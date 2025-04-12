фармакодинамика. Левофлоксацин — синтетическое антибактериальное средство группы фторхинолонов, является S-энантиомером рацемической смеси лекарственного средства офлоксацина.

Механизм действия. В качестве антибактериального препарата группы фторхинолонов левофлоксацин действует на комплекс ДНК-гиразы и топоизомеразу IV.

Соотношение фармакокинетика/фармакодинамика. Степень бактериальной активности левофлоксацина зависит от соотношения С mах или AUC и минимальной ингибирующей (подавляющей) концентрации (МИК (МПК)).

Механизм резистентности. Основной механизм резистентности — это следствие мутации в генах gyr-A. In vitro существует перекрестная резистентность между левофлоксацином и другими фторхинолонами. Благодаря механизму действия обычно не существует перекрестной резистентности между левофлоксацином и другими классами антибактериальных средств.

Граничные значения. Рекомендуемые Европейским комитетом по тестированию антимикробной чувствительности (EUCAST) граничные значения МИК для левофлоксацина, которые отделяют чувствительные микроорганизмы от организмов промежуточно чувствительных (умеренно резистентных) и промежуточно чувствительные от резистентных организмов, представлены в нижеприведенной таблице тестирования МИК (мг/л).

Клинические граничные значения МИК EUCAST для левофлоксацина (20.06.2006):



Патогенные микроорганизмы Чувствительные, мг/л Резистентные, мг/л Enterobacteriacae ≤1 >2 Pseudomonas spp. ≤1 >2 Acinetobacter spp. ≤1 >2 Staphylococcus spp. ≤1 >2 Staphylococcus pneumoniae1 ≤1 >2 Streptococcus А, В, C, G ≤1 >2 H. influenzae

M. catarrhalis2 ≤1 >1 Граничные значения, не связанные с видами3 ≤1 >2



1Граничное значение МИК между чувствительными и промежуточно чувствительными (умеренно резистентными) штаммами было увеличено с 1,0 до 2,0 с целью сдерживания роста диких штаммов этого микроорганизма, которые демонстрируют вариабельность данного параметра. Граничные значения касаются терапии в высоких дозах.

2Штаммы с величинами МИК выше граничного значения между чувствительными и промежуточно чувствительными (умеренно резистентными) штаммами являются очень редкими или о них еще не сообщалось. Тесты на идентификацию и противомикробную чувствительность на любом таком изоляте следует повторить, и если результат будет подтвержден, прислать изолят в референс-лабораторию.

3Граничные значения МИК, не связанные с видами, были определены, преимущественно исходя из данных фармакокинетики/фармакодинамики, и являются независимыми от распределения МИК определенных видов. Они используются только для видов, для которых не определено конкретное для вида граничное значение, и не используются для видов, где тестирование на чувствительность не рекомендуется, или для которых не существует достаточных доказательств относительно сомнительных видов (Enterococcus, Neisseria, грамотрицательные анаэробы).

Антибактериальный спектр . Распространенность резистентности может варьировать и географически, и по времени для отдельных видов, и желательно получить местную информацию о резистентности, особенно при лечении тяжелых инфекций. При необходимости следует обратиться за советом к специалисту, если местная распространенность резистентности является такой, что польза препарата, по крайней мере при некоторых типах инфекций, сомнительна.

Обычно чувствительные виды

Аэробные грамположительные бактерии: Staphylococcus aureus* метициллинчувствительный, Staphylococcus saprophyticus, Streptococci, группы С и G, Streptococcus agatactiae, Streptococcus pneumoniae*, Streptococcus pyogenes*.

Аэробные грамотрицательные бактерии: Burkholderia cepacia**, Eikenella corrodens, Haemophilus influenzae*, Haemophilus parainfluenzae*, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae*, Moraxella catarrhalis*, Pasteurella multocida, Proteus vulgaris, Providencia rettgeri.

Анаэробные бактерии: Peptostreptococcus.

Прочие: Chlamydophila pneumoniae*, Chlamydophila psittaci, Chlamidia trachomatis, Legionella pneumophila*, Mycoplasma pneumoniae*, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum.

Виды, для которых приобретенная (вторичная) резистентность может быть проблематичной

Аэробные грамположительные бактерии: Enterococcus faecalis*, Staphylococcus aurens метициллинрезистентный, коагулазоотрицательный, Staphylococcus spp.

Аэробные грамотрицательные бактерии: Acinetobacter baumannii*, Citrobacter freundii*, Enterobacter aerogenes, Enterobacter agglomerans, Enterobacter cloacae*, Eschcrichia coli*, Morganella morganii*, Proteus mirabilis*, Providencia stuartii, Pseudomonas aeruginosa*, Serratia marcescens*.

Анаэробные бактерии: Bacteroides fragilis, Bacteroides ovatus**, Bacteroides thetaiotamicron**, Bacteroides vulgatus** Clostridium difficile**.

*Клиническая эффективность продемонстрирована для чувствительных изолятов в утвержденных клинических показаниях.

**Естественная промежуточная чувствительность.

Другие данные. Госпитальные инфекции, вызванные P. aeruginosa, могут потребовать комбинированной терапии.

Фармакокинетика. Абсорбция. Нет существенной разницы относительно фармакокинетики левофлоксацина после в/в и перорального введения. После в/в введения препарат накапливается в слизистой оболочке бронхов и бронхиальном секрете ткани легких (концентрация в легких превышает таковую в плазме крови), моче. В СМЖ левофлоксацин проникает плохо.

Распределение. Около 30–40% левофлоксацина связывается с протеином плазмы крови. Кумуляционный эффект левофлоксацина при применении в дозе 500 мг 1 раз в сутки при многократном введении практически отсутствует. Существует незначительный, но предвиденный кумуляционный эффект после применения в дозе по 500 мг 2 раза в сутки. Стабильное состояние достигается в течение 3 дней.

Проникновение в ткани и жидкости организма

Проникновение в слизистую оболочку бронхов, бронхиальный секрет тканей легких. C max левофлоксацина в слизистой оболочке бронхов и бронхиальном секрете легких после применения 500 мг перорально составляли 8,3 и 10,8 мкг/мл соответственно. Эти показатели достигались в течение 1 ч после приема препарата.

Проникновение в ткани легких. C max левофлоксацина в тканях легких после применения 500 мг перорально составляли около 11,3 мкг/г и достигались через 4–6 ч после применения препарата. Концентрация в легких превышает таковую в плазме крови.

Проникновение в содержимое пустул. C max левофлоксацина 4–6,7 мкг/мл в содержимом пустул достигались через 2–4 ч после применения препарата в течение 3 дней при дозе 500 мг 1 или 2 раза в сутки соответственно.

Проникновение в цереброспинальную (СМЖ) жидкость. Левофлоксацин плохо проникает в цереброспинальную жидкость.

Проникновение в ткани предстательной железы. После применения 500 мг левофлоксацина 1 раз в сутки в течение 3 дней средние концентрации в ткани предстательной железы достигали 8,7; 8,2 и 2 мкг/г соответственно через 2; 6 и 24 ч; средний коэффициент концентраций в предстательной железе/плазме крови составлял 1,84.

Концентрация в моче. Средние концентрации в моче через 8–12 ч после однократного приема перорально дозы 150; 300 или 500 мг левофлоксацина составляли 44; 91 и 200 мг/л соответственно.

Биотрансформация. Левофлоксацин метаболизируется в очень незначительной степени, метаболитами являются дисметил-левофлоксацин и левофлоксацин N-оксид. Эти метаболиты составляют менее 5% количества препарата, который выделяется с мочой. Левофлоксацин является стереохимически стабильным и его хиральная структура не претерпевает инверсии.

Выведение. После перорального и в/в введения левофлоксацин выводится из плазмы крови относительно медленно (Т ½ составляет 6–8 ч). Выделение происходит обычно почками (>85% введенной дозы).

Нет существенной разницы относительно фармакокинетики левофлоксацина после в/в и перорального введения, что свидетельствует о том, что эти пути введения (пероральный и в/в) являются взаимозаменяемыми.

Линейность. Левофлоксацин имеет линейную фармакокинетику в диапазоне доз 50–600 мг.

Пациенты с почечной недостаточностью. На фармакокинетику левофлоксацина влияет почечная недостаточность. При снижении функции почек снижается почечное выведение и клиренс, а Т ½ увеличивается, как видно из нижеследующей таблицы:



Клиренс креатинина, мл/мин <20 20–40 50–80 Почечный клиренс, мл/мин 13 26 57 Т ½ , ч 35 27 9



Пациенты пожилого возраста. Нет значительных отличий в фармакокинетике левофлоксацина у пациентов молодого и пожилого возраста, кроме отличий, связанных с клиренсом креатинина.

Гендерные отличия. Отдельный анализ относительно пациентов женского и мужского пола продемонстрировал незначительные отличия в фармакокинетике левофлоксацина в зависимости от пола. Не существует доказательств того, что эти гендерные отличия являются клинически значимыми.