Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
226,20
Экономия при брони: -8,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
243,07
Экономия при брони: -7,29 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
226,20
Экономия при брони: -3,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
243,30
Экономия при брони: -20,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
243,30 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
226,20
Экономия при брони: -3,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
243,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
226,20
Экономия при брони: -3,60 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
243,30 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
243,30
Экономия при брони: -20,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
243,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
243,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
226,20
Экономия при брони: -3,60 грн