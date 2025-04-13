Киев (адрес не указан)
Доступно в 359 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Лефлок таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг контурная ячейковая упаковка №5
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Лефлок таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг контурная ячейковая упаковка №5
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Лефлок таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг контурная ячейковая упаковка №5
Дарница
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Лефлок таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг контурная ячейковая упаковка №5
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Лефлок таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг контурная ячейковая упаковка №5
Дарница
317,60 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Лефлок таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг контурная ячейковая упаковка №5
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Лефлок таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг контурная ячейковая упаковка №5
Дарница
317,60 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Лефлок таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг контурная ячейковая упаковка №5
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Лефлок таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг контурная ячейковая упаковка №5
Дарница
317,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Лефлок таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг контурная ячейковая упаковка №5
Дарница
317,60 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Лефлок таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг контурная ячейковая упаковка №5
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Лефлок таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг контурная ячейковая упаковка №5
Дарница
317,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Лефлок таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг контурная ячейковая упаковка №5
Дарница
317,60 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Лефлок таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг контурная ячейковая упаковка №5
Дарница
195,89
Экономия при брони: -11,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Лефлок таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг контурная ячейковая упаковка №5
Дарница
317,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Лефлок таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг контурная ячейковая упаковка №5
Дарница
317,60 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
1.7 км
Лефлок таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг контурная ячейковая упаковка №5
Дарница
195,89
Экономия при брони: -11,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Лефлок таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг контурная ячейковая упаковка №5
Дарница
317,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Лефлок таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг контурная ячейковая упаковка №5
Дарница
317,60 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Лефлок таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг контурная ячейковая упаковка №5
Дарница