препарат принимают внутрь после еды. Содержимое одного пакета растворяют в половине стакана (примерно 100 мл) питьевой воды непосредственно перед приемом.

При острых и хронических респираторных заболеваниях: взрослым и подросткам в возрасте старше 14 лет — по 200 мг ацетилцистеина 3 раза в сутки или 600 мг 1 раз в сутки; детям в возрасте 6–14 лет — по 200 мг 2 раза в сутки или по 100 мг 3 раза в сутки; детям 2–5 лет — по 100 мг 2–3 раза в сутки; детям младше 2 лет и новорожденным (с 10-го дня жизни) — по 50 мг 2–3 раза в сутки.

При муковисцидозе: больным с массой тела более 30 кг — до 800 мг/сут, детям старше 6 лет — по 200 мг 3 раза в сутки, детям 2–6 лет — по 100 мг 4 раза в сутки, детям в возрасте от 2 нед до 2 мес — по 50 мг 2–3 раза в сутки.

Курс лечения, как правило, составляет от 5–7 дней (при острых заболеваниях) до нескольких недель (при хронических заболеваниях).