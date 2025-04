фармакодинамика. Дегареликс — селективный антагонист гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ), конкурентно и обратимо связывается с рецепторами гипофизарного ГнРГ, быстро снижая высвобождение гонадотропинов, ЛГ и ФСГ, и, таким образом, индуцирует секрецию тестостерона яичками. Карцинома простаты является андрогенчувствительной и отвечает на лечение, которое исключает источник андрогенов. В отличие от агонистов ГнРГ, блокаторы ГнРГ не индуцируют выброс ЛГ с последующим выбросом тестостерона/стимуляцией роста опухоли, потенциальным обострением симптомов после начала терапии.

Однократное введение 240 мг Фирмагона, после которого вводят ежемесячную поддерживающую дозу 80 мг, быстро снижает уровень ЛГ, ФСГ и, следовательно, тестостерона. Концентрация дигидротестостерона (ДГТ) в плазме крови снижается так же, как концентрация тестостерона.

Фирмагон эффективен в отношении достижения и поддержания подавления секреции тестостерона ниже уровня медицинской кастрации 0,5 нг/мл. Поддерживающая доза 80 мг/мес приводит к стойкому подавлению секреции тестостерона у 97% пациентов в течение не менее года.

Микроколебаний тестостерона после повторной инъекции в ходе лечения Фирмагоном не наблюдалось. Средний уровень тестостерона после 1 года лечения составил 0,087 нг/мл (интерквартильный интервал 0,06–0,15), n=167.

Результаты подтверждающего исследования фазы ІІІ

Эффективность и безопасность дегареликса оценивали в ходе открытого многоцентрового рандомизированного исследования на параллельных группах с применением активного препарата контроля. В ходе исследования изучали эффективность и безопасность 2 различных месячных режимов дозирования дегареликса с начальной дозой 240 мг (40 мг/мл) и последующим п/к введением месячных доз 160 мг (40 мг/мл) или 80 мг (20 мг/мл) по сравнению с месячным в/м введением 7,5 мг лейпрорелина у пациентов с раком предстательной железы, который требует антиандрогенной терапии. Всего 620 пациентов были рандомизированы в одну из 3 групп лечения, из них 504 (81%) завершили исследование. В группе лечения дегареликсом 240/80 мг 41 (20%) пациент выбыл из исследования по сравнению с 32 (16%) в группе, получавшей лейпрорелин.

Из 610 пациентов, проходивших терапию:

31% — локализованный рак предстательной железы;

29% — местно-распространенный рак предстательной железы;

20% — рак предстательной железы с метастазами;

7% — неопределенный метастатический статус;

13% — операция или лучевая терапия, направленная на излечение, в анамнезе и имеющееся повышение уровня простатического специфического антигена (ПСА).

Исходные персональные данные были аналогичными во всех группах. Средний возраст составил 74 года (диапазон 47–98 лет). Основной целью было продемонстрировать эффективность дегареликса по достижению и поддержанию супрессии тестостерона на уровне <0,5 нг/мл в течение 12 мес лечения.

Была выбрана низкая эффективная поддерживающая доза дегареликса 80 мг.

Достижение уровня тестостерона в плазме крови ( T ) ≤0,5 нг/мл

Фирмагон эффективен для достижения быстрой супрессии тестостерона (табл. 1).

Таблица 1 Процент пациентов, достигших уровня T ≤0,5 нг/мл после начала лечения



Период лечения, день Дегареликс 240/80 мг, % Лейпрорелин 7,5 мг, % 1-й 52 0 3-й 96 0 7-й 99 1 14-й 100 18 28-й 100 100



Избежание колебаний тестостерона

Колебание было определено как уровень тестостерона, который превышает исходный на ≥15% в течение первых 2 нед.

Ни у одного из пациентов, получавших лечение дегареликсом, не было колебаний тестостерона; наблюдалось среднее снижение уровня тестостерона на 94% на 3-й день. У большинства больных, проходивших терапию лейпрорелином, было колебание тестостерона; наблюдалось среднее повышение уровня тестостерона на 65% на 3-й день. Эта разница была статистически значимой (p<0,001).



Рис. 1. Процентное изменение тестостерона относительно исходного уровня в группе лечения до 28-го дня (медиана с интерквартильными зонами)

Первичной конечной точкой исследования были уровни супрессии тестостерона после 1 года лечения дегареликсом или лейпрорелином. Клинического результата для дегареликса в сравнении с лейпрорелином и антиандрогеном в начальной фазе лечения продемонстрировано не было.

Восстановление тестостерона

Проведено исследование с участием пациентов с повышенным уровнем ПСА после местной терапии (преимущественно радикальной простатэктомии и лучевой терапии), которым вводили Фирмагон в течение 7 мес после 7-месячного периода наблюдения. Среднее время до восстановления тестостерона (>0,5 нг/мл, что превышает уровень после кастрации) после прекращения лечения составляло 112 дней (отсчет от начала периода наблюдения, то есть 28 дней после последней инъекции). Среднее время до достижения уровня тестостерона >1,5 нг/мл (что превышает нижнюю границу нормального диапазона) составило 168 дней.

Долгосрочное влияние

Успешная реакция в ходе исследования определялась как достижение медицинской кастрации на 28-й день и ее поддержание до 364-го дня, причем ни одна разовая концентрация тестостерона не превышала 0,5 нг/мл (табл. 2).

Таблица 2 Суммарная вероятность достижения уровня тестостерона ≤0,5 нг/мл с 28-го по 364-й день



Показатель Дегареликс 240/80 мг, n=207 Лейпрорелин 7,5 мг, n=201 Количество пациентов с клиническим ответом 202 194 Частота ответа (ДИ)* 97,2% (93,5; 98,8%) 96,4% (92,5; 98,2%)



*Оценки Каплана — Мейера в рамках группы.

Снижение уровня ПСА

Размер опухолей в течение клинического исследования напрямую не измерялся, однако наблюдался косвенный ответ доброкачественных опухолей, который показан снижением среднего уровня ПСА на 95% через 12 мес применения дегареликса.

Средний уровень ПСА в ходе исследования на исходном уровне составил:

для группы лечения дегареликсом 240/80 мг — 19,8 нг/мл (интерквартильная зона: P25 9,4 нг/мл, P75 46,4 нг/мл);

для группы лечения лейпрорелином 7,5 мг — 17,4 нг/мл (интерквартильная зона: P25 8,4 нг/мл, P75 56,5 нг/мл).