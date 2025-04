Общие сведения о препарате

Препарат Рапитус, действующим веществом которого является леводропропизин, относится к группе лекарственных средств, действующих на респираторную систему. Препарат преимущественно периферического действия, проявляет бронхолитический эффект. К леводропропизину не возникает привыкания, этот факт отличает препарат от других противокашлевых лекарственных средств.

Кашель вызывается той же группой нейронов, которые участвуют в генерации дыхательного ритма, а противокашлевые препараты, действующие на центральном уровне, такие как опиоиды, могут подавлять кашлевой рефлекс. Леводропропизин классифицируется как неопиоидный препарат против кашля периферического действия, действует на уровне периферических нервов (сенсорные С-волокна) с возможной модуляцией уровней сенсорных нейропептидов в дыхательных путях (Dicpinigaitis P.V. et al., 2005).

Потенциальные преимущества раннего лечения кашля могут включать предотвращение его порочного цикла.

Сегодня лекарственное средство Рапитус широко назначается взрослым и детям в возрасте старше 2 лет при терапии сухого непродуктивного кашля, обусловленного различными заболеваниями. Это могут быть трахеит, трахеобронхит, ларенгит, фарингит. Возможно также назначение препарата для лечения БА, эмфиземы легких, ХОБЛ, при опухолях легких.

Терапия кашля

Кашель является защитным рефлексом, который служит для очистки дыхательных путей от чрезмерного количества выделяемой слизи и инородных веществ. Кашель — одна из наиболее распространенных причин обращения за медицинской помощью. В течение длительного периода был разработан ряд препаратов с противокашлевой активностью и различными механизмами действия, но все еще существует очень мало безопасных и эффективных способов лечения. Плохая переносимость большинства доступных противокашлевых лекарственных средств тесно связана с их действием на ЦНС (Birring S. et al., 2019).

Кашель же у детей считается одной из наиболее распространенных проблем, которыми занимаются педиатры, и чаще отмечается в дошкольных учреждениях, чем у детей старшего возраста. Наиболее острые эпизоды кашля связаны с ОРВИ. Заболеваемость, связанная с острым кашлем у ребенка, распространяется также на родителей, учителей и других членов семьи и лиц, обеспечивающих уход за малышом. К сожалению, терапевтические возможности для лечения острого кашля у детей сильно ограничены из-за отсутствия эффективных противокашлевых препаратов с приемлемым профилем безопасности. Лекарственные средства, применяемые для терапии кашля у взрослых, такие как кодеин, гидрокодон, декстрометорфан, потенциально седативные антигистаминные препараты первого поколения и противоотечные препараты на основе псевдоэфедрина, все же считаются неподходящими для лечения острого кашля в педиатрии, основываясь на соотношении риск/польза. Леводропропизин может быть привлекательной альтернативой для симптоматического лечения мучительного острого кашля в детском возрасте (De Blasio F. et al., 2012).

Клинически этиология кашля может быть в целом классифицирована как острая и хроническая, исходя из продолжительности ее возникновения. Наиболее частыми причинами острого кашля являются вирусные или бактериальные инфекции верхних дыхательных путей, а хронического кашля — БА, ГЭРБ, хронический ринит, хронический бронхит, ХОБЛ, лечение ингибиторами АПФ (Nasra J. et al., 2009).

Было установлено, что лишь немногие больные с кашлем, вызванным вирусной инфекцией дыхательных путей, обращаются за медицинской помощью. Острый кашель, обусловленный такими инфекциями, обычно сам по себе ограничивается и проходит в течение 1–2 нед вместе с исчезновением инфекции.

Однако не существует надежных методов, которые смогли бы предсказать продолжительность кашля.

Кроме того, часто рецидивирующие острые эпизоды кашля могут быть проявлением недиагностированного хронического заболевания (например астмы) (De Blasio F. et al., 2011).

Независимо от того, является он острым или хроническим, кашель связан со значительно ухудшенным качеством жизни, поскольку из-за него часто возникают нарушения сна, тошнота, боль в груди и летаргия (болезненное состояние, характеризующееся медлительностью, вялостью) (Dicpinigaitis P.V. et al., 2014).

Общий подход к терапии любого кашля начинается с поиска причины и ее устранения. Тем не менее распознать причину кашля не всегда легко, и даже при ее выявлении кашель не поддается специфической терапии у значительного числа пациентов (De Blasio F. et al., 2011). Кроме того, часто требуется эмпирическое лечение противокашлевыми препаратами, особенно когда это связано с ухудшением качества жизни (Zanasi A. et al., 2015).

Основной проблемой для клинициста по-прежнему остается раннее выявление тяжелых основных заболеваний, таких как бронхиальная карцинома или туберкулез, у пациентов с недавним кашлем, который еще не соответствует критериям хронического (De Blasio F. et al., 2011).

Этиология же кашля у детей отличается от таковой у взрослых: ОРВИ, затяжной бактериальный бронхит и БА часто являются причиной кашля у детей (Dicpinigaitis P.V. et al., 2014). Таким образом, эмпирический подход, обычно используемый у взрослых, не подходит для детей. Клиническая оценка кашля у детей должна также включать оценку факторов окружающей среды, в частности табачного дыма, скрытых факторов риска в семье и т.д. (De Blasio F. et al., 2011).

Лекарственные средства от кашля

Часто применяются безрецептурные препараты, которые включают комбинации антигистаминных средств, противоотечные препараты, лекарственные средства от кашля и отхаркивающие.

Критический анализ Кокрейновского обзора показывает, что эффективность безрецептурных препаратов при остром кашле слабая (FDA Releases Recommendations Regarding Use of Over-the-Counter Cough and Cold Products). Эти результаты, однако, требуют тщательной интерпретации из-за различий в характеристиках пациентов и качестве исследуемых исследований. Соответственно, некоторые исследования в литературе дали противоречивые результаты, которые ставят под сомнение их клиническую значимость.

Для борьбы с кашлем в основном доступны два типа противокашлевых препаратов: средства от кашля центрального действия и периферические противокашлевые препараты. Кодеин, декстрометорфан и клоперастин являются одними из наиболее распространенных препаратов, которые подавляют кашель, прежде всего благодаря их воздействию на кашлевой центр. Леводропропизин — неопиоидное вещество, периферическое противокашлевое действие которого может быть результатом его модуляции уровней сенсорных нейропептидов в дыхательных путях (Dicpinigaitis P.V. et al., 2014). В частности, леводропропизин оказывает свое противокашлевое действие посредством ингибирующего действия на уровне сенсорных нервов дыхательных путей. Было установлено, что он способен ингибировать in vitro высвобождение нейропептидов из С-волокон (Lavezzo A. et al., 1992). Кроме того, в исследовании на кошках препарат заметно снижал активацию С-волокон и устранял соответствующие рефлексы (Melillo G. еt al., 1998). Активность леводропропизина на сенсорных единицах дыхательных путей, кроме С-волокон, не исследовали.

Препараты от кашля центрального действия применяются широко и активно, однако противокашлевая активности в результате их применения может быть связана с неприятными побочными эффектами у взрослых и серьезными побочными реакциями у детей, такими как сонливость, лекарственная зависимость, потеря сознания, бессонница и затруднение дыхания (Dicpinigaitis P.V. et al., 2014).

Кроме того, эффективность большинства противокашлевых лекарственных средств, особенно препаратов для лечения инфекций верхних дыхательных путей, недавно была поставлена под сомнение; на самом деле Американский колледж клинической фармации (American College of Clinical Pharmacy (ACCP) не рекомендует применять противокашлевые препараты в этих случаях (Dicpinigaitis P.V. et al., 2014).

Результаты исследований эффективности препарата

Эффективность леводропропизина доказана в клинических исследованиях. Она составляет более 90%.

Результаты метаанализа всех стандартизированных параметров, представляющих общую противокашлевую эффективность, показали статистически значимое различие в эффективности в пользу леводропропизина по сравнению с контрольными препаратами (включая препараты центрального действия подавления кашля).

Что касается предполагаемых результатов эффективности, то для леводропропизина они были выше или равны контрольным показателям во всех 7 клинических исследованиях, а также достигали статистически значимой разницы (р <0,05) в 4 исследованиях.

Заключение

Кашель остается серьезной нерешенной клинической проблемой. Это симптом ряда заболеваний, таких как бронхиальная астма, ХОБЛ, ГЭРБ или другие состояния неизвестного происхождения (Dicpinigaitis P.V. et al., 2014).

Управление симптомом кашля, независимо от того, известна ли его этиология, является проблемой даже для самого опытного врача (De Blasio F. et al., 2011).

Американский колледж клинической фармации (American College of Clinical Pharmacy) также рекомендует применение препаратов периферического действия, таких как леводропропизин, у взрослых пациентов с кашлем, вызванным острым или хроническим бронхитом, для кратковременного облегчения симптомов. В этих рекомендациях указывается, что леводропропизин в терапии острого или хронического бронхита имеет наивысший уровень терапевтического эффекта, тогда как противокашлевые препараты центрального действия, такие как кодеин и декстрометорфан, демонстрируют более низкий уровень (American Academy of Pediatrics. Committee on Drugs: Use of codeine and dextromethorphan-containing cough remedies in children. Pediatrics, 1997).

В вышеописанном стандартизированном метаанализе 7 опубликованных клинических исследований был продемонстрирован обзор основных сравнительных исследований леводропропизина с точки зрения эффективности как в педиатрической практике, так и для терапии взрослых пациентов. Была выявлена более высокая эффективность леводропропизина по сравнению с препаратами сравнения и плацебо.

Эти положительные результаты особенно важны, учитывая, что леводропропизин — препарат против кашля периферического действия, хорошо переносится, а действие лекарственных средств, подавляющих кашель, центрального действия может приводить к серьезными побочными реакциям, которые ограничивают их применение. Таким образом, этот факт дополнительно усиливает благоприятный профиль пользы/риска леводропропизина в терапии кашля (Zanasi A. et al., 2015).