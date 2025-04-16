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Фирмагон (Firmagon
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Николаев
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Подорожник
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Закроется через 32 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
110.9 км
Фирмагон порошок для раствора для инъекций 80 мг флакон №1
Ferring International Center
8026,10
Экономия при брони:
-0,80 грн
8025,30
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 42
121.3 км
Фирмагон порошок для приготовления инъекционного раствора 120 мг флакон №2
Ferring International Center
14868,50
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 2 мин
Кривой Рог, ул. Горняков, 36
121.5 км
Фирмагон порошок для приготовления инъекционного раствора 120 мг флакон №2
Ferring International Center
14868,50
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Подорожник
Открыто
Закроется через 32 мин
Кривой Рог, просп. Победы, 35
121.6 км
Фирмагон порошок для приготовления инъекционного раствора 120 мг флакон №2
Ferring International Center
14868,50
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
121.6 км
Фирмагон порошок для приготовления инъекционного раствора 120 мг флакон №2
Ferring International Center
14868,50
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 13-Б
122.0 км
Фирмагон порошок для приготовления инъекционного раствора 120 мг флакон №2
Ferring International Center
14868,50
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Ощад аптека
Открыто
Закроется через 32 мин
Кривой Рог, просп. Победы, 13
122.1 км
Фирмагон порошок для приготовления инъекционного раствора 120 мг флакон №2
Ferring International Center
14868,50
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Подорожник
Открыто
Закроется через 32 мин
Бобринец, ул. Независимости, 109
125.6 км
Фирмагон порошок для приготовления инъекционного раствора 120 мг флакон №2
Ferring International Center
14868,50
грн
Забрать 21.04 после 12:00
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Широкое, ул. Соборная, 92
127.7 км
Фирмагон порошок для приготовления инъекционного раствора 120 мг флакон №2
Ferring International Center
14868,50
грн
Забрать 17.04 после 18:00
Подорожник
Открыто
Закроется через 32 мин
Долинская, ул. Центральная, 144
143.7 км
Фирмагон порошок для приготовления инъекционного раствора 120 мг флакон №2
Ferring International Center
14868,50
грн
Забрать 21.04 после 12:00
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 32 мин
Кривой Рог, просп. Южный, 26
143.8 км
Фирмагон порошок для приготовления инъекционного раствора 120 мг флакон №2
Ferring International Center
14868,50
грн
Забрать 17.04 после 16:00
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 32 мин
Кривой Рог, просп. Южный, 32
143.9 км
Фирмагон порошок для приготовления инъекционного раствора 120 мг флакон №2
Ferring International Center
14868,50
грн
Забрать 17.04 после 16:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 32 мин
Кривой Рог, просп. Южный, 29-Б
143.9 км
Фирмагон порошок для приготовления инъекционного раствора 120 мг флакон №2
Ferring International Center
14868,50
грн
Забрать 17.04 после 16:00
Подорожник
Открыто
Закроется через 32 мин
Кривой Рог, ул. Алмазная, 18-К
145.6 км
Фирмагон порошок для приготовления инъекционного раствора 120 мг флакон №2
Ferring International Center
14868,50
грн
Забрать 18.04 после 12:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
145.8 км
Фирмагон порошок для приготовления инъекционного раствора 120 мг флакон №2
Ferring International Center
14868,50
грн
Забрать 18.04 после 12:00
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 32 мин
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
145.9 км
Фирмагон порошок для приготовления инъекционного раствора 120 мг флакон №2
Ferring International Center
14868,50
грн
Забрать 18.04 после 12:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Компанеевка, ул. Вишневая, 11-В
147.1 км
Фирмагон порошок для приготовления инъекционного раствора 120 мг флакон №2
Ferring International Center
14868,50
грн
Забрать 18.04 после 12:00
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 32 мин
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 54
148.1 км
Фирмагон порошок для приготовления инъекционного раствора 120 мг флакон №2
Ferring International Center
14868,50
грн
Забрать 17.04 после 16:00
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 32 мин
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 44
148.2 км
Фирмагон порошок для приготовления инъекционного раствора 120 мг флакон №2
Ferring International Center
14868,50
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Подорожник
Открыто
Закроется через 32 мин
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 54
148.3 км
Фирмагон порошок для приготовления инъекционного раствора 120 мг флакон №2
Ferring International Center
14868,50
грн
Забрать 17.04 после 19:00
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