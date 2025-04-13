Харьков (адрес не указан)
Доступно в 242 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 44 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
540,37
Экономия при брони: -36,62 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 44 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
554,82
Экономия при брони: -35,19 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
609,10
Экономия при брони: -83,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
608,50
Экономия при брони: -82,70 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
Первая аптека
Открыто
Закроется через 44 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
608,50
Экономия при брони: -82,70 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
550,54
Экономия при брони: -39,82 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 44 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 44 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум