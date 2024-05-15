К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено

В других городах:

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-У Всего: упаковка (1) 56,10 Экономия: -22,05 грн 34,05 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Кривой Рог, ул. Магистральная, 12 Всего: порошок для орального раствора (7) 61,09 Экономия: -10,09 грн 51,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Широкое, ул. Соборная, 92 Всего: упаковка (1) 66,90 Экономия: -20,40 грн 46,50 грн Забронировать

Аптека 9-1-1 Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Харьков, ул. Сковороды Григория, 74 Всего: упаковка (1), пакет (7) 53,00 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В Всего: упаковка (1) 61,00 Экономия: -10,00 грн 51,00 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Монастырище, ул. Мира, 20 Всего: упаковка (1) 61,00 Экономия: -10,00 грн 51,00 грн Забронировать

Аптека 9-1-1 Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2 Всего: упаковка (2) 40,40 грн Забронировать

Аптека 9-1-1 Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Киев, ул. Крещатик, 13 Всего: упаковка (5) 40,00 грн Забронировать

Аптека 9-1-1 Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Киев, ул. Крещатик, 22 Всего: упаковка (3) 40,30 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Вишневое, ул. Европейская, 24 Всего: упаковка (1) 49,85 Экономия: -1,89 грн 47,96 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Открыто Закроется в 17:00 График работы Подольск, ул. Соборная, 117/1 Всего: упаковка (1) 53,40 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Подольск, ул. Соборная, 101 Всего: упаковка (3) 50,30 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Подольск, ул. Соборная, 103 Всего: упаковка (2) 56,10 Экономия: -22,05 грн 34,05 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Черняхов, ул. Владимирская, 7 Всего: упаковка (1) 56,10 Экономия: -22,05 грн 34,05 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Тарутино, ул. Центральная, 61-З Всего: порошок для орального раствора (7) 57,00 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Каменец-Подольский, ул. Драгоманова, 14-А Всего: порошок для орального раствора (6) 49,48 Экономия: -1,52 грн 47,96 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Стрый, ул. Сечевых Стрельцов, 10 Всего: упаковка (1) 68,50 Экономия: -34,45 грн 34,05 грн Забронировать

Пульс Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Стебник, ул. Грушевского Михаила, 8 Всего: порошок для орального раствора (4) 53,50 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Любомль, ул. Независимости, 27-А Всего: упаковка (1) 46,74 Экономия: -12,69 грн 34,05 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Тячев, ул. Независимости, 3 Всего: упаковка (1) 59,00 Экономия: -24,95 грн 34,05 грн Забронировать