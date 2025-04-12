Лефлок (Leflock)
Лефлок инструкция по применению
Состав
Препарат содержит левофлоксацин в форме гемигидрата.
Левофлоксацин - 500 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Левофлоксацин — синтетическое антибактериальное средство группы фторхинолонов, является S-энантиомером рацемической смеси лекарственного средства офлоксацина.
Механизм действия. В качестве антибактериального препарата группы фторхинолонов левофлоксацин действует на комплекс ДНК-гиразы и топоизомеразу IV.
Соотношение фармакокинетика/фармакодинамика. Степень бактериальной активности левофлоксацина зависит от соотношения Сmах или AUC и минимальной ингибирующей (подавляющей) концентрации (МИК (МПК)).
Механизм резистентности. Основной механизм резистентности — это следствие мутации в генах gyr-A. In vitro существует перекрестная резистентность между левофлоксацином и другими фторхинолонами. Благодаря механизму действия обычно не существует перекрестной резистентности между левофлоксацином и другими классами антибактериальных средств.
Граничные значения. Рекомендуемые Европейским комитетом по тестированию антимикробной чувствительности (EUCAST) граничные значения МИК для левофлоксацина, которые отделяют чувствительные микроорганизмы от организмов промежуточно чувствительных (умеренно резистентных) и промежуточно чувствительные от резистентных организмов, представлены в нижеприведенной таблице тестирования МИК (мг/л).
Клинические граничные значения МИК EUCAST для левофлоксацина (20.06.2006):
|Патогенные микроорганизмы
|Чувствительные, мг/л
|Резистентные, мг/л
|Enterobacteriacae
|≤1
|>2
|Pseudomonas spp.
|≤1
|>2
|Acinetobacter spp.
|≤1
|>2
|Staphylococcus spp.
|≤1
|>2
|Staphylococcus pneumoniae1
|≤1
|>2
|Streptococcus А, В, C, G
|≤1
|>2
|H. influenzae
M. catarrhalis2
|≤1
|>1
|Граничные значения, не связанные с видами3
|≤1
|>2
1Граничное значение МИК между чувствительными и промежуточно чувствительными (умеренно резистентными) штаммами было увеличено с 1,0 до 2,0 с целью сдерживания роста диких штаммов этого микроорганизма, которые демонстрируют вариабельность данного параметра. Граничные значения касаются терапии в высоких дозах.
2Штаммы с величинами МИК выше граничного значения между чувствительными и промежуточно чувствительными (умеренно резистентными) штаммами являются очень редкими или о них еще не сообщалось. Тесты на идентификацию и противомикробную чувствительность на любом таком изоляте следует повторить, и если результат будет подтвержден, прислать изолят в референс-лабораторию.
3Граничные значения МИК, не связанные с видами, были определены, преимущественно исходя из данных фармакокинетики/фармакодинамики, и являются независимыми от распределения МИК определенных видов. Они используются только для видов, для которых не определено конкретное для вида граничное значение, и не используются для видов, где тестирование на чувствительность не рекомендуется, или для которых не существует достаточных доказательств относительно сомнительных видов (Enterococcus, Neisseria, грамотрицательные анаэробы).
Антибактериальный спектр. Распространенность резистентности может варьировать и географически, и по времени для отдельных видов, и желательно получить местную информацию о резистентности, особенно при лечении тяжелых инфекций. При необходимости следует обратиться за советом к специалисту, если местная распространенность резистентности является такой, что польза препарата, по крайней мере при некоторых типах инфекций, сомнительна.
Обычно чувствительные виды
Аэробные грамположительные бактерии: Staphylococcus aureus* метициллинчувствительный, Staphylococcus saprophyticus, Streptococci, группы С и G, Streptococcus agatactiae, Streptococcus pneumoniae*, Streptococcus pyogenes*.
Аэробные грамотрицательные бактерии: Burkholderia cepacia**, Eikenella corrodens, Haemophilus influenzae*, Haemophilus parainfluenzae*, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae*, Moraxella catarrhalis*, Pasteurella multocida, Proteus vulgaris, Providencia rettgeri.
Анаэробные бактерии: Peptostreptococcus.
Прочие: Chlamydophila pneumoniae*, Chlamydophila psittaci, Chlamidia trachomatis, Legionella pneumophila*, Mycoplasma pneumoniae*, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum.
Виды, для которых приобретенная (вторичная) резистентность может быть проблематичной
Аэробные грамположительные бактерии: Enterococcus faecalis*, Staphylococcus aurens метициллинрезистентный, коагулазоотрицательный, Staphylococcus spp.
Аэробные грамотрицательные бактерии: Acinetobacter baumannii*, Citrobacter freundii*, Enterobacter aerogenes, Enterobacter agglomerans, Enterobacter cloacae*, Eschcrichia coli*, Morganella morganii*, Proteus mirabilis*, Providencia stuartii, Pseudomonas aeruginosa*, Serratia marcescens*.
Анаэробные бактерии: Bacteroides fragilis, Bacteroides ovatus**, Bacteroides thetaiotamicron**, Bacteroides vulgatus** Clostridium difficile**.
*Клиническая эффективность продемонстрирована для чувствительных изолятов в утвержденных клинических показаниях.
**Естественная промежуточная чувствительность.
Другие данные. Госпитальные инфекции, вызванные P. aeruginosa, могут потребовать комбинированной терапии.
Фармакокинетика. Абсорбция. Нет существенной разницы относительно фармакокинетики левофлоксацина после в/в и перорального введения. После в/в введения препарат накапливается в слизистой оболочке бронхов и бронхиальном секрете ткани легких (концентрация в легких превышает таковую в плазме крови), моче. В СМЖ левофлоксацин проникает плохо.
Распределение. Около 30–40% левофлоксацина связывается с протеином плазмы крови. Кумуляционный эффект левофлоксацина при применении в дозе 500 мг 1 раз в сутки при многократном введении практически отсутствует. Существует незначительный, но предвиденный кумуляционный эффект после применения в дозе по 500 мг 2 раза в сутки. Стабильное состояние достигается в течение 3 дней.
Проникновение в ткани и жидкости организма
Проникновение в слизистую оболочку бронхов, бронхиальный секрет тканей легких. Cmax левофлоксацина в слизистой оболочке бронхов и бронхиальном секрете легких после применения 500 мг перорально составляли 8,3 и 10,8 мкг/мл соответственно. Эти показатели достигались в течение 1 ч после приема препарата.
Проникновение в ткани легких. Cmax левофлоксацина в тканях легких после применения 500 мг перорально составляли около 11,3 мкг/г и достигались через 4–6 ч после применения препарата. Концентрация в легких превышает таковую в плазме крови.
Проникновение в содержимое пустул. Cmax левофлоксацина 4–6,7 мкг/мл в содержимом пустул достигались через 2–4 ч после применения препарата в течение 3 дней при дозе 500 мг 1 или 2 раза в сутки соответственно.
Проникновение в цереброспинальную (СМЖ) жидкость. Левофлоксацин плохо проникает в цереброспинальную жидкость.
Проникновение в ткани предстательной железы. После применения 500 мг левофлоксацина 1 раз в сутки в течение 3 дней средние концентрации в ткани предстательной железы достигали 8,7; 8,2 и 2 мкг/г соответственно через 2; 6 и 24 ч; средний коэффициент концентраций в предстательной железе/плазме крови составлял 1,84.
Концентрация в моче. Средние концентрации в моче через 8–12 ч после однократного приема перорально дозы 150; 300 или 500 мг левофлоксацина составляли 44; 91 и 200 мг/л соответственно.
Биотрансформация. Левофлоксацин метаболизируется в очень незначительной степени, метаболитами являются дисметил-левофлоксацин и левофлоксацин N-оксид. Эти метаболиты составляют менее 5% количества препарата, который выделяется с мочой. Левофлоксацин является стереохимически стабильным и его хиральная структура не претерпевает инверсии.
Выведение. После перорального и в/в введения левофлоксацин выводится из плазмы крови относительно медленно (Т½ составляет 6–8 ч). Выделение происходит обычно почками (>85% введенной дозы).
Нет существенной разницы относительно фармакокинетики левофлоксацина после в/в и перорального введения, что свидетельствует о том, что эти пути введения (пероральный и в/в) являются взаимозаменяемыми.
Линейность. Левофлоксацин имеет линейную фармакокинетику в диапазоне доз 50–600 мг.
Пациенты с почечной недостаточностью. На фармакокинетику левофлоксацина влияет почечная недостаточность. При снижении функции почек снижается почечное выведение и клиренс, а Т½ увеличивается, как видно из нижеследующей таблицы:
|Клиренс креатинина, мл/мин
|<20
|20–40
|50–80
|Почечный клиренс, мл/мин
|13
|26
|57
|Т½, ч
|35
|27
|9
Пациенты пожилого возраста. Нет значительных отличий в фармакокинетике левофлоксацина у пациентов молодого и пожилого возраста, кроме отличий, связанных с клиренсом креатинина.
Гендерные отличия. Отдельный анализ относительно пациентов женского и мужского пола продемонстрировал незначительные отличия в фармакокинетике левофлоксацина в зависимости от пола. Не существует доказательств того, что эти гендерные отличия являются клинически значимыми.
Показания Лефлок
таблетки. Инфекционно-воспалительные заболевания легкой и средней степени, вызванные чувствительными к препарату микроорганизмами: острый синусит; обострение хронического бронхита; пневмония; осложненные и неосложненные инфекции мочевыводящих путей (в том числе пиелонефрит); инфекции кожи и мягких тканей; хронический бактериальный простатит.
Р-р для инфузий. Лечение при воспалительных процессах, вызванных чувствительными к левофлоксацину бактериями: пневмоний, осложненных инфекций мочевыводящих путей (в том числе пиелонефритов), инфекций кожи и мягких тканей, хронического бактериального простатита.
Применение Лефлок
таблетки
Препарат принимать 1 или 2 раза в сутки независимо от приема пищи (можно принимать как вместе с едой, так и в другое время). Глотать не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости.
Общая доза зависит от типа и тяжести инфекции. Продолжительность лечения зависит от течения болезни. Рекомендовано продолжать терапию левофлоксацином в течение 48–72 ч после нормализации температуры тела или подтвержденного микробиологическими тестами отсутствия возбудителей.
Относительно дозировки следует придерживаться таких рекомендаций для взрослых пациентов с нормальной функцией почек, у которых клиренс креатинина составляет >50 мл/мин:
|Показания
|Суточная доза, мг
|Количество приемов за сутки, раз
|Длительность лечения, дней
|Острый синусит
|500
|1
|10–14
|Обострение хронического бронхита
|250–500
|1
|7–10
|Негоспитальная пневмония
|500
|1–2
|7–14
|Неосложненные инфекции мочеполовой системы
|250
|1
|3
|Осложненные инфекции мочевыводящих путей, включая пиелонефрит
|250
|1
|7–10
|Инфекции кожи и мягких тканей
|250–500
|1–2
|7–14
|Хроническмй бактериальный простатит
|500
|1
|28
Дозирование для пациентов с нарушенной функцией почек (клиренс креатинина <50 мл/мин)
|Клиренс креатинина, мл/мин
|Режим дозирования (зависит от тяжести инфекции и нозологической формы)
|20–50
|250 мг/24 ч
|500 мг/24 ч
|500 мг/12 ч
|Первая доза: 250 мг,
следующие: 25 мг/24 ч
|Первая доза: 500 мг,
следующие: 250 мг/24 ч
|Первая доза: 500 мг,
следующие: 250 мг/12 ч
|10–19
|Первая доза: 250 мг,
следующие: 125 мг/48 ч
|Первая доза: 500 мг,
следующие: 125 мг/24 ч
|Первая доза: 500 мг,
следующие: 25 мг/12 ч
|<10 мл/мин, (а также при гемодиализе и ХАПД1)
|Первая доза: 250 мг,
следующие: 125 мг/48 ч
|Первая доза: 500 мг,
следующие: 125 мг/24 ч
|Первая доза: 500 мг,
следующие: 25 мг/24 ч
1После гемодиализа или хронического амбулаторного перитонеального диализа (ХАПД) дополнительных доз не требуется.
Дозирование для пациентов с нарушенной функцией печени. Коррекции дозы не требуется, поскольку левофлоксацин незначительно метаболизируется в печени и выделяется преимущественно через почки.
Дозирование для пациентов пожилого возраста. Если функция почек не нарушена, нет необходимости в коррекции дозы.
Р-р. Перед применением необходимо провести пробу на чувствительность.
Р-р следует использовать в течение 3 ч после перфорации флакона.
Препарат применяют в/в 1–2 раза в сутки.
Доза зависит от типа и тяжести инфекции. Относительно дозирования необходимо придерживаться следующих рекомендаций для взрослых пациентов с нормальной функцией почек, у которых клиренс креатинина >50 мл/мин:
|Показания
|Суточная доза, мг
|Количество введений в сутки
|Негоспитальная пневмония
|500
|1–2
|Осложненные инфекции мочевыводящих путей, включая пиелонефрит
|250*
|1
|Хронический бактериальный простатит
|500**
|1
|Инфекции кожи и мягких тканей
|500
|1–2
*Следует рассмотреть целесообразность повышения дозы в случаях тяжелой инфекции (это касается только р-ров для инфузий).
**В соответствии с состоянием пациента через несколько дней возможен переход от начального в/в введения левофлоксацина к пероральному применению в той же дозировке.
Поскольку левофлоксацин выделяется преимущественно почками, для больных с ослабленной функцией почек дозу следует снизить.
Дозировка для взрослых пациентов с нарушенной функцией почек, у которых клиренс креатинина <50 мл/мин:
|Клиренс креатинина, мл/мин
|Режим дозирования (зависит от тяжести инфекции и нозологической формы)
|20–50
|250 мг/24 ч
|500 мг/24 ч
|500 мг/12 ч
|Первая доза: 250 мг,
следующие: 125 мг/24 ч
|Первая доза: 500 мг,
следующие: 250 мг/24 ч
|Первая доза: 500 мг,
следующие: 250 мг/12 ч
|10–19
|Первая доза: 250 мг,
следующие: 125 мг/48 ч
|Первая доза: 500 мг,
следующие: 125 мг/24 ч
|Первая доза: 500 мг,
следующие: 125 мг/12 ч
|<10 мл/мин, (а также при гемодиализе и ХАПД1)
|Первая доза: 250 мг,
следующие: 125 мг/48 ч
|Первая доза: 500 мг,
следующие: 125 мг/24 ч
|Первая доза: 500 мг,
следующие: 125 мг/24 ч
1После гемодиализа или хронического амбулаторного перитонеального диализа (ХАПД) дополнительные дозы не требуются.
Препарат вводить медленно в/в, путем капельной инфузии. Продолжительность введения 1 флакона левофлоксацина (100 мл р-ра для в/в введения с 500 мг левофлоксацина) должна составлять не менее 60 мин.
В соответствии с состоянием пациента, через несколько дней возможен переход от в/в введения на пероральный прием левофлоксацина в той же дозировке.
Продолжительность лечения зависит от течения болезни. Как и при применении других антибактериальных средств, рекомендуется продолжать терапию препаратом по крайней мере в течение 48–72 ч после нормализации температуры тела или подтвержденного микробиологическими тестами уничтожения возбудителей.
Противопоказания
повышенная чувствительность к левофлоксацину, другим хинолонам или какому-либо из вспомогательных веществ. Эпилепсия, наличие жалоб на побочные реакции со стороны сухожилий при предварительном лечении хинолонами.
Побочные эффекты
инфекции и инвазии: грибковые инфекции, включая Candida (и пролиферация других резистентных микроорганизмов), развитие вторичных инфекций.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: лейкопения, эозинофилия, тромбоцитопения, нейтропения, агранулоцитоз, панцитопения, гемолитическая анемия.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая анафилактический и анафилактоидный шок, ангионевротический отек. Анафилактические и анафилактоидные реакции иногда могут возникать после приема первой дозы.
Метаболические нарушения: анорексия, гипогликемия, особенно у больных сахарным диабетом, гипергликемия, гипогликемическая кома.
Со стороны психики: бессонница, нервозность, депрессия, спутанность сознания, тревожность, ажитация, беспокойство, ночные кошмары, аномальные сновидения, психотические реакции, включая галлюцинации, паранойю, самодеструктивное поведение, суицидальную направленность мышления или действий.
Со стороны нервной системы: головокружение, головная боль, сонливость, судороги, тремор, парестезии, сенсорная или сенсомоторная периферическая нейропатия, дисгевзия (субъективное расстройство вкуса), включая агевзию (потеря вкуса), паросмия (нарушение обоняния), включая аносмию (отсутствие обоняния), дискинезия, экстрапирамидные расстройства, синкопе, доброкачественная внутричерепная гипертензия.
Со стороны органа зрения: нарушение зрения, включая нечеткость зрения, транзиторное нарушение зрения, временную потерю зрения.
Со стороны органа слуха: вертиго, шум в ушах, нарушение слуха, потеря слуха.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия; ощущение сердцебиения; желудочковая тахикардия, которая может приводить к остановке сердца; желудочковая аритмия; аритмия по типу torsade de pointes, которая может привести к остановке сердца (преимущественно у пациентов с факторами риска удлинения интервала Q–T); удлинение интервала Q–T на ЭКГ, артериальная гипотензия; аллергический васкулит.
Со стороны дыхательной системы: бронхоспазм, диспноэ, одышка, аллергический пневмонит.
Со стороны пищеварительной системы: диарея, тошнота, рвота, боль в животе, диспепсия, вздутие живота, запоры, геморрагическая диарея, что в очень редких случаях может свидетельствовать об энтероколите, включая псевдомембранозный колит, панкреатит.
Со стороны гепатобилиарной системы: повышение активности печеночных ферментов (АлАТ/АсАТ, ЩФ, гамма-глутамилтранспептидаза), повышение билирубина крови, гепатит, желтуха и тяжелые нарушения функции печени, включая случаи острой печеночной недостаточности, иногда летальные, преимущественно у пациентов с тяжелыми основными заболеваниями (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Со стороны кожи: сыпь, зуд, покраснение кожи, крапивница, гипергидроз, повышенная чувствительность к солнечному и ультрафиолетовому излучению, токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), синдром Стивенса — Джонсона, экссудативная мультиформная эритема, лейкоцитокластический васкулит, стоматит. Реакции со стороны кожи и слизистой оболочки иногда могут возникать даже после приема первой дозы.
Со стороны костно-мышечной системы: поражение сухожилий, в том числе тендинит, разрыв сухожилий (может проявиться в течение 48 ч от начала лечения и поразить ахиллово сухожилие обеих ног), связок, мышц, артралгия, миалгия, мышечная слабость, рабдомиолиз, артрит.
Со стороны мочевыделительной системы: повышение уровня креатинина в плазме крови, ОПН (например вследствие интерстициального нефрита).
Общие расстройства: астения, пирексия; боль (включая боль в спине, груди и конечностях).
Другие: приступы порфирии у пациентов с порфирией.
Особые указания
метициллинрезистентный золотистый стафилококк (МРЗС) резистентен к фторхинолонам, в том числе и к левофлоксацину, поэтому левофлоксацин не рекомендуется назначать для лечения при инфекциях, вызванных МРЗС, за исключением случаев, когда чувствительность микроорганизма к левофлоксацину подтверждена. Частым возбудителем инфекций мочевыводящих путей может быть резистентная к левофлоксацину E. сoli, что следует принять во внимание, назначая левофлоксацин пациентам с заболеваниями мочевыводящих путей. Врачам, назначающим терапию, рекомендуется учитывать местную распространенность резистентности E. coli ко фторхинолонам.
Левофлоксацин можно применять при остром бактериальном синусите и обострении хронического бронхита, если эти инфекции должным образом диагностированы.
Госпитальные инфекции, вызванные P. aeruginosa, могут потребовать комбинированной терапии.
Тендинит и разрывы сухожилий. При лечении хинолонами возможно возникновение тендинита, который может приводить к разрыву сухожилий, включая ахиллово сухожилие. Тендинит и разрывы сухожилий, иногда билатеральные, могут возникать через 48 ч после применения левофлоксацина и даже через несколько месяцев после его отмены. Наиболее склонны к тендинитам и разрывам сухожилий пациенты в возрасте старше 60 лет, пациенты, получающие левофлоксацин в дозе 1000 мг/сут при одновременном лечении кортикостероидами. Суточную дозу необходимо корригировать для пациентов пожилого возраста, учитывая клиренс креатинина. Таким образом, необходимо проводить наблюдение пациентов пожилого возраста, назначая им левофлоксацин. При подозрении на тендинит применение левофлоксацина следует немедленно прекратить и начать необходимое лечение (например обеспечив иммобилизацию сухожилия).
Заболевания, вызванные Clostridium difficile. Диарея, особенно в тяжелых случаях, персистирующая и/или геморрагическая, во время или после лечения препаратом Лефлок, может быть симптомом болезни, вызванной Clostridium difficile, наиболее тяжелой формой которой является псевдомембранозный колит. Если возникают подозрения на псевдомембранозный колит, следует немедленно прекратить прием препарата и начать терапию поддерживающими средствами, необходима специфическая терапия (например пероральный прием ванкомицина). Средства, подавляющие моторику кишечника, противопоказаны в этой клинической ситуации.
Пациенты, склонные к судорогам. Лефлок противопоказан пациентам с эпилепсией в анамнезе, также (как и другие хинолоны) его следует применять с особой осторожностью лицам, склонным к судорогам и пациентам с уже существующими поражениями ЦНС, при одновременной терапии фенбуфеном и подобными ему НПВП или лекарственными средствами, повышающими судорожную готовность (снижают судорожный порог), такими как теофиллин (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ). В случае появления судорог лечение левофлоксацином следует прекратить.
Пациенты с недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. Пациенты с латентными или явными дефектами активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы могут быть подвержены гемолитическим реакциям при лечении антибактериальными средствами группы хинолонов, поэтому левофлоксацин им следует применять с осторожностью.
Пациенты с почечной недостаточностью. Поскольку левофлоксацин выделяется преимущественно почками, требуется коррекция дозы для больных с нарушенной функцией почек (почечной недостаточностью) (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Реакции гиперчувствительности. Левофлоксацин может вызывать тяжелые, потенциально летальные реакции повышенной чувствительности (например ангионевротический отек, анафилактический шок) даже после первого применения. В этом случае пациентам следует прекратить лечение и немедленно обратиться к врачу.
Тяжелые буллезные реакции. При применении левофлоксацина сообщалось о тяжелых буллезных реакциях, таких как синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. При возникновении буллезных реакций необходимо немедленно прекратить прием левофлоксацина, обратиться к врачу и начать соответствующее лечение. При появлении любого поражения кожи и/или слизистой оболочки пациентам необходимо немедленно связаться со своим врачом, прежде чем продолжать лечение.
Изменения уровня глюкозы в крови. Как и при применении других хинолонов, возможны изменения уровня глюкозы в крови, включая как гипергликемию, так и гипогликемию, особенно у больных сахарным диабетом, одновременно принимающих пероральные гипогликемические средства (глибенкламид) или инсулин. Сообщалось о случаях гипогликемической комы. У больных сахарным диабетом рекомендуется проводить мониторинг уровня глюкозы в крови.
Профилактика фотосенсибилизации. Сообщалось о случаях фотосенсибилизации на фоне применения левофлоксацина. С целью ее предотвращения пациентам не рекомендуется без особой необходимости подвергаться воздействию сильных солнечных лучей или искусственного ультрафиолетового излучения (например лампы искусственного ультрафиолетового излучения, солярий) во время приема или в течение 48 ч после отмены препарата.
Пациенты, применявшие антагонисты витамина К. Вследствие возможного повышения показателей коагуляционных тестов (протромбиновое время/международное нормализованное отношение) и/или повышения частоты геморрагических осложнений у пациентов, принимавших Лефлок в сочетании с антагонистом витамина К (например варфарин), коагуляционные тесты требуют наблюдения, если эти лекарственные средства применять одновременно (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Психотические реакции. Сообщалось о психотических реакциях у пациентов, принимающих хинолоны, включая левофлоксацин. В очень редких случаях они прогрессировали до суицидальных мыслей и самодеструктивного поведения, иногда только после приема одной дозы левофлоксацина. В случае, если у пациента возникают эти реакции, прием левофлоксацина следует прекратить и прибегнуть к ответным мерам. Рекомендуется с осторожностью применять левофлоксацин пациентам с психотическими расстройствами или лицам с психическими заболеваниями в анамнезе.
Удлинение интервала Q–T. Следует с осторожностью относиться к применению фторхинолонов, включая левофлоксацин, пациентам с известными факторами риска удлинения интервала Q–T, например: врожденный синдром удлинения интервала Q–T, одновременное применение лекарственных средств, которые удлиняют интервал Q–T (например антиаритмические средства класса IA и III, трициклические антидепрессанты, макролиды, антипсихотические лекарственные средства), неоткорригированный электролитный дисбаланс (например гипокалиемия, гипомагниемия), болезнь сердца (например сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, брадикардия). Пациенты пожилого возраста и женщины могут быть более чувствительными к лекарственным средствам, удлиняющим интервал Q–T. В связи с этим пациентам этих подгрупп необходимо с осторожностью применять фторхинолоны, в том числе левофлоксацин.
Периферическая нейропатия. Сообщалось о сенсорной или сенсомоторной периферической нейропатии, которая быстро возникает у пациентов, принимающих фторхинолоны, включая левофлоксацин. Прием левофлоксацина следует прекратить, если у пациента наблюдаются симптомы нейропатии, чтобы предупредить развитие необратимого состояния.
Гепатобилиарные нарушения. Сообщалось о случаях некротического гепатита, вплоть до печеночной недостаточности, угрожающей жизни, при приеме левофлоксацина, преимущественно у пациентов с тяжелыми основными заболеваниями, например сепсисом. Пациентам следует порекомендовать прекратить лечение и обратиться к врачу, если возникают такие проявления и симптомы болезни печени, как анорексия, желтуха, черная моча, зуд или боль в области живота.
Миастения. Фторхинолоны, включая левофлоксацин, блокируют нервно-мышечную передачу и могут провоцировать мышечную слабость у пациентов с miastenia gravis. При приеме фторхинолонов в пострегистрационный период сообщалось о серьезных побочных реакциях, включая летальные случаи и необходимость применения поддержания дыхания у пациентов с miastenia gravis. Левофлоксацин не рекомендуется применять пациентам с miastenia gravis в анамнезе.
Расстройства зрения. При появлении нарушения зрения или иного воздействия на глаза следует немедленно обратиться к офтальмологу.
Суперинфекция. При применении левофлоксацина, особенно длительном, возможно развитие оппортунистических инфекций и рост резистентных микроорганизмов. При развитии вторичной инфекции необходимо принять соответствующие меры. Лабораторные исследования. У пациентов, получавших левофлоксацин, определение опиатов в моче может дать ложноположительный результат. Может возникнуть необходимость подтвердить положительные результаты теста на опиаты с помощью более специфических методов.
Левофлоксацин подавляет рост Mycobacterium tuberculosis, и поэтому может отмечаться ложноотрицательный результат при проведении бактериологического исследования у пациентов с туберкулезом.
Применение в период беременности и кормления грудью. В связи с возможностью повреждения хинолонами суставного хряща в растущем организме препарат противопоказано применять беременным и кормящим грудью. Если во время лечения диагностируют беременность, об этом следует сообщить врачу. Левофлоксацин не вызывает нарушений фертильности или репродуктивной функции у крыс.
Дети. Лефлок противопоказан для лечения детей из-за вероятности повреждения суставных хрящей.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Такие нежелательные побочные реакции со стороны нервной системы, как головокружение, сонливость, нарушения зрения и слуха нарушают способность концентрировать внимание и быстро реагировать, поэтому препарат следует с осторожностью применять пациентам, которые управляют транспортными средствами или работают с механизмами, требующими повышенного внимания.
Взаимодействия
влияние других лекарственных средств на левофлоксацин
Соли железа, антациды, содержащие магний и алюминий, диданозин. Всасывание левофлоксацина существенно снижается при одновременном приеме с антацидами, содержащими магний и алюминий, а также с препаратами, содержащими соли железа, или диданозином (диданозин в буферной таблетке с алюминием или магнием). Одновременное применение фторхинолонов с мультивитаминами, содержащими цинк, приводит к снижению их всасывания. Рекомендуемый промежуток времени между приемом левофлоксацина и указанными препаратами должен составлять не менее 2 ч.
Соли кальция минимально влияют на всасывание левофлоксацина.
Сукральфат. Биодоступность левофлоксацина значительно снижается при одновременном его применении с сукральфатом. Если пациенту необходимо получать как сукральфат, так и левофлоксацин, сукральфат следует принимать через 2 ч после приема левофлоксацина.
Теофиллин, фенбуфен или подобные НПВП. Не выявлено фармакокинетического взаимодействия левофлоксацина с теофиллином. Однако возможно существенное снижение судорожного порога при одновременном применении хинолонов с теофиллином, НПВП и другими агентами, снижающими судорожный порог. Концентрация левофлоксацина в присутствии фенбуфена была примерно на 13% выше, чем при приеме только левофлоксацина.
Пробенецид и циметидин. Пробенецид и циметидин статистически достоверно влияют на выведение левофлоксацина. Почечный клиренс левофлоксацина снижается в присутствии циметидина на 24% и пробеницида на 34%. Это связано с тем, что оба препарата способны блокировать канальцевую секрецию левофлоксацина. Следует с осторожностью относиться к одновременному применению левофлоксацина с лекарственными средствами, влияющими на канальцевую секрецию, такими как пробенецид и циметидин, особенно у пациентов с почечной недостаточностью.
Другая информация. На фармакокинетику левофлоксацина не оказывает никакого клинически значимого влияния одновременное применение со следующими лекарственными средствами: карбонатом кальция, дигоксином, глибенкламидом, ранитидином.
Влияние левофлоксацина на другие лекарственные средства
Циклоспорин. Т½ циклоспорина увеличивается на 33% при одновременном применении с левофлоксацином.
Антагонисты витамина К. При одновременном применении с антагонистами витамина К (например варфарином) сообщалось о повышении коагуляционных тестов (протромбиновое время/международное нормализованное отношение) и/или кровотечениях, которые могут быть выраженными. Поэтому пациентам, применяющим одновременно антагонисты витамина К, необходимо осуществлять контроль показателей коагуляции (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Лекарственные средства, удлиняющие интервал Q–Т. Левофлоксацин, как и другие фторхинолоны, следует применять с осторожностью пациентам, получающим лекарственные средства, известные своей способностью удлинять интервал Q–T (например антиаритмические средства класса IA и III, трициклические антидепрессанты, макролиды, антипсихотические лекарственные средства) (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Теофиллин. Левофлоксацин не влияет на фармакокинетику теофиллина (субстрат CYP 1A2), показывая, что левофлоксацин не является ингибитором CYP 1A2.
Глюкокортикоиды. При одновременном применении с глюкокортикоидами повышается риск развития разрыва сухожилия.
Другие формы взаимодействия. Прием пищи. Не наблюдалось клинически значимого взаимодействия с пищевыми продуктами. Таким образом, таблетки можно применять независимо от приема пищи.
Не рекомендуется при применении левофлоксацина употреблять алкоголь.
Несовместимость. Р-р не следует смешивать с гепарином или щелочными р-рами (например гидрокарбонатом натрия), с другими лекарственными средствами.
Смешивание с р-рами для инфузий. Препарат совместим с такими р-рами для инфузий:
0,9% р-р хлорида натрия, 5% моногидрат глюкозы, 2,5% декстроза в р-ре Рингера, многокомпонентные р-ры для парентерального питания (аминокислоты, углеводы, электролиты).
Передозировка
согласно результатам исследований по изучению токсичности препарата на животных или исследований по изучению клинической фармакологии, которые выполнялись с применением супратерапевтических доз, наиболее важными признаками, которых можно ожидать после острой передозировки левофлоксацина, являются симптомы со стороны ЦНС, такие как спутанность сознания, головокружение, нарушение сознания и судорожный приступ, а также удлинение интервала Q–T и желудочно-кишечные реакции, такие как эрозии слизистой оболочки.
В рамках опыта применения препарата в пострегистрационный период в таких случаях отмечали эффекты со стороны ЦНС, такие как состояние спутанности сознания, судороги, галлюцинации и тремор.
В случае передозировки необходимо применять симптоматическое лечение. Принимая во внимание возможное удлинение интервала Q–T, необходимо осуществлять мониторинг показателей ЭКГ. Для защиты слизистой оболочки желудка можно применять антациды. Гемодиализ, в том числе перитонеальный диализ и хронический амбулаторный перитонеальный диализ, неэффективны для удаления левофлоксацина из организма. Специфического антидота к препарату не существует.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Р-р: не замораживать.