приливы; увеличение массы тела преходящий озноб, лихорадка, гриппоподобный состояние; реакции в месте инъекции (боль, эритема отеки, индурация, образование узелков) анемия, нейтропеническая лихорадка, гиперчувствительность, анафилактические реакции; гипергликемия/сахарный диабет, повышение уровня ХС, снижение/увеличение массы тела, снижение аппетита, изменение уровня кальция в крови головокружение, головная боль, бессонница, гипестезия, психические нарушения, депрессия, снижение либидо снижение остроты зрения; сердечные аритмии (в т. ч. фибрилляция предсердий), сердцебиение, удлинение интервала QT, ИМ, СН, АГ, вазовагальный реакция (включая гипотензию) диспноэ, тошнота, диарея, запор, рвота, дискомфорт в животе, боль в животе, сухость во рту, повышение уровня печеночных трансаминаз, билирубина, ЩФ; гипергидроз (в т.ч. ночная потливость), сыпь, крапивница, зуд, узелковое высыпания, алопеция, эритема, костно-мышечная боль и дискомфорт, остеопороз/остеопения, артралгия, мышечная слабость, мышечные спазмы, отек/скованность суставов, полакиурия, неотложный позыв к мочеиспусканию, дизурия, никтурия, почечная недостаточность, недержание мочи, эректильная дисфункция, атрофия яичек, гинекомастия, тазовая боль, тестикулярный боль, боль в груди, раздражение в области половых органов, нарушение эякуляции; периферический отек, недомогание; физиологические последствия подавления секреции тестостерона; отклонения от нормы уровня калия, креатинина, мочевины, увеличение АлАТ, АсАТ и ГГТ, уменьшение гематокрита и гемоглобина.