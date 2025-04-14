Харьков (адрес не указан)
Доступно в 974 аптеках в Харьков
Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 152/1
4.7 км
Фирмагон порошок для раствора для инъекций 80 мг флакон №1
Ferring International Center
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Бочарника Дмитрия, 12-Д
162.9 км
Фирмагон порошок для приготовления инъекционного раствора 120 мг флакон №2
Ferring International Center
14943,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Героев Украины, 2-В
163.0 км
Фирмагон порошок для приготовления инъекционного раствора 120 мг флакон №2
Ferring International Center
14943,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Терновка, ул. Пушкина, 2
163.6 км
Фирмагон порошок для приготовления инъекционного раствора 120 мг флакон №2
Ferring International Center
14943,40 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26/7
163.6 км
Фирмагон порошок для приготовления инъекционного раствора 120 мг флакон №2
Ferring International Center
14943,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 5
163.8 км
Фирмагон порошок для приготовления инъекционного раствора 120 мг флакон №2
Ferring International Center
14943,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 27-А
164.1 км
Фирмагон порошок для приготовления инъекционного раствора 120 мг флакон №2
Ferring International Center
14943,40 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Центральная, 41
164.3 км
Фирмагон порошок для приготовления инъекционного раствора 120 мг флакон №2
Ferring International Center
14943,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26-А
164.3 км
Фирмагон порошок для приготовления инъекционного раствора 120 мг флакон №2
Ferring International Center
14943,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 45-Д
164.4 км
Фирмагон порошок для приготовления инъекционного раствора 120 мг флакон №2
Ferring International Center
14943,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 70/1
164.4 км
Фирмагон порошок для приготовления инъекционного раствора 120 мг флакон №2
Ferring International Center
14943,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Соборная, 97-А
164.6 км
Фирмагон порошок для приготовления инъекционного раствора 120 мг флакон №2
Ferring International Center
14943,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Шевченко, 128
164.9 км
Фирмагон порошок для приготовления инъекционного раствора 120 мг флакон №2
Ferring International Center
14943,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 59
164.9 км
Фирмагон порошок для приготовления инъекционного раствора 120 мг флакон №2
Ferring International Center
14943,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
165.0 км
Фирмагон порошок для приготовления инъекционного раствора 120 мг флакон №2
Ferring International Center
14943,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
165.0 км
Фирмагон порошок для приготовления инъекционного раствора 120 мг флакон №2
Ferring International Center
14943,40 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Независимости, 164
165.0 км
Фирмагон порошок для приготовления инъекционного раствора 120 мг флакон №2
Ferring International Center
14943,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Полтавская, 127-Г/1
165.3 км
Фирмагон порошок для приготовления инъекционного раствора 120 мг флакон №2
Ferring International Center
14943,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 3-Б
165.3 км
Фирмагон порошок для приготовления инъекционного раствора 120 мг флакон №2
Ferring International Center
14943,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 6
165.4 км
Фирмагон порошок для приготовления инъекционного раствора 120 мг флакон №2
Ferring International Center
14943,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Центральная, 75/2
165.4 км
Фирмагон порошок для приготовления инъекционного раствора 120 мг флакон №2
Ferring International Center
14943,40 грн