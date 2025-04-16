Николаев (адрес не указан)
Доступно в 103 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
535,40
Экономия при брони: -24,16 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
608,50
Экономия при брони: -103,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
556,93
Экономия при брони: -56,68 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
608,50
Экономия при брони: -103,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
552,04
Экономия при брони: -51,82 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
563,59
Экономия при брони: -63,37 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
609,10
Экономия при брони: -104,30 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
582,50
Экономия при брони: -77,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
550,84
Экономия при брони: -42,72 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
546,80
Экономия при брони: -46,51 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
535,76
Экономия при брони: -35,47 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорация Артериум
608,50
Экономия при брони: -103,70 грн