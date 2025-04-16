Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 183 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
413,00 грн
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1207,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
201,69
Экономия при брони: -32,04 грн
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1297,82
Экономия при брони: -190,90 грн
1106,92 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1205,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
390,00
Экономия при брони: -49,00 грн
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1166,19 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
432,81
Экономия при брони: -51,62 грн
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1291,06
Экономия при брони: -73,26 грн
1217,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1207,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
411,96
Экономия при брони: -51,99 грн
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1299,20
Экономия при брони: -185,98 грн
1113,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
434,17
Экономия при брони: -69,53 грн
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1296,17
Экономия при брони: -99,68 грн
1196,49 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
433,38
Экономия при брони: -69,06 грн
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1293,78
Экономия при брони: -167,07 грн
1126,71 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1207,60
Экономия при брони: -29,60 грн
1178,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
413,00 грн
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1283,32
Экономия при брони: -162,28 грн
1121,04 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1171,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1207,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
405,94
Экономия при брони: -49,75 грн
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1249,69
Экономия при брони: -55,68 грн
1194,01 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
413,00 грн
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1207,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
434,29
Экономия при брони: -75,12 грн
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1296,49
Экономия при брони: -107,84 грн
1188,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
429,59
Экономия при брони: -70,99 грн
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1281,48
Экономия при брони: -91,58 грн
1189,90 грн