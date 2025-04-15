Львов (адрес не указан)
Доступно в 222 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
243,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
243,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
243,30
Экономия при брони: -28,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Пульс
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
226,20
Экономия при брони: -11,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
243,30
Экономия при брони: -28,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
243,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
243,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
226,20
Экономия при брони: -11,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
226,20
Экономия при брони: -11,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
226,20
Экономия при брони: -11,40 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
226,20
Экономия при брони: -11,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Рапитус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd