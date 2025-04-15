Львов (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках в Львов
Пульс
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Лефлок таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг контурная ячейковая упаковка №5
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Лефлок таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг контурная ячейковая упаковка №5
Дарница
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Лефлок таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг контурная ячейковая упаковка №5
Дарница
277,60
Экономия при брони: -10,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Лефлок таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг контурная ячейковая упаковка №5
Дарница
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Лефлок таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг контурная ячейковая упаковка №5
Дарница
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Замарстыновская, 11
1.5 км
Лефлок таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг контурная ячейковая упаковка №5
Дарница
Пульс
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Руфа Юрия, 6
2.4 км
Лефлок таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг контурная ячейковая упаковка №5
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Лефлок таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг контурная ячейковая упаковка №5
Дарница
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 1-Б
3.4 км
Лефлок таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг контурная ячейковая упаковка №5
Дарница
246,25
Экономия при брони: -7,39 грн
Пульс
Львов, ул. Владимира Великого, 61
3.5 км
Лефлок таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг контурная ячейковая упаковка №5
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Лычаковская, 187
3.8 км
Лефлок таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг контурная ячейковая упаковка №5
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Научная, 64
4.2 км
Лефлок таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг контурная ячейковая упаковка №5
Дарница
314,00
Экономия при брони: -46,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Стрыйская, 57
4.6 км
Лефлок таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг контурная ячейковая упаковка №5
Дарница
338,28
Экономия при брони: -11,12 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Щурата, 5/7
4.7 км
Лефлок таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг контурная ячейковая упаковка №5
Дарница
Пульс
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Гашека Ярослава, 2-А
5.0 км
Лефлок таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг контурная ячейковая упаковка №5
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, просп. Красной Калины, 42
5.2 км
Лефлок таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг контурная ячейковая упаковка №5
Дарница
277,60
Экономия при брони: -10,30 грн
Пульс
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358
5.7 км
Лефлок таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг контурная ячейковая упаковка №5
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358-А
5.8 км
Лефлок таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг контурная ячейковая упаковка №5
Дарница
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Закрыто
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Сокольники, ул. Стрыйская, 30
7.3 км
Лефлок таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг контурная ячейковая упаковка №5
Дарница
Подорожник
Зимняя Вода, ул. Городоцкая, 4-А
8.1 км
Лефлок таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг контурная ячейковая упаковка №5
Дарница
314,00
Экономия при брони: -6,10 грн