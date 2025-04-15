Метоклопрамид-Здоровье (Metoclopramide-Zdorovye)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 63 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 50 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Метоклопрамид-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Метоклопрамид-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
95,88
Экономия при брони: -7,88 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Метоклопрамид-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Метоклопрамид-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
62,85
Экономия при брони: -3,16 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Метоклопрамид-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Метоклопрамид-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
70,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Метоклопрамид-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
95,88
Экономия при брони: -7,88 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Метоклопрамид-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Метоклопрамид-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
89,80
Экономия при брони: -12,10 грн
Метоклопрамид-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Метоклопрамид-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Метоклопрамид-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
89,80
Экономия при брони: -12,10 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Метоклопрамид-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Метоклопрамид-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптеки 24 часа
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Метоклопрамид-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Метоклопрамид-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Метоклопрамид-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
28,00
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
3.5 км
Метоклопрамид-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
Метоклопрамид-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
75,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
3.7 км
Метоклопрамид-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
3.8 км
Метоклопрамид-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Метоклопрамид-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
89,80
Экономия при брони: -12,10 грн