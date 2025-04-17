Киев
Преднитоп (Prednitop)

Преднитоп (Prednitop)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 54 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Преднитоп мазь 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
179,60
Экономия при брони: -12,90 грн
166,70 грн
Преднитоп крем 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
176,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Преднитоп мазь 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
157,00 грн
Преднитоп крем 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
160,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Преднитоп крем 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
176,30 грн
Преднитоп мазь 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
176,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Преднитоп мазь 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
176,30 грн
Преднитоп крем 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
176,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Преднитоп крем 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
176,30 грн
Преднитоп мазь 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
176,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Преднитоп крем 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
176,30 грн
Преднитоп мазь 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
176,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Преднитоп крем 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
176,30 грн
Преднитоп мазь 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
176,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Преднитоп крем 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
173,28 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Преднитоп крем 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
176,30 грн
Преднитоп мазь 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
176,30 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Преднитоп мазь 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
169,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Преднитоп крем 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
176,30 грн
Преднитоп мазь 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
176,30 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Преднитоп крем 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
176,30 грн
Преднитоп мазь 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
176,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Преднитоп крем 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
171,03 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Преднитоп мазь 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
186,55
Экономия при брони: -24,79 грн
161,76 грн
Преднитоп крем 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
176,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Преднитоп мазь 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
176,30 грн
Преднитоп крем 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
176,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Преднитоп крем 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
176,30 грн
Преднитоп мазь 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
176,30 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Преднитоп мазь 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
180,71
Экономия при брони: -19,79 грн
160,92 грн
Преднитоп крем 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
181,74
Экономия при брони: -7,07 грн
174,67 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Преднитоп мазь 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
176,30 грн
Преднитоп крем 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
176,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Преднитоп мазь 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
175,10
Экономия при брони: -8,40 грн
166,70 грн
Преднитоп крем 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
176,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Преднитоп крем 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
180,59
Экономия при брони: -5,57 грн
175,02 грн
Преднитоп мазь 0.25 % туба 10 г №1
Dermapharm AG
176,30 грн
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