Фирмагон (Firmagon®)
Фирмагон инструкция по применению
Состав
1 флакон содержит дегареликса (в виде ацетата) 80 мг или 120 мг, после растворения концентрация составляет 20 или 40 мг/мл.
Прочие ингредиенты: маннит (Е421).
Дегареликс - 120 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Дегареликс — селективный антагонист гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ), конкурентно и обратимо связывается с рецепторами гипофизарного ГнРГ, быстро снижая высвобождение гонадотропинов, ЛГ и ФСГ, и, таким образом, индуцирует секрецию тестостерона яичками. Карцинома простаты является андрогенчувствительной и отвечает на лечение, которое исключает источник андрогенов. В отличие от агонистов ГнРГ, блокаторы ГнРГ не индуцируют выброс ЛГ с последующим выбросом тестостерона/стимуляцией роста опухоли, потенциальным обострением симптомов после начала терапии.
Однократное введение 240 мг Фирмагона, после которого вводят ежемесячную поддерживающую дозу 80 мг, быстро снижает уровень ЛГ, ФСГ и, следовательно, тестостерона. Концентрация дигидротестостерона (ДГТ) в плазме крови снижается так же, как концентрация тестостерона.
Фирмагон эффективен в отношении достижения и поддержания подавления секреции тестостерона ниже уровня медицинской кастрации 0,5 нг/мл. Поддерживающая доза 80 мг/мес приводит к стойкому подавлению секреции тестостерона у 97% пациентов в течение не менее года.
Микроколебаний тестостерона после повторной инъекции в ходе лечения Фирмагоном не наблюдалось. Средний уровень тестостерона после 1 года лечения составил 0,087 нг/мл (интерквартильный интервал 0,06–0,15), n=167.
Результаты подтверждающего исследования фазы ІІІ
Эффективность и безопасность дегареликса оценивали в ходе открытого многоцентрового рандомизированного исследования на параллельных группах с применением активного препарата контроля. В ходе исследования изучали эффективность и безопасность 2 различных месячных режимов дозирования дегареликса с начальной дозой 240 мг (40 мг/мл) и последующим п/к введением месячных доз 160 мг (40 мг/мл) или 80 мг (20 мг/мл) по сравнению с месячным в/м введением 7,5 мг лейпрорелина у пациентов с раком предстательной железы, который требует антиандрогенной терапии. Всего 620 пациентов были рандомизированы в одну из 3 групп лечения, из них 504 (81%) завершили исследование. В группе лечения дегареликсом 240/80 мг 41 (20%) пациент выбыл из исследования по сравнению с 32 (16%) в группе, получавшей лейпрорелин.
Из 610 пациентов, проходивших терапию:
- 31% — локализованный рак предстательной железы;
- 29% — местно-распространенный рак предстательной железы;
- 20% — рак предстательной железы с метастазами;
- 7% — неопределенный метастатический статус;
- 13% — операция или лучевая терапия, направленная на излечение, в анамнезе и имеющееся повышение уровня простатического специфического антигена (ПСА).
Исходные персональные данные были аналогичными во всех группах. Средний возраст составил 74 года (диапазон 47–98 лет). Основной целью было продемонстрировать эффективность дегареликса по достижению и поддержанию супрессии тестостерона на уровне <0,5 нг/мл в течение 12 мес лечения.
Была выбрана низкая эффективная поддерживающая доза дегареликса 80 мг.
Достижение уровня тестостерона в плазме крови (T) ≤0,5 нг/мл
Фирмагон эффективен для достижения быстрой супрессии тестостерона (табл. 1).
Таблица 1 Процент пациентов, достигших уровня T ≤0,5 нг/мл после начала лечения
|Период лечения, день
|Дегареликс 240/80 мг, %
|Лейпрорелин 7,5 мг, %
|1-й
|52
|0
|3-й
|96
|0
|7-й
|99
|1
|14-й
|100
|18
|28-й
|100
|100
Избежание колебаний тестостерона
Колебание было определено как уровень тестостерона, который превышает исходный на ≥15% в течение первых 2 нед.
Ни у одного из пациентов, получавших лечение дегареликсом, не было колебаний тестостерона; наблюдалось среднее снижение уровня тестостерона на 94% на 3-й день. У большинства больных, проходивших терапию лейпрорелином, было колебание тестостерона; наблюдалось среднее повышение уровня тестостерона на 65% на 3-й день. Эта разница была статистически значимой (p<0,001).
Рис. 1. Процентное изменение тестостерона относительно исходного уровня в группе лечения до 28-го дня (медиана с интерквартильными зонами)
Первичной конечной точкой исследования были уровни супрессии тестостерона после 1 года лечения дегареликсом или лейпрорелином. Клинического результата для дегареликса в сравнении с лейпрорелином и антиандрогеном в начальной фазе лечения продемонстрировано не было.
Восстановление тестостерона
Проведено исследование с участием пациентов с повышенным уровнем ПСА после местной терапии (преимущественно радикальной простатэктомии и лучевой терапии), которым вводили Фирмагон в течение 7 мес после 7-месячного периода наблюдения. Среднее время до восстановления тестостерона (>0,5 нг/мл, что превышает уровень после кастрации) после прекращения лечения составляло 112 дней (отсчет от начала периода наблюдения, то есть 28 дней после последней инъекции). Среднее время до достижения уровня тестостерона >1,5 нг/мл (что превышает нижнюю границу нормального диапазона) составило 168 дней.
Долгосрочное влияние
Успешная реакция в ходе исследования определялась как достижение медицинской кастрации на 28-й день и ее поддержание до 364-го дня, причем ни одна разовая концентрация тестостерона не превышала 0,5 нг/мл (табл. 2).
Таблица 2 Суммарная вероятность достижения уровня тестостерона ≤0,5 нг/мл с 28-го по 364-й день
|Показатель
|Дегареликс 240/80 мг, n=207
|Лейпрорелин 7,5 мг, n=201
|Количество пациентов с клиническим ответом
|202
|194
|Частота ответа (ДИ)*
|97,2% (93,5; 98,8%)
|96,4% (92,5; 98,2%)
*Оценки Каплана — Мейера в рамках группы.
Снижение уровня ПСА
Размер опухолей в течение клинического исследования напрямую не измерялся, однако наблюдался косвенный ответ доброкачественных опухолей, который показан снижением среднего уровня ПСА на 95% через 12 мес применения дегареликса.
Средний уровень ПСА в ходе исследования на исходном уровне составил:
- для группы лечения дегареликсом 240/80 мг — 19,8 нг/мл (интерквартильная зона: P25 9,4 нг/мл, P75 46,4 нг/мл);
- для группы лечения лейпрорелином 7,5 мг — 17,4 нг/мл (интерквартильная зона: P25 8,4 нг/мл, P75 56,5 нг/мл).
Рис. 2. Процентное изменение ПСА относительно исходного уровня в группе лечения до 56-го дня (медиана с интерквартильными зонами)
Эта разница была статистически значимой (p<0,001) для анализа по переменным, заранее предусмотренным в плане, на 14-й и 28-й день.
Уровни ПСА снижены на 64% через 2 нед после введения дегареликса, на 85% — через 1 мес, на 95% — через 3 мес и оставались сниженными (около 97%) в течение 1 года лечения.
С 56-го по 364-й день значительных расхождений между дегареликсом и препаратом сравнения в процентном изменении относительно исходного уровня не было.
Влияние на объем предстательной железы
В результате 3-месячной терапии с применением дегареликса (режим дозирования 240/80 мг) наблюдалось уменьшение объема предстательной железы на 37%, согласно измерениям, полученным с помощью трансректального УЗИ, у больных, нуждающихся в гормональной терапии перед лучевой терапией, и у пациентов — кандидатов на медицинскую кастрацию. Уменьшение объема предстательной железы было аналогичным результату, полученному с применением гозерелина и антиандрогенной защиты.
Влияние на интервалы Q–T/Q–Tc
В ходе подтверждающих исследований сравнения Фирмагона и лейпрорелина периодически проводили ЭКГ. Оба варианта терапии продемонстрировали интервалы Q–T/Q–Tc, превышающие 450 мс, у около 20% пациентов. По сравнению с первоначальным значением до конца исследования среднее увеличение длины Q–Tc для Фирмагона составило 12,0 мс, а для лейпрорелина — 16,7 мс.
Антитела к дегареликсу
Развитие антител к дегареликсу наблюдалось у 10% пациентов после лечения Фирмагоном в течение 1 года и у 29% больных после лечения Фирмагоном продолжительностью до 5,5 года. Нет признаков того, что на эффективность или безопасность лечения Фирмагоном влияет образование антител после терапии на протяжении до 5,5 года.
Фармакокинетика
Абсорбция
После п/к введения 240 мг дегареликса при концентрации 40 мг/мл у пациентов с раком предстательной железы AUC0-28 дней была 635 (602–668) сут · нг/мл, Cmax составляла 66 (61–71) нг/мл и наблюдалась через tmax 40 (37–42) ч. Средние значения составляли 11–12 нг/мл после первой дозы и 11–16 нг/мл после поддерживающих доз 80 мг при концентрации 20 мг/мл. Cmax дегареликса в плазме крови снижается в двухфазном режиме со средним T½ примерно 29 дней для поддерживающей дозы. Длительный T½ после п/к введения является следствием очень медленного высвобождения дегареликса из депо, которое формируется в месте введения. Фармакокинетические параметры препарата зависят от концентрации его в р-ре для инъекций. Таким образом, Cmax и биодоступность имеют тенденцию к снижению с повышением концентрации, поэтому не следует применять другие, чем установлено, концентрации.
Распределение. Объем распределения у здоровых добровольцев пожилого возраста составлял около 1 л/кг. Связывание с белками плазмы крови было на уровне около 90%.
Mетаболизм. Дегареликс подвергается обычной деградации пептидов при прохождении его через гепатобилиарную систему, большая часть его выделяется в виде пептидных фрагментов с калом. После п/к введения фармакологически активных метаболитов в плазме крови не выявлено. Исследования in vitro показали, что дегареликс не является субстратом для системы цитохрома CYP 450 человека.
Выведение. У здоровых мужчин около 20–30% одной в/в дозы дегареликса выделяется почками. Предполагают, что 70–80% выводится через гепатобилиарную систему. Клиренс дегареликса при введении однократной дозы (0,864–49,4 мкг/кг) у пожилых здоровых мужчин составлял 35–50 мл/ч/кг массы тела.
Отдельные группы пациентов
Пациенты с нарушениями функции почек. С участием пациентов с нарушениями функции почек фармакокинетические исследования не проводились. Почками выделяется в неизмененном виде всего 20–30% введенной дозы дегареликса. Популяционный анализ фармакокинетики по данным исследования III фазы показал, что клиренс дегареликса у больных с почечной недостаточностью легкой и средней степени тяжести снижается на 23%, поэтому подбор дозы у них не требуется. Данные о пациентах с тяжелой почечной недостаточностью ограничены, поэтому при применении препарата у таких пациентов следует соблюдать особую осторожность.
Пациенты с нарушениями функции печени. Дегареликс изучался в ходе фармакокинетического исследования с участием больных с нарушениями функции печени легкой и средней степени тяжести. Признаков усиленного воздействия у пациентов с нарушениями функции печени по сравнению со здоровыми добровольцами не наблюдалось. Подбор дозы для больных с печеночной недостаточностью легкой и средней степени тяжести не требуется. Применение у пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью не изучали, поэтому при лечении этой группы больных следует соблюдать меры предосторожности.
Показания Фирмагон
лечение взрослых мужчин с распространенным гормонозависимым раком предстательной железы.
Применение Фирмагон
Дозирование
|Начальная доза
|Поддерживающая доза 1 раз в месяц
|240 мг в виде двух п/к инъекций по 120 мг каждая
|80 мг в виде п/к инъекции
Первую поддерживающую дозу необходимо ввести через 1 мес после введения начальной дозы.
Tерапевтический эффект Фирмагона следует контролировать по клиническим параметрам и путем измерения уровня ПСА в плазме крови. Клинические исследования показали, что супрессия тестостерона (Т) происходит сразу же после введения начальной дозы: у 96% пациентов, уровень тестостерона в плазме крови которых соответствует уровню после медицинской кастрации (T ≤0,5 нг/мл), — через 3 дня и в 100% — через 1 мес. Длительное лечение сроком до 1 года с применением поддерживающей дозы показывает, что 97% пациентов имеют стабильно сниженный уровень тестостерона (T ≤0,5 нг/мл).
Если клинический эффект недостаточен, следует убедиться, что уровень сывороточного тестостерона снижен достаточно.
Поскольку Фирмагон не индуцирует повышение уровня тестостерона, нет необходимости в назначении антиандрогенных препаратов в качестве защиты от выброса тестостерона в начале терапии.
Введение. Фирмагон предназначен только для п/к введения, и его нельзя вводить в/в. В/м введение не изучалось, поэтому не рекомендуется.
Препарат назначают в виде п/к инъекций в область живота. Место инъекции следует периодически менять. Инъекции следует проводить в участки, которые не сжимаются одеждой (в частности, не вводить в область пояса на талии или ремня) и не слишком близко к ребрам.
Подбор дозы для отдельных групп пациентов
Пациенты пожилого возраста с печеночной и почечной недостаточностью. Нет необходимости в подборе дозы у пациентов пожилого возраста или при наличии незначительного нарушения функции печени и почек. Применение препарата в случае тяжелой почечной и печеночной недостаточности не изучалось, поэтому в таких случаях следует соблюдать особую осторожность.
Правила введения препарата. Введение других концентраций не рекомендуется, поскольку концентрация влияет на образование депо.
Разведенный р-р должен быть прозрачным, без нерастворенных частиц.
Предостережение. Не следует встряхивать флаконы.
Фирмагон 120 мг
Поскольку упаковка содержит 2 флакона с порошком и 2 предварительно наполненных растворителем шприца, процедуру растворения нужно повторить дважды.
1. Снять крышку с флакона. Прикрепить адаптер на флакон с порошком, нажимая на адаптер вниз, пока иголка не проколет резиновую пробку и адаптер не установится в указанное место.
2. Подготовить предварительно заполненный шприц путем присоединения стержня поршня.
3. Снять колпачок с предварительно наполненного шприца. Прикрепить шприц во флакон с порошком и навинтить его на адаптер. Ввести весь растворитель во флакон с порошком.
4. Не разъединяя шприц с адаптером, мягко покачивать их до тех пор, пока жидкость не станет прозрачной, без примесей и частиц, которые не растворились. Если порошок осел на стенке флакона над уровнем жидкости, можно слегка наклонить флакон.
Не встряхивать флакон, чтобы не вызвать образование пены.
Допускается кольцо из небольших пузырьков воздуха на поверхности жидкости. Процедура растворения обычно длится несколько минут, но в некоторых случаях может занимать до 15 мин.
5. Повернуть флакон вверх дном и набирать препарат до линии отметки в шприце для инъекций.
Всегда контролировать точность набранного объема и отсутствие каких-либо воздушных пузырьков.
6. Снять шприц с адаптера флакона и прикрепить к шприцу иглу для глубокого п/к введения.
7. Сделать глубокую п/к инъекцию.
Для этого собрать кожу живота в складку, слегка поднять подкожную ткань и ввести иглу глубоко под углом не менее 45°.
Ввести медленно 3 мл Фирмагона 120 мг сразу после разведения.
8. Не следует делать инъекции в местах, которые будут подвергаться давлению, например, в участок, находящийся под ремнем или поясом, или близко к ребрам.
Не вводить непосредственно в вену. Осторожно потянуть поршень на себя, чтобы убедиться в отсутствии крови в шприце. При появлении крови препарат нельзя применять далее. Прекратите процедуру и удалите шприц с иглой и лекарственным средством (разведите новую дозу для пациента).
9. Следует повторить процедуру разведения для второй дозы. Выберите место для инъекции и введите следующие 3 мл разведенного препарата сразу после разведения.
После растворения препарат следует немедленно ввести. Химическая и физическая стабильность разбавленного р-ра сохраняется в течение 2 ч после разведения.
Фирмагон 80 мг. Упаковка содержит 1 флакон с порошком и 1 предварительно наполненный шприц с растворителем для приготовления р-ра для п/к инъекции.
1. Снять крышку с флакона. Прикрепить адаптер на флакон с порошком, нажимая на адаптер вниз, пока иголка не проколет резиновую пробку и адаптер не установится в указанное место.
2. Подготовить предварительно заполненный шприц путем присоединения стержня поршня.
3. Снять колпачок с предварительно наполненного шприца. Прикрепить шприц к флакону с порошком и навинтить его на адаптер. Ввести весь растворитель во флакон с порошком.
4. Не разъединяя шприц с адаптером, мягко покачивать до тех пор, пока жидкость не станет прозрачной, без примесей и частиц, которые не растворились. Если порошок пристал к стенке флакона над уровнем жидкости, можно слегка наклонить флакон.
Не встряхивать флакон, чтобы не вызвать образование пены.
Допускается кольцо из небольших пузырьков воздуха на поверхности жидкости. Процедура растворения обычно длится несколько минут, но в некоторых случаях может занимать до 15 мин.
5. Перевернуть флакон вверх дном и набрать препарат до линии отметки в шприце для инъекций.
Всегда контролировать точность набранного объема и отсутствие каких-либо воздушных пузырьков.
6. Снять шприц с адаптера флакона и прикрепить к шприцу иглу для глубокого п/к введения.
7. Сделайте глубокую п/к инъекцию.
Для этого собрать кожу живота в складку, слегка поднять подкожную ткань и ввести иглу глубоко под углом не менее 45°.
Ввести медленно 4 мл Фирмагона 80 мг сразу после разведения.
8. Не следует делать инъекции в местах, которые будут подвергаться давлению, например, в область под ремнем или поясом, или близко к ребрам.
Не вводить непосредственно в вену. Осторожно потянуть поршень на себя, чтобы убедиться в отсутствии крови в шприце. При появлении крови препарат запрещено далее применять. Прекратить процедуру и удалить шприц с иглой и препаратом (развести новую дозу препарата для пациента).
После растворения препарат следует немедленно ввести. Химическая и физическая стабильность разбавленного р-ра сохраняется в течение 2 ч после разведения.
Противопоказания
гиперчувствительность к дегареликсу или к любому другому компоненту препарата.
Фирмагон не предназначен для применения у женщин и детей.
Побочные эффекты
побочные эффекты, которые наиболее часто наблюдались во время терапии дегареликсом в ходе подтверждающего исследования III фазы (n=409), были или связаны с ожидаемыми физиологическими эффектами подавления секреции тестостерона, в том числе с приливами и увеличением массы тела (выявлено соответственно у 25 и 7% пациентов, получавших лечение в течение 1 года), либо были реакциями в месте инъекции. Преходящий озноб, лихорадка или гриппоподобные состояния были зарегистрированы в течение нескольких часов после приема препарата (у 3; 2 и 1% пациентов соответственно).
Побочные эффекты в месте инъекции, которые в основном проявлялись болью и эритемой, выявлены у 28 и 17% пациентов соответственно, менее частыми были отеки (6%), индурация (4%) и образования узелков (3%). Эти события наблюдались чаще всего на фоне стартовой дозы, тогда как во время проведения поддерживающей терапии дозой 80 мг их частота на 100 инъекций составила 3 для боли и <1 для эритемы, отека, индурации и образования узелков. Они были в основном преходящими, легкой и средней степени выраженности и очень редко приводили к прерыванию лечения (<1%).
Побочные эффекты распределены по системам органов и частоте возникновения: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100 до <1/10); нечасто (≥1/1000 до <1/100); редко (≥1/10 000 до <1/1000).
Частота побочных реакций, о которых сообщалось у 1259 пациентов, проходивших лечение, из общего количества 1781 пациенто-лет (исследование фаз II и III) и из постмаркетингового исследования.
Со стороны крови и лимфатической системы: часто — анемия*; редко — нейтропеническая лихорадка.
Со стороны иммунной системы: редко — гиперчувствительность; редко — анафилактические реакции.
Нарушения метаболизма: часто — увеличение массы тела*; редко — гипергликемия/сахарный диабет, повышение уровня ХС, снижение массы тела, снижение аппетита, изменение уровня кальция в крови.
Со стороны нервной системы: часто — головокружение, головная боль, бессонница; редко — гипестезия, психические нарушения, депрессия, снижение либидо*.
Со стороны органа зрения: редко — снижение остроты зрения.
Нарушения со стороны сердца: редко — аритмия (в том числе фибрилляция предсердий), сердцебиение, удлинение интервала Q–T*; редко — инфаркт миокарда, сердечная недостаточность.
Со стороны сосудов: очень часто — приливы*; редко — АГ, вазовагальные реакции (включая гипотензию).
Со стороны дыхательной системы и органов грудной клетки: редко — одышка.
Со стороны пищеварительного тракта: часто — тошнота, диарея; редко — запор, рвота, дискомфорт в животе, боль в животе, сухость во рту.
Со стороны гепатобилиарной системы: часто — повышение уровня печеночных трансаминаз; редко — повышение уровня билирубина, повышение уровня ЩФ.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: часто — гипергидроз (в том числе ночная потливость)*, сыпь; нечасто — крапивница, зуд, узелковая сыпь, алопеция, эритема.
Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани: часто — костно-мышечная боль и дискомфорт; редко — остеопороз/остеопения, артралгия, мышечная слабость, мышечные спазмы, отек/скованность суставов.
Со стороны мочевыделительной системы: редко — поллакиурия, частые позывы к мочеиспусканию, дизурия, никтурия, почечная недостаточность, недержание мочи.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: часто — эректильная дисфункция*, атрофия яичек*, гинекомастия*; редко — боль в области таза, тестикулярная боль, боль в груди, раздражение в области половых органов, нарушение эякуляции.
Общие нарушения и реакции в месте введения: очень часто — реакции в месте инъекции; часто — озноб, лихорадка, повышенная утомляемость*, гриппоподобное состояние; редко — периферические отеки, недомогание.
*Физиологические последствия подавления секреции тестостерона.
Изменения лабораторных показателей
Изменения лабораторных показателей рассматривались в течение 1-го года лечения в подтверждающем исследовании III фазы (n=409) и были в том же диапазоне как для дегареликса, так и для ГнРГ-агониста лейпрорелина, который был использован в качестве препарата сравнения. Существенный рост (в 3 раза выше верхней границы нормы) печеночных трансаминаз (АлАТ, АсАТ и ГГТ) на фоне лечения обоими препаратами отмечался у 2–6% пациентов с нормальными показателями до лечения. Существенное уменьшение значений гематологических показателей — гематокрита (≤0,37) и гемоглобина (≤115 г/л) — было отмечено соответственно у 40 и 13–15% пациентов с исходно нормальными показателями. Пока неизвестно, в какой мере это уменьшение значения гематологических показателей было обусловлено наличием рака предстательной железы и в какой степени было следствием андрогенной блокады. Отклонение от нормы уровня калия (≥5,8 ммоль/л), креатинина (≥177 мкмоль/л) и мочевины (≥10,7 ммоль/л) у пациентов с нормальными значениями до начала лечения было отмечено у 6; 2 и 15% пациентов, получавших дегареликс, и у 3; 2 и 14% больных, проходивших терапию лейпрорелином, соответственно.
Изменения ЭКГ
Изменения ЭКГ, которые наблюдали в течение 1 года лечения в подтверждающем исследовании III фазы (n=409), были в том же диапазоне как для дегареликса, так и для ГнРГ-агониста лейпрорелина, который использовали как препарат сравнения. У 3 (<1%) из 409 пациентов, получавших дегареликс, и 4 (2%) из 201 участника, которые получали лейпрорелин 7,5 мг, было выявлено удлинение интервала Q–Tc ≥500 мс. По сравнению с первоначальным значением до конца исследования среднее увеличение длины Q–Tc для дегареликса составило 12 мс, а для лейпрорелина — 16,7 мс.
Отсутствие непосредственного влияния дегареликса на сердечную реполяризацию, ЧСС, АV-проводимость, сердечную деполяризацию или морфологию T- или U-волн было подтверждено в ходе тщательного Q–T-исследования у здоровых добровольцев (n=80), получавших в/в инфузию дегареликса в течение 60 мин, с достижением среднего значения Cmax 222 нг/мл, что примерно в 3–4 раза больше значения Cmax, полученного при лечении рака предстательной железы.
Особые указания
Фирмагон предназначен только для п/к введения.
Влияние на интервал Q–T/Q–Tc. Длительная андрогенная депривационная терапия может привести к увеличению интервала Q–T.
В ходе исследований по сравнению Фирмагона и лейпрорелина ЭКГ выполняли ежемесячно. Оба режима терапии продемонстрировали интервал Q–T и Q–Tc, который превышал 450 мс у 20% пациентов и 500 мс — у 1 и 2% пациентов, соответственно принимавших дегареликс и лейпрорелин.
Действие Фирмагона не исследовалось у пациентов с интервалом Q–T >450 мс, у пациентов с веретенообразной желудочковой тахикардией или риском ее возникновения, а также у больных, получающих сопутствующие лекарственные средства, которые могут удлинять интервал Q–T. Таким образом, у таких пациентов соотношение риск/польза для Фирмагона требует тщательной оценки.
Детальное исследование Q–T продемонстрировало, что собственное влияние дегареликса на интервал Q–T/Q–Tс отсутствует.
Поражение печени. Пациенты с известными или подозреваемыми заболеваниями печени не участвовали в долгосрочных клинических исследованиях с применением дегареликса. Отмечалось преходящее незначительное повышение уровня АлАТ и АсАТ, которое не сопровождалось повышением уровня билирубина или клиническими симптомами. Мониторинг функции печени в течение терапии целесообразен у пациентов с известными или допустимыми нарушениями со стороны печени. Фармакокинетика дегареликса исследовалась после однократного введения у пациентов с поражением печени легкой и средней степени.
Поражение почек. Следует с осторожностью назначать препарат пациентам с тяжелыми нарушениями функции почек.
Гиперчувствительность. Применение Фирмагона не изучали у пациентов с тяжелой нелеченной БА в анамнезе, анафилактическими реакциями, тяжелой крапивницей, ангионевротическим отеком.
Изменение плотности костой ткани. В медицинской литературе отмечалось снижение плотности костной ткани у пациентов, перенесших орхиэктомию или получавших лечение агонистами ГнРГ, что свидетельствует о влиянии супрессии тестостерона у мужчин на плотность костной ткани. Плотность костной ткани в процессе лечения Фирмагоном не исследовали.
Толерантность к глюкозе. У пациентов, которым была выполнена орхиэктомия, а также у тех, кто получал лечение агонистами ГнРГ, наблюдали снижение толерантности к глюкозе. Возможно развитие или осложнение течения сахарного диабета. Таким образом, необходим более частый мониторинг уровня глюкозы в крови у больных сахарным диабетом при приеме депривационной терапии. Влияние Фирмагона на уровни инсулина и глюкозы не изучалось.
Сердечно-сосудистые заболевания. В медицинской литературе сообщалось о таких сердечно-сосудистых заболеваниях, как инсульт и инфаркт миокарда у пациентов с андрогенной депривационной терапией. Поэтому все сердечно-сосудистые факторы риска должны быть учтены.
Фертильность. Фирмагон может подавлять мужскую фертильность до тех пор, пока угнетается секреция тестостерона.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат не применяют у женщин.
Дети. Препарат не применяют у детей.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Фирмагон не имеет или имеет незначительное влияние на управление транспортными средствами и работу с механизмами. Повышенная утомляемость и головокружение являются наиболее частыми побочными эффектами, которые могли бы повлиять на управление транспортными средствами и на способность работать с механизмами.
Взаимодействия
исследования взаимодействия с другими лекарственными средствами не проводились.
Поскольку андроген-депривационная терапия может удлинять интервал Q–Tc, одновременное применение Фирмагона с препаратами, которые удлиняют интервал Q–Tc или способны индуцировать веретенообразную желудочковую тахикардию, такими как антиаритмические средства класса IIА (хинидин, дизопирамид) или класса III (амиодарон, соталол, дофетилид, ибутилид), а также метадон, моксифлоксацин, антипсихотические средства, требует тщательной оценки.
Дегареликс не является субстратом для системы цитохрома CYP 450 у человека и не активирует и не ингибирует CYP 1A2, CYP 2C8, CYP 2C9, CYP 2C19, CYP 2D6, CYP 2E1 или CYP 3A4/5 в каких-либо значимых количествах in vitro. Таким образом, нет вероятности взаимодействия с другими препаратами.
Передозировка
клинического опыта последствий острой передозировки препарата Фирмагон нет. В каждом случае передозировки за пациентом следует установить наблюдение, а при необходимости — проводить поддерживающую терапию.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.