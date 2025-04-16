Николаев (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
243,30 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
226,20
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
243,30 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
226,20
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
243,30 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
243,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
243,30 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
226,20
Экономия при брони: -4,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
226,20
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
243,30 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
243,30 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
243,30 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
243,30
Экономия при брони: -21,90 грн