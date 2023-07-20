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Активные вещества — “П”ПРЕДНИКАРБАТ (PREDNICARBATUM)

ПРЕДНИКАРБАТ (PREDNICARBATUM) Действующее вещество

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Найдено: 2 препарата
Преднитоп крем, 0,25 %, туба, 10 г, № 1; Dermapharm AG
Преднитоп Крем, 0,25 %, туба, 10 г, № 1 Dermapharm AG
В 229 аптеках
от 110,79 грн
Цены в аптеках
Преднитоп мазь, 0,25 %, туба, 10 г, № 1; Dermapharm AG
Преднитоп Мазь, 0,25 %, туба, 10 г, № 1 Dermapharm AG
В 156 аптеках
от 132,33 грн
Цены в аптеках
Mm = 488,573. Белый или желто-белый порошок, почти без запаха, нерастворим или практически нерастворим в воде и легкорастворим в этаноле.
Форма выпуска: крем для наружного применения, мазь для наружного применения, р-р накожный.
ПРЕДНИКАРБАТ (PREDNICARBATUM)
CAS №: 73771-04-7 C27H36O8
USPDDN: 11бета,17,21-тригидроксипрегна-1,4-диен-3,20-дион17-(этил карбонат)21-пропионат.
MeSH, USPDDN: прегна-1,4-диен-3,20-дион,17-((этоксикарбонил)окси)-11-гидрокси-21-(1-оксопропокси)-,(11бета)-.

предникарбат — сильнодействующий глюкокортикоид с явно выраженным противовоспалительным, антиаллергическим, противоэкссудативным, антипролиферативным и противозудным действием.

воспалительные заболевания кожных покровов, требующие применения местных кортикостероидов.

применяется накожно 1 раз в сутки тонким слоем на пораженные участки кожи. При необходимости частоту нанесения предникарбата можно повысить до 2 раз в сутки. Курс лечения обычно составляет не более 2 нед.

повышенная чувствительность к предникарбату; наличие реакции кожных покровов на прививки; бактериальные и вирусные кожные инфекции (туберкулез, сифилис, ветряная оспа, герпес); периоральный дерматит, розацеа или розовые угри.

телеангиэктазия, покраснение кожи и тяжи на коже, розацеобразный дерматит с истончением кожи или без. Вследствие иммуноугнетающего действия глюкокортикоидов возможно скрытое или усиленное развитие существующих кожных инфекций, обесцвечивание кожи, гипертрихоз.
При длительном применении предникарбата или нанесении его на обширные участки кожи возможны нарушение гормонального баланса либо развитие медикаментозного синдрома Кушинга.

резкое прекращение терапии может спровоцировать ухудшение заживления ран. Не наносить препарат на область вокруг глаз.

не описано.

не выявлено.