не вызывает никаких побочных эффектов.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C.