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Ацетал C порошок для орального раствора 200 мг пакет 3 г, №10 - Днепр (Днепропетровск) (84657) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (4)
63,03
Экономия: -9,52 грн
53,51 грн
В других городах:
Подорожник
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Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5
Всего: упаковка (3)
68,31
Экономия: -14,80 грн
53,51 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, ул. Николенко, 13-А
Всего: упаковка (1)
66,06
Экономия: -10,06 грн
56,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (2)
65,82
Экономия: -9,82 грн
56,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
65,81
Экономия: -11,81 грн
54,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Павлоград, ул. Центральная, 70/1
Всего: упаковка (2)
65,70
Экономия: -12,19 грн
53,51 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
65,82
Экономия: -10,82 грн
55,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Павлоград, ул. Западнодонбасская, 13
Всего: порошок для орального раствора (1)
54,03
Экономия: -2,17 грн
51,86 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (2)
65,81
Экономия: -11,81 грн
54,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 25-В
Всего: порошок для орального раствора (5)
53,84
Экономия: -1,98 грн
51,86 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 18:00
Никополь, ул. Усова, 20-А
Всего: упаковка (1)
54,92
Экономия: -3,06 грн
51,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 1
Всего: упаковка (1)
65,40
Экономия: -11,89 грн
53,51 грн
Аптеки украины
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Открыто Закроется в 19:00
Полтава, ул. Панянка, 65-Б
Всего: упаковка (2)
68,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Градижск, ул. Киевская, 40-Б
Всего: пакет (2)
72,80
Экономия: -18,50 грн
54,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Долинская, ул. Центральная, 144
Всего: упаковка (1)
65,70
Экономия: -12,19 грн
53,51 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (4)
65,70
Экономия: -12,19 грн
53,51 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
60,70
Экономия: -7,19 грн
53,51 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Всего: упаковка (1)
64,73
Экономия: -11,22 грн
53,51 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Новоукраинка, пер. Больничный, 1-Б
Всего: упаковка (1)
86,90
Экономия: -33,39 грн
53,51 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Гребенка, ул. Магистральная, 49
Всего: упаковка (3)
63,04
Экономия: -9,53 грн
53,51 грн