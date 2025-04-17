Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
609,10
Экономия при брони: -103,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
585,22
Экономия при брони: -17,56 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
608,50
Экономия при брони: -101,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
608,50
Экономия при брони: -102,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
552,14
Экономия при брони: -58,53 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
608,50
Экономия при брони: -102,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
547,22
Экономия при брони: -49,06 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
608,50
Экономия при брони: -101,10 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
594,20 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
588,40
Экономия при брони: -81,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
550,28
Экономия при брони: -54,77 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
561,95
Экономия при брони: -66,44 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
594,00
Экономия при брони: -88,40 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
534,89
Экономия при брони: -36,40 грн