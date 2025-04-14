Харьков (адрес не указан)
Доступно в 128 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Преднитоп мазь 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
176,30 грн
Преднитоп крем 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
176,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Преднитоп крем 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
Преднитоп мазь 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Преднитоп мазь 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
176,30 грн
Преднитоп крем 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
176,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Преднитоп мазь 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Преднитоп крем 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Преднитоп мазь 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
176,30 грн
Преднитоп крем 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
176,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Преднитоп крем 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Преднитоп мазь 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Преднитоп мазь 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
185,89
Экономия при брони: -18,86 грн
Преднитоп крем 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
185,89
Экономия при брони: -18,81 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Преднитоп мазь 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
176,30 грн
Преднитоп крем 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
187,29
Экономия при брони: -9,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Преднитоп крем 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
176,30 грн
Преднитоп мазь 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
176,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Преднитоп мазь 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
Преднитоп крем 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Преднитоп крем 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
176,30 грн
Преднитоп мазь 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
176,30 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Преднитоп крем 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Преднитоп крем 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
Преднитоп мазь 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Преднитоп крем 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
180,08
Экономия при брони: -18,16 грн
Преднитоп мазь 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
176,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Преднитоп крем 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
187,67
Экономия при брони: -24,67 грн
Преднитоп мазь 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
176,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Преднитоп крем 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
176,30 грн
Преднитоп мазь 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
176,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Преднитоп крем 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
176,30 грн
Преднитоп мазь 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
176,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Преднитоп крем 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG