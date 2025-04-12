Мексикор® (Mexicor)
Мексикор инструкция по применению
Состав
Этилметилгидроксипиридина сукцинат - 100 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Мексикор улучшает функциональное состояние ишемизированного миокарда при инфаркте миокарда, улучшает сократительную функцию сердца, также уменьшает проявления систолической и диастолической дисфункции левого желудочка.
Основой действия препарата является его антиоксидантная активность, способность тормозить свободнорадикальные процессы (интенсификация которых наблюдается при ишемии и некрозе миокарда, особенно в период реперфузии), снижать повреждающее действие свободных радикалов на кардиомиоциты.
В условиях критического снижения коронарного кровообращения Мексикор способствует сохранению структурно-функциональной организации мембран. кардиомиоцитов, стимулирует активность мембранных ферментов — ФДЭ, аденилатциклазы, ацетилхолинэстеразы. Препарат усиливает активацию аэробного гликолиза, который развивается при острой ишемии, и способствует в условиях гипоксии восстановлению митохондриальных окислительно-восстановительных процессов, увеличивает синтез АТФ и креатинфосфата. Указанные механизмы обеспечивают целостность морфологических структур и физиологических функций ишемизированного миокарда.
Мексикор нормализует метаболические процессы в ишемизированном миокарде, уменьшает зону некроза, восстанавливает и/или улучшает электрическую активность и сократимость миокарда, а также увеличивает коронарный кровоток в зоне ишемии, повышает антиангинальную активность нитросодержащих препаратов, улучшает реологические свойства крови, уменьшает последствия реперфузионного синдрома при острой коронарной недостаточности.
Мексикор оказывает нейропротекторное действие, стабилизирует кровообращение головного мозга в условиях гиперперфузии, улучшает кровоснабжение головного мозга в реперфузионный период после ишемии. Препарат способствует адаптации к повреждающему действию ишемии, тормозит постишемическое снижение утилизации глюкозы и кислорода в головном мозгу и препятствует прогрессивному накоплению лактата. Мексикор улучшает и стабилизирует мозговой метаболизм и кровоснабжение головного мозга, поддерживает функциональную активность головного мозга как в период ишемии, так и в постишемический период. Мексикор оказывает селективное, анксиолитическое действие, не сопровождающееся седацией и миорелаксацией, устраняет тревогу, страх, психическое напряжение, беспокойство. Мексикор оказывает ноотропное действие, предупреждает и уменьшает нарушения способности к обучению и памяти, возникающее при сосудистых заболеваниях головного мозга, при легких и умеренных когнитивных нарушениях, оказывает антигипоксическое действие, повышает концентрацию внимания и работоспособность. Включение препарата Мексикор в комплексную терапию больных с острым нарушением кровообращения головного мозга снижает проявление клинических симптомов и улучшает течение реабилитационного периода.
Фармакокинетика. При в/в введении препарат быстро (в течение 0,5–1,5 ч) поступает в органы и ткани, в связи с чем его концентрация в крови в неизмененном виде быстро снижается. При в/м введении в терапевтических дозах Cmax в плазме крови достигается через 30–40 минут и составляет 2,5–3 мкг/мл, при этом его метаболиты определяются в плазме крови в течение 7–9 ч. Препарат метаболизируется в печени путем глюкуронирования.
Выведение препарата из организма происходит с мочой в глюкуронконъюгированной форме и в незначительных количествах — в неизмененном виде.
Показания Мексикор
р-р для инъекций
В составе комплексной терапии при:
- остром инфаркте миокарда (с первых суток);
- ишемическом инсульте;
- дисциркуляторной энцефалопатии (в том числе атеросклеротического генеза);
- легких и умеренных когнитивных нарушениях различного генеза.
Капсулы
- Комплексная терапия ИБС;
- комплексная терапия ишемического инсульта;
- дисциркуляторная энцефалопатия
- легкие и умеренные когнитивные расстройства различного генеза.
Применение Мексикор
капсулы. Мексикор назначают внутрь. Терапевтические дозы и период лечения определяет врач в зависимости от нозологической формы заболевания и чувствительности пациента к препарату.
Начальная доза — 100 мг 3 раза в сутки, дозу постепенно повышают до достижения терапевтического эффекта. Максимальная суточная доза не должна превышать 800 мг, разовая — 200 мг. Суточную дозу препарата желательно разделить на 3 приема в течение дня. Продолжительность курса терапии Мексикором у пациентов с ИБС и нарушением мозгового кровообращения составляет не менее 1,5–2 мес. Повторные курсы желательно проводить в весенне-осенний период.
В комплексной терапии при дисциркуляторной энцефалопатии, легких и умеренных когнитивных нарушениях препарат назначают в дозе 100 мг 3–4 раза в сутки. Продолжительность лечения определяет врач в зависимости от течения заболевания, состояния пациента.
Курсовую терапию Мексикором заканчивают постепенно, снижая суточную дозу на 100 мг ежедневно.
Р-р для инъекций. Вводят в/в или в/м в течение 14 дней на фоне традиционной терапии при инфаркте миокарда.
В первые 5 сут для достижения максимального эффекта Мексикор желательно вводить в/в, в последующие 9 сут препарат можно вводить в/м. В/в препарат вводят путем капельной инфузии, медленно (во избежание побочных эффектов) в 100–150 мл 0,9% р-ра натрия хлорида или 5% р-ра декстрозы (глюкозы) в течение 30–90 мин. При необходимости возможно медленное струйное введение препарата продолжительностью не менее 5 мин.
Вводят препарат (в/в или в/м) 3 раза в сутки, через каждые 8 ч.
Суточная терапевтическая доза составляет 6–9 мг/кг массы тела, разовая доза — 2–3 мг/кг. Максимальная суточная доза не должна превышать 800 мг, разовая — 250 мг.
При острых нарушениях мозгового кровообращения (ишемическом инсульте) Мексикор применяют в комплексной терапии в первые 2–4 сут в/в капельно по 200–300 мг 2–3 раза в сутки, затем в/м по 100 мг 3 раза в сутки. Период лечения составляет 10–14 сут. В дальнейшем препарат назначают в капсулах по 100 мг 2 раза в сутки в течение 14 дней и по 100 мг 3 раза в сутки в течение 7 дней. Частоту и продолжительность повторных курсов определяет врач в зависимости от течения заболевания.
При дисциркуляторной энцефалопатии в фазе декомпенсации Мексикор назначают в/в струйно или капельно в дозе 100 мг 2–3 раза в сутки в течение 14 дней. В дальнейшем препарат вводят в/м по 100 мг/сут в течение 2 нед, далее назначают в капсулах по 100 мг 2–4 раза в сутки. Для курсовой профилактики препарат вводят в/м по 100 мг 2 раза в сутки в течение 10–14 дней.
При лечении пациентов с легкими и умеренными когнитивными расстройствами Мексикор назначают в/м по 100–300 мг/сут в течение 2 нед, при необходимости дальше препарат назначают в капсулах по 100 мг 2–4 раза в сутки. Частоту и продолжительность курсов лечения определяет врач в зависимости от течения заболевания.
Противопоказания
повышенная индивидуальная чувствительность к препарату, печеночная или почечная недостаточность.
Побочные эффекты
при в/в введении, особенно струйном, возможно возникновение сухости и металлического привкуса во рту, ощущения жара во всем теле, неприятного запаха, першения в горле и дискомфорта в грудной клетке, одышки, сердцебиения, тахикардии, кратковременного снижения или повышения АД, головной боли, тремора, гиперемии лица, дистального гипергидроза. Как правило, указанные явления связаны с избыточной скоростью введения препарата и имеют кратковременный характер.
На фоне длительного применения препарата возможно возникновение таких побочных эффектов:
со стороны пищеварительного тракта: тошнота, метеоризм, диспептические расстройства, диарея;
со стороны ЦНС: нарушение сна (сонливость или нарушение засыпания), слабость, ощущение тревоги, эмоциональная реактивность, нарушение координации, головокружение, периферические отеки.
При индивидуальной гиперчувствительности к препарату возможно возникновение аллергических реакций, включая кожные высыпания, крапивницу, зуд, ангионевротический отек, бронхоспазм.
Особые указания
особого внимания требует применение Мексикора у больных с отягощенным аллергологическим анамнезом.
После завершения парентерального введения для поддержания достигнутого эффекта рекомендуется продолжить применение Мексикора перорально в форме капсул по 100 мг 3 раза в сутки.
Поскольку препарат содержит лактозу, пациенты с такими редкими наследственными заболеваниями, как непереносимость галактозы, дефицит лактазы Лаппа или нарушение мальабсорбции глюкозы-галактозы, не должны принимать этот препарат. Препарат содержит краситель желтый закат Е110, который может вызвать аллергические реакции. В отдельных случаях, особенно у предрасположенных пациентов, у лиц с БА при повышенной чувствительности к сульфитам возможно развитие тяжелых реакций гиперчувствительности.
Применение в период беременности и кормления грудью. Не применять в период беременности и кормления грудью.
Дети. Препарат не применяют у детей в возрасте до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. На период лечения желательно воздержаться от управления транспортными средствами или занятий опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и скорости психомоторных реакций.
Взаимодействия
усиливает действие анксиолитиков бензодиазепинового ряда, противосудорожных средств (карбамазепина), противопаркинсонических средств (леводопы). Потенцирует эффект нитросодержащих препаратов, гипотензивных средств. Уменьшает выраженность токсического эффекта этанола.
Несовместимость. Не рекомендуют вводить в одном шприце с другими лекарственными средствами. Использовать только указанные растворители.
Передозировка
при передозировке возможно развитие таких нарушений, как бессонница, в некоторых случаях — сонливость при в/в введении, в отдельных случаях возможно кратковременное и незначительное повышение АД.
Развитие симптомов передозировки, как правило, не требует применения купирующих средств. Указанные симптомы нарушения сна исчезают самостоятельно в течение 1 сут. В особо тяжелых случаях рекомендуется применение одного из таблетированных снотворных и анксиолитических средств (нитразепама 10 мг, оксазепама 10 мг, диазепама 5 мг). При чрезмерном повышении АД применяют антигипертензивные средства под контролем АД и/или дополняют терапию нитросодержащими препаратами.
Условия хранения
в оригинальной упаковке, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.