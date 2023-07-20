ПРЕДНИКАРБАТ (PREDNICARBATUM) Действующее вещество
Форма выпуска: крем для наружного применения, мазь для наружного применения, р-р накожный.
MeSH, USPDDN: прегна-1,4-диен-3,20-дион,17-((этоксикарбонил)окси)-11-гидрокси-21-(1-оксопропокси)-,(11бета)-.
предникарбат — сильнодействующий глюкокортикоид с явно выраженным противовоспалительным, антиаллергическим, противоэкссудативным, антипролиферативным и противозудным действием.
воспалительные заболевания кожных покровов, требующие применения местных кортикостероидов.
применяется накожно 1 раз в сутки тонким слоем на пораженные участки кожи. При необходимости частоту нанесения предникарбата можно повысить до 2 раз в сутки. Курс лечения обычно составляет не более 2 нед.
повышенная чувствительность к предникарбату; наличие реакции кожных покровов на прививки; бактериальные и вирусные кожные инфекции (туберкулез, сифилис, ветряная оспа, герпес); периоральный дерматит, розацеа или розовые угри.
телеангиэктазия, покраснение кожи и тяжи на коже, розацеобразный дерматит с истончением кожи или без. Вследствие иммуноугнетающего действия глюкокортикоидов возможно скрытое или усиленное развитие существующих кожных инфекций, обесцвечивание кожи, гипертрихоз.
При длительном применении предникарбата или нанесении его на обширные участки кожи возможны нарушение гормонального баланса либо развитие медикаментозного синдрома Кушинга.
резкое прекращение терапии может спровоцировать ухудшение заживления ран. Не наносить препарат на область вокруг глаз.
не описано.
не выявлено.