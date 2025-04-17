Метоклопрамид-Здоровье (Metoclopramide-Zdorovye)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Метоклопрамид-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
32,52
Экономия при брони: -5,28 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Метоклопрамид-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Метоклопрамид-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Метоклопрамид-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Метоклопрамид-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Метоклопрамид-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Метоклопрамид-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Метоклопрамид-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Метоклопрамид-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Метоклопрамид-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Метоклопрамид-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Метоклопрамид-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Метоклопрамид-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Метоклопрамид-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Метоклопрамид-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Метоклопрамид-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Метоклопрамид-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
35,92
Экономия при брони: -8,68 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Метоклопрамид-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Метоклопрамид-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, ул. Шевченко, 51
1.8 км
Метоклопрамид-Здоровье таблетки 10 мг блистер №50
Корпорация Здоровье