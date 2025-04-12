Метоклопрамид-Здоровье (Metoclopramide-Zdorovye)
Метоклопрамид-Здоровье инструкция по применению
Состав
Метоклопрамид - 10 мг
Фармакологические свойства
метоклопрамид (4-амино-5-хлор-N-(2-диэтиламино-этил) 2-метоксибензамид) — специфический блокатор дофаминовых (D2) и серотониновых (5-НТ3) рецепторов, угнетает хеморецепторы триггерной зоны ствола мозга, ослабляет чувствительность висцеральных нервов, передающих импульсы от привратника и двенадцатиперстной кишки к рвотному центру. Через гипоталамус и парасимпатическую нервную систему оказывает регулирующее и координирующее влияние на тонус и двигательную активность верхнего отдела ЖКТ. Повышает тонус желудка и кишечника, ускоряет опорожнение желудка, препятствует пилорическому и эзофагиальному рефлюксу, стимулирует перистальтику кишечника. Оказывает выраженное противорвотное действие при рвоте различного генеза (кроме рвоты психогенного и вестибулярного генеза). Нормализует отделение желчи, уменьшает спазм сфинктера Одди, не изменяя его тонус, устраняет дискинезию желчного пузыря. Не оказывает М-холиноблокирующее, антигистаминное, антисеротониновое и ганглиоблокирующее действие; не влияет на тонус мозговых сосудов, АД, функцию дыхания, а также почек и печени, на кроветворение, на секрецию желудка и поджелудочной железы. Стимулирует секрецию пролактина (подобно другим блокаторам дофаминовых рецепторов). Повышает чувствительность тканей к ацетилхолину.
После приема внутрь быстро и полностью всасывается. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через через 30–20 мин после приема внутрь. Начало действия на пищеварительный тракт отмечают через 1–3 мин после в/в введения и через 10–15 мин после в/м введения. Биодоступность — около 5%. С белками плазмы крови связывается 13–30% метоклопрамида. Метаболизируется в печени. Период полувыведения — 4–6 ч, при ХПН он увеличивается до 14 ч. В течение 24–72 ч с мочой экскретируется до 85% введенной дозы, около 30% — в неизмененном виде. Проникает сквозь ГЭБ и плацентарный барьер, а также в грудное молоко.
Показания Метоклопрамид-Здоровье
тошнота, рвота различного генеза (обусловленные наркозом, лучевой и химиотерапией, токсемией, циррозом печени, мигренью, черепно-мозговой травмой, нарушением диеты); нарушение моторики верхних отделов ЖКТ (рефлюкс-эзофагит, гастропарез различной этиологии, послеоперационная атония желудка и др.); подготовка к диагностическим обследованиям (рентгенография ЖКТ, гастродуоденоскопия, бронхоскопия и т.д.).
Применение Метоклопрамид-Здоровье
принимают внутрь до еды. Взрослым назначают по 10 мг 3 раза в сутки, при необходимости дозу можно повысить.
В острый период вводят в/в или в/м по 10–20 мг (содержимое 1–2 ампул) 1–2 раза в сутки. При эметогенной химиотерапии цисплатином метоклопрамид вводят за 30 мин до введения цисплатина, разбавив в 50 мл изотонического р-ра натрия хлорида, 5% р-ра глюкозы или р-ра Рингера.
Максимальная разовая доза при любом пути введения — 20 мг, суточная — 60 мг. Продолжительность лечения зависит от тяжести и течения заболевания. Детям в возрасте старше 6 лет назначают по 2,5–5 мг 1–3 раза в сутки, для детей младше 6 лет максимальная разовая доза составляет 0,1 мг/кг массы тела.
Противопоказания
повышенная чувствительность к метоклопрамиду, желудочно-кишечные кровотечения, кишечная непроходимость, перфорация пищеварительного тракта, пигментные и пролактонозависимые опухоли, эпилепсия, глаукома, экстрапирамидные расстройства, болезнь Паркинсона, рвота на фоне лечения или передозировки нейролептиками, рвота у больных раком молочной железы, I триместр беременности, период кормления грудью.
Побочные эффекты
возможны сонливость, повышенная утомляемость, головная боль, шум в ушах, сухость во рту, беспокойство, тревожность, обморочное состояние, аллергические реакции (крапивница), запор или диарея, гинекомастия и галакторея. Метоклопрамид усиливает задержку натрия и вызывает гипокалиемию у больных с отеками. При длительном применении у некоторых больных пожилого возраста может развиваться паркинсонизм (тремор, подергивание мышц, ограниченность в движениях) и поздние дискинезии.
Особые указания
с осторожностью применяют для лечения пациентов с почечной и печеночной недостаточностью, при БА, АГ. Не назначают после операций на пищеварительном тракте. На фоне применения метоклопрамида возможно искажение результатов функциональных печеночных тестов и определения концентрации альдостерона и пролактина в плазме крови. В период лечения необходимо воздержаться от управления автотранспортом и занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и быстроты психомоторных реакций. В период лечения следует избегать употребление алкоголя.
Взаимодействия
при сочетанном применении с антихолинергическими средствами возможно взаимное ослабление действия. Препарат уменьшает абсорбцию циметидина и дигоксина, ускоряет всасывание антибиотиков, парацетамола, солей лития, ацетилсалициловой кислоты, диазепама, этанола и леводопы. В комбинации с нейролептиками фенотиазинового ряда и производными бутирофенона повышается риск развития экстрапирамидных нарушений. Усиливает действие этанола на ЦНС, седативный эффект снотворных средств, эффективность терапии блокаторами Н2-рецепторов.
Не рекомендуется одновременное применение с трициклическими антидепрессантами, ингибиторами МАО и симпатомиметиками.
Передозировка
не описана.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте при температуре до 30 °С.