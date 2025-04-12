капсулы. Мексикор назначают внутрь. Терапевтические дозы и период лечения определяет врач в зависимости от нозологической формы заболевания и чувствительности пациента к препарату.

Начальная доза — 100 мг 3 раза в сутки, дозу постепенно повышают до достижения терапевтического эффекта. Максимальная суточная доза не должна превышать 800 мг, разовая — 200 мг. Суточную дозу препарата желательно разделить на 3 приема в течение дня. Продолжительность курса терапии Мексикором у пациентов с ИБС и нарушением мозгового кровообращения составляет не менее 1,5–2 мес. Повторные курсы желательно проводить в весенне-осенний период.

В комплексной терапии при дисциркуляторной энцефалопатии, легких и умеренных когнитивных нарушениях препарат назначают в дозе 100 мг 3–4 раза в сутки. Продолжительность лечения определяет врач в зависимости от течения заболевания, состояния пациента.

Курсовую терапию Мексикором заканчивают постепенно, снижая суточную дозу на 100 мг ежедневно.

Р-р для инъекций. Вводят в/в или в/м в течение 14 дней на фоне традиционной терапии при инфаркте миокарда.

В первые 5 сут для достижения максимального эффекта Мексикор желательно вводить в/в, в последующие 9 сут препарат можно вводить в/м. В/в препарат вводят путем капельной инфузии, медленно (во избежание побочных эффектов) в 100–150 мл 0,9% р-ра натрия хлорида или 5% р-ра декстрозы (глюкозы) в течение 30–90 мин. При необходимости возможно медленное струйное введение препарата продолжительностью не менее 5 мин.

Вводят препарат (в/в или в/м) 3 раза в сутки, через каждые 8 ч.

Суточная терапевтическая доза составляет 6–9 мг/кг массы тела, разовая доза — 2–3 мг/кг. Максимальная суточная доза не должна превышать 800 мг, разовая — 250 мг.

При острых нарушениях мозгового кровообращения (ишемическом инсульте) Мексикор применяют в комплексной терапии в первые 2–4 сут в/в капельно по 200–300 мг 2–3 раза в сутки, затем в/м по 100 мг 3 раза в сутки. Период лечения составляет 10–14 сут. В дальнейшем препарат назначают в капсулах по 100 мг 2 раза в сутки в течение 14 дней и по 100 мг 3 раза в сутки в течение 7 дней. Частоту и продолжительность повторных курсов определяет врач в зависимости от течения заболевания.

При дисциркуляторной энцефалопатии в фазе декомпенсации Мексикор назначают в/в струйно или капельно в дозе 100 мг 2–3 раза в сутки в течение 14 дней. В дальнейшем препарат вводят в/м по 100 мг/сут в течение 2 нед, далее назначают в капсулах по 100 мг 2–4 раза в сутки. Для курсовой профилактики препарат вводят в/м по 100 мг 2 раза в сутки в течение 10–14 дней.

При лечении пациентов с легкими и умеренными когнитивными расстройствами Мексикор назначают в/м по 100–300 мг/сут в течение 2 нед, при необходимости дальше препарат назначают в капсулах по 100 мг 2–4 раза в сутки. Частоту и продолжительность курсов лечения определяет врач в зависимости от течения заболевания.