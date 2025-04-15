Львов (адрес не указан)
Доступно в 181 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
413,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1229,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
413,73
Экономия при брони: -63,75 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1224,80 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
389,80
Экономия при брони: -22,10 грн
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1229,90
Экономия при брони: -123,50 грн
1106,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1227,17 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
191,40
Экономия при брони: -7,55 грн
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
860,93
Экономия при брони: -86,45 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
382,50
Экономия при брони: -14,80 грн
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1165,20
Экономия при брони: -58,80 грн
1106,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
404,39
Экономия при брони: -60,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
412,88
Экономия при брони: -63,17 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
382,70
Экономия при брони: -15,00 грн
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1229,90
Экономия при брони: -123,50 грн
1106,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
375,10
Экономия при брони: -7,40 грн
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1106,40 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
375,10
Экономия при брони: -7,40 грн
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
D.s.
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1197,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1207,60
Экономия при брони: -101,20 грн
1106,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1229,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1167,80 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, пл. Кропивницкого, 2
0.9 км
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1207,60
Экономия при брони: -101,20 грн
1106,40 грн