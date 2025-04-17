Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
413,00
Экономия при брони: -30,20 грн
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1207,60
Экономия при брони: -33,80 грн
1173,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1207,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1229,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1207,60
Экономия при брони: -33,80 грн
1173,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1173,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
439,15
Экономия при брони: -74,56 грн
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1279,09
Экономия при брони: -129,31 грн
1149,78 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
413,00
Экономия при брони: -30,20 грн
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1207,60
Экономия при брони: -33,80 грн
1173,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1194,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
435,24
Экономия при брони: -53,71 грн
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1299,32
Экономия при брони: -151,43 грн
1147,89 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
389,80
Экономия при брони: -7,00 грн
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
427,70
Экономия при брони: -63,11 грн
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1245,73
Экономия при брони: -95,95 грн
1149,78 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
389,80
Экономия при брони: -7,00 грн
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1207,60
Экономия при брони: -33,80 грн
1173,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
429,39
Экономия при брони: -63,99 грн
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1250,65
Экономия при брони: -96,45 грн
1154,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1229,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
414,86
Экономия при брони: -49,83 грн
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1308,02
Экономия при брони: -158,24 грн
1149,78 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1229,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1173,80 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Мексикор® капсулы 100 мг блистер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
402,51
Экономия при брони: -58,50 грн
Мексикор® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
1271,21
Экономия при брони: -78,01 грн
1193,20 грн