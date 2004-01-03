Все аптеки Украины
Список производителейFFerring International Center

Производитель: Ferring International Center

Представительство в Украине
03067, Киев, бул. Лепсе, 4, "Silver Centre"
+380443511817
www.ferring.com
Продукция
Контакты
Найдено: 18 препаратов
Декапептил раствор для инъекций, 0,1 мг, шприц, 1 мл, № 7; Ferring International Center
Декапептил Раствор для инъекций, 0,1 мг, шприц, 1 мл, № 7 Ferring International Center
В 1 аптеке
от 542,00 грн
Цены в аптеках
Минирин таблетки, 0,1 мг, флакон, № 30; Ferring International Center
Минирин Таблетки, 0,1 мг, флакон, № 30 Ferring International Center
В 29 аптеках
от 691,22 грн
Цены в аптеках
Минирин таблетки, 0,2 мг, флакон, № 30; Ferring International Center
Минирин Таблетки, 0,2 мг, флакон, № 30 Ferring International Center
В 110 аптеках
от 1082,93 грн
Цены в аптеках
Минирин Мелт лиофилизат оральный, 60 мкг, блистер, № 30; Ferring International Center
Минирин Мелт Лиофилизат оральный, 60 мкг, блистер, № 30 Ferring International Center
В 79 аптеках
от 595,59 грн
Цены в аптеках
Минирин Мелт лиофилизат оральный, 120 мкг, блистер, № 30; Ferring International Center
Минирин Мелт Лиофилизат оральный, 120 мкг, блистер, № 30 Ferring International Center
В 51 аптеке
от 1239,55 грн
Цены в аптеках
Пабал раствор для инъекций, 100 мкг/мл, ампула, 1 мл, № 5; Ferring GmbH
Пабал Раствор для инъекций, 100 мкг/мл, ампула, 1 мл, № 5 Ferring GmbH
В 22 аптеках
от 3122,46 грн
Цены в аптеках
Пентаса гранулы пролонгированного действия, 2 г, пакетик, № 60; Ferring International Center
Пентаса Гранулы пролонгированного действия, 2 г, пакетик, № 60 Ferring International Center
В 324 аптеках
от 3223,81 грн
Цены в аптеках
Пентаса суппозитории ректальные, 1000 мг, № 28; Ferring International Center
Пентаса Суппозитории ректальные, 1000 мг, № 28 Ferring International Center
В 236 аптеках
от 1855,01 грн
Цены в аптеках
Пентаса суспензия ректальная, 1 г/100 мл, флакон, 100 мл, № 7; Ferring International Center
Пентаса Суспензия ректальная, 1 г/100 мл, флакон, 100 мл, № 7 Ferring International Center
В 177 аптеках
от 812,60 грн
Цены в аптеках
Пентаса таблетки пролонгированного действия, 500 мг, № 50; Ferring International Center
Пентаса Таблетки пролонгированного действия, 500 мг, № 50 Ferring International Center
В 340 аптеках
от 1018,80 грн
Цены в аптеках
Реместип раствор для инъекций, 0,1 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5; Ferring International Center
Реместип Раствор для инъекций, 0,1 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5 Ferring International Center
В 13 аптеках
от 839,95 грн
Цены в аптеках
Трактоцил концентрат для раствора для инфузий, 7,5 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1; Ferring GmbH
Трактоцил Концентрат для раствора для инфузий, 7,5 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 Ferring GmbH
В 4 аптеках
от 3283,09 грн
Цены в аптеках
Трактоцил раствор для инъекций, 7,5 мг/мл, флакон, 0.9 мл, № 1; Ferring GmbH
Трактоцил Раствор для инъекций, 7,5 мг/мл, флакон, 0.9 мл, № 1 Ferring GmbH
В 6 аптеках
от 1482,56 грн
Цены в аптеках
Фирмагон порошок для приготовления инъекционного раствора, 120 мг, флакон, с растворителем (вода для инъекций) в шприце 3 мл, с раств (вода д/ин) шпр 3 мл, № 2; Ferring International Center
Фирмагон Порошок для приготовления инъекционного раствора, 120 мг, флакон, с растворителем (вода для инъекций) в шприце 3 мл, с раств (вода д/ин) шпр 3 мл, № 2 Ferring International Center
В 27 аптеках
от 11113,50 грн
Цены в аптеках
Фирмагон порошок для раствора для инъекций, 80 мг, флакон, с растворителем (вода для инъекций) в шприце 4,2 мл, с раств (вода д/ин) шпр 4,2 мл, № 1; Ferring International Center
Фирмагон Порошок для раствора для инъекций, 80 мг, флакон, с растворителем (вода для инъекций) в шприце 4,2 мл, с раств (вода д/ин) шпр 4,2 мл, № 1 Ferring International Center
В 45 аптеках
от 6658,55 грн
Цены в аптеках
Глипрессин порошок для раствора для инъекций, 1 мг, флакон, с растворителем в ампулах по 5 мл, с раств. в амп. 5 мл, № 1; Ferring GmbH
Глипрессин Порошок для раствора для инъекций, 1 мг, флакон, с растворителем в ампулах по 5 мл, с раств. в амп. 5 мл, № 1 Ferring GmbH
Нет в наличии
Менопур порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц., 75 ме, флакон, с растворителем в ампулах по 1 мл, с раств. в амп. 1 мл, № 10; Ferring International Center
Менопур Порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц., 75 ме, флакон, с растворителем в ампулах по 1 мл, с раств. в амп. 1 мл, № 10 Ferring International Center
Нет в наличии
Минирин Мелт лиофилизат оральный, 60 мкг, блистер, № 100; Ferring International Center
Минирин Мелт Лиофилизат оральный, 60 мкг, блистер, № 100 Ferring International Center
Нет в наличии
2
Стандартизація фармацевтичної продукції
03067, Киев, бул. Лепсе, 4, "Silver Centre"
+380443511817
www.ferring.com
Найдено: 18 препаратов
Декапептил раствор для инъекций, 0,1 мг, шприц, 1 мл, № 7; Ferring International Center
Декапептил Раствор для инъекций, 0,1 мг, шприц, 1 мл, № 7 Ferring International Center
В 1 аптеке
от 542,00 грн
Цены в аптеках
Минирин таблетки, 0,1 мг, флакон, № 30; Ferring International Center
Минирин Таблетки, 0,1 мг, флакон, № 30 Ferring International Center
В 29 аптеках
от 691,22 грн
Цены в аптеках
Минирин таблетки, 0,2 мг, флакон, № 30; Ferring International Center
Минирин Таблетки, 0,2 мг, флакон, № 30 Ferring International Center
В 110 аптеках
от 1082,93 грн
Цены в аптеках
Минирин Мелт лиофилизат оральный, 60 мкг, блистер, № 30; Ferring International Center
Минирин Мелт Лиофилизат оральный, 60 мкг, блистер, № 30 Ferring International Center
В 79 аптеках
от 595,59 грн
Цены в аптеках
Минирин Мелт лиофилизат оральный, 120 мкг, блистер, № 30; Ferring International Center
Минирин Мелт Лиофилизат оральный, 120 мкг, блистер, № 30 Ferring International Center
В 51 аптеке
от 1239,55 грн
Цены в аптеках
Пабал раствор для инъекций, 100 мкг/мл, ампула, 1 мл, № 5; Ferring GmbH
Пабал Раствор для инъекций, 100 мкг/мл, ампула, 1 мл, № 5 Ferring GmbH
В 22 аптеках
от 3122,46 грн
Цены в аптеках
Пентаса гранулы пролонгированного действия, 2 г, пакетик, № 60; Ferring International Center
Пентаса Гранулы пролонгированного действия, 2 г, пакетик, № 60 Ferring International Center
В 324 аптеках
от 3223,81 грн
Цены в аптеках
Пентаса суппозитории ректальные, 1000 мг, № 28; Ferring International Center
Пентаса Суппозитории ректальные, 1000 мг, № 28 Ferring International Center
В 236 аптеках
от 1855,01 грн
Цены в аптеках
Пентаса суспензия ректальная, 1 г/100 мл, флакон, 100 мл, № 7; Ferring International Center
Пентаса Суспензия ректальная, 1 г/100 мл, флакон, 100 мл, № 7 Ferring International Center
В 177 аптеках
от 812,60 грн
Цены в аптеках
Пентаса таблетки пролонгированного действия, 500 мг, № 50; Ferring International Center
Пентаса Таблетки пролонгированного действия, 500 мг, № 50 Ferring International Center
В 340 аптеках
от 1018,80 грн
Цены в аптеках
Реместип раствор для инъекций, 0,1 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5; Ferring International Center
Реместип Раствор для инъекций, 0,1 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5 Ferring International Center
В 13 аптеках
от 839,95 грн
Цены в аптеках
Трактоцил концентрат для раствора для инфузий, 7,5 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1; Ferring GmbH
Трактоцил Концентрат для раствора для инфузий, 7,5 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 Ferring GmbH
В 4 аптеках
от 3283,09 грн
Цены в аптеках
Трактоцил раствор для инъекций, 7,5 мг/мл, флакон, 0.9 мл, № 1; Ferring GmbH
Трактоцил Раствор для инъекций, 7,5 мг/мл, флакон, 0.9 мл, № 1 Ferring GmbH
В 6 аптеках
от 1482,56 грн
Цены в аптеках
Фирмагон порошок для приготовления инъекционного раствора, 120 мг, флакон, с растворителем (вода для инъекций) в шприце 3 мл, с раств (вода д/ин) шпр 3 мл, № 2; Ferring International Center
Фирмагон Порошок для приготовления инъекционного раствора, 120 мг, флакон, с растворителем (вода для инъекций) в шприце 3 мл, с раств (вода д/ин) шпр 3 мл, № 2 Ferring International Center
В 27 аптеках
от 11113,50 грн
Цены в аптеках
Фирмагон порошок для раствора для инъекций, 80 мг, флакон, с растворителем (вода для инъекций) в шприце 4,2 мл, с раств (вода д/ин) шпр 4,2 мл, № 1; Ferring International Center
Фирмагон Порошок для раствора для инъекций, 80 мг, флакон, с растворителем (вода для инъекций) в шприце 4,2 мл, с раств (вода д/ин) шпр 4,2 мл, № 1 Ferring International Center
В 45 аптеках
от 6658,55 грн
Цены в аптеках
Глипрессин порошок для раствора для инъекций, 1 мг, флакон, с растворителем в ампулах по 5 мл, с раств. в амп. 5 мл, № 1; Ferring GmbH
Глипрессин Порошок для раствора для инъекций, 1 мг, флакон, с растворителем в ампулах по 5 мл, с раств. в амп. 5 мл, № 1 Ferring GmbH
Нет в наличии
Менопур порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц., 75 ме, флакон, с растворителем в ампулах по 1 мл, с раств. в амп. 1 мл, № 10; Ferring International Center
Менопур Порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц., 75 ме, флакон, с растворителем в ампулах по 1 мл, с раств. в амп. 1 мл, № 10 Ferring International Center
Нет в наличии
Минирин Мелт лиофилизат оральный, 60 мкг, блистер, № 100; Ferring International Center
Минирин Мелт Лиофилизат оральный, 60 мкг, блистер, № 100 Ferring International Center
Нет в наличии
2
Стандартизація фармацевтичної продукції