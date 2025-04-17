Винница (адрес не указан)
Доступно в 109 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
400,03
Экономия при брони: -65,96 грн
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1289,19
Экономия при брони: -139,00 грн
1150,19 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1197,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
413,10
Экономия при брони: -34,70 грн
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1213,70
Экономия при брони: -26,70 грн
1187,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
406,56
Экономия при брони: -72,46 грн
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1298,45
Экономия при брони: -149,72 грн
1148,73 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1182,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
390,20
Экономия при брони: -11,80 грн
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1231,00
Экономия при брони: -44,00 грн
1187,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1229,90
Экономия при брони: -42,90 грн
1187,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
382,70
Экономия при брони: -4,30 грн
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1207,60
Экономия при брони: -20,60 грн
1187,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
412,06
Экономия при брони: -67,10 грн
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1300,18
Экономия при брони: -145,56 грн
1154,62 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1138,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
407,14
Экономия при брони: -73,04 грн
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1312,09
Экономия при брони: -160,18 грн
1151,91 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1100,49 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
382,70
Экономия при брони: -4,30 грн
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
966,00
Экономия при брони: -16,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
405,28
Экономия при брони: -67,67 грн
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1247,65
Экономия при брони: -55,31 грн
1192,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
431,08
Экономия при брони: -52,87 грн
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1255,57
Экономия при брони: -171,05 грн
1084,52 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
389,80
Экономия при брони: -11,40 грн
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1231,00
Экономия при брони: -44,00 грн
1187,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
416,13
Экономия при брони: -65,62 грн
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1312,36
Экономия при брони: -158,60 грн
1153,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
403,37
Экономия при брони: -53,32 грн
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1241,77
Экономия при брони: -159,25 грн
1082,52 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
389,80
Экономия при брони: -11,40 грн
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1214,80
Экономия при брони: -27,80 грн
1187,00 грн