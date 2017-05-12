предназначен исключительно для наружного применения. Не допускается попадание крема в глаза, ротовую полость или на слизистые оболочки. При случайном контакте с глазами, ротовой полостью и другими слизистыми оболочками их следует немедленно промыть большим количеством воды. Если раздражение глаз сохраняется, рекомендуется обратиться к врачу. После каждого нанесения крема следует вымыть руки.

Одновременное применение косметических продуктов, спиртных или агрессивных моющих средств, настоек, вяжущих или абразивных веществ или отшелушивающих средств следует ограничить во время лечения, насколько это возможно.

Бензойная кислота может вызывать умеренное раздражение кожи, глаз и слизистых оболочек. Пропиленгликоль также может вызывать раздражение кожи.

В редких случаях при пострегистрационном наблюдении сообщалось об обострении БА у пациентов, применявших азелаиновую кислоту.

Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность. Не проводилось надлежащих и хорошо контролируемых исследований препаратов азелаиновой кислоты для наружного применения с участием беременных женщин. Исследования на животных не указывают на прямое или косвенное вредное влияние на течение беременности, развитие эмбриона/плода, роды или постнатальное развитие. У беременных препарат следует применять с осторожностью.

Кормление грудью. Неизвестно, экскретируется ли азелаиновая кислота в грудное молоко in vivo. Однако эксперимент in vitro продемонстрировал, что действующее вещество может попадать в грудное молоко. Как ожидается, распределение азелаиновой кислоты в грудном молоке не может привести к значительным изменениям в отношении ее базового уровня, поскольку она не концентрируется в грудном молоке и менее 4% топически нанесенной азелаиновой кислоты всасывается системно (не увеличивая при этом эндогенной экспозиции указанного вещества выше физиологического уровня). Однако у женщин, кормящих грудью, следует с осторожностью применять препарат.

Следует избегать контактов младенца с кожей/грудью, обработанной препаратом.

Дети. Применяют у подростков с 12 лет. При применении крема Акнестоп у детей в возрасте 12 лет и старше коррекции дозы не требуется. Безопасность и эффективность применения крема Акнестоп у детей в возрасте до 12 лет не установлены.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Не влияет.